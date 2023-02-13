Песков сообщил об отсутствии данных о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что у него данных о начале второй волны мобилизации в России. Накануне посольств США в Москве призвало своих граждан уехать из РФ «из-за риска неправомерных задержаний» и ожидающейся новой мобилизации.

«Нет таких данных»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-колла. Он добавил, что призывы «не посещать Россию и покинуть Россию» озвучиваются не в первый раз. «Они и из госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией»,— сказал представитель Кремля.

Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. В Кремле уже отрицали, что будет вторая волна мобилизации. Дмитрий Песков утверждает, что эту тему «искусственно будируют».

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