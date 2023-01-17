Песков: тему продолжения мобилизации «искусственно будируют»

Тему о новой мобилизации в России искусственно «будируют» в том числе из-за рубежа, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он предложил полагаться на заявления главы государства по этой теме.

«Ее (тему новой волны мобилизации.— "Ъ") там искусственно будируют — и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. В Кремле неоднократно отрицали, что будет вторая волна мобилизации.

Сегодня, 17 января, «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об отсрочке от мобилизации для предпринимателей. Также отсрочка предполагается главам фермерских хозяйств и единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер