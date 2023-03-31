Segezha Group сообщила о продаже заводов в Европе из-за санкций

Из-за западных санкций подконтрольный АФК «Система» холдинг Segezha Group продал свою европейскую дочернюю компанию Segezha Packaging, которая объединяет семь заводов по производству бумажной упаковки. Эти заводы расположены в Турции, Дании, Нидерландах, Германии, Италии и Чехии.

Как говорится в отчете Segezha Group за 2022 год, соглашение о продаже 100% Arka Merchants Limited и ее дочерних обществ (через эту компанию группа владела семью заводами в европейских государствах) было заключено 22 февраля. Руководство холдинга не ожидает существенного влияния данной сделки на финансовый результат Segezha Group, уточняется в отчете.

Segezha Group поставляла на семь заводов в Европе бумагу, из которой они производили мешки и другую упаковку. Однако после введения ЕС антироссийских санкций отправка продукции российских лесопромышленных предприятий в европейские страны была запрещена. На фоне этого компания приняла решение продать европейские предприятия, уточняет РБК.

Ранее президент Segezha Group Михаил Шамолин рассказал, что компания прекратила все поставки в Европу и переориентировала их на другие рынки, в частности в страны СНГ, в Китай, Египет, Турцию, Израиль и др. По его данным, стоимость доставки пиломатериалов с иркутских предприятий в Китай выросла с $20 до $70 за 1 куб. м, из Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в Египет — с $25–30 до $130–140, из СЗФО в Китай — с $50 до $120 руб. за 1 куб. м.

О проблемах российских лесопромышленников читайте в материале «Ъ» «Свой в доску Казахстан».

Александр Кислов