Чистая прибыль Segezha Group по МСФО снизилась на 37% за девять месяцев

Российский лесопромышленный холдинг опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2022 года (.pdf). Так, выручка компании увеличилась до 87,4 млрд руб., на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности снизилась на 37%, составив 7 млрд против 11 млрд руб. за указанный период прошлого года.

Увеличение выручки, сообщили в компании, произошло за счет консолидации активов НЛХК и «Интер Форест Рус». Выручка сегмента «Бумага и упаковка» по результатам отчетного периода увеличилась на 12% и составила 31,9 млрд руб.

Показатель OIBDA составил 20,3 млрд. Снижение по итогам девяти месяцев 2022 года на 7% в компании объяснили инфляцией цен на ряд компонентов производства и увеличением затрат на логистику. Рентабельность по OIBDA составила 23%. «Снижение маржинальности было связано с инфляцией по основным сырьевым позициям, ростом стоимости услуг по заготовке и перевозке круглого леса на фоне увеличения доли заготовки леса на сибирских активах, а также существенным ростом логистических издержек»,— сказано в отчете. Размер чистого долга компании практически не изменился, составив 97 млрд против 95 млрд руб. за девять месяцев прошлого года.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин рассказал журналистам, что компания прекратила поставки в Европу и переориентировала их на другие рынки, в частности в страны СНГ, в Китай, Египет, Турцию, Израиль и другие страны. По его данным, доставка пиломатериалов с иркутских предприятий в Китай выросла с $20 до $70 за 1 куб. м, из Северо-Западного федерального округа в Египет — с $25–30 до $130–140, из СЗФО в Китай — с $50 до $120 руб. за 1 куб. м.

О проблемах российских леспромышленников — в материале «Ъ» «Свой в доску Казахстан».

Лусине Баласян