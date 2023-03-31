Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал решение жюри присяжных поддержать предъявление ему обвинений по делу о выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. Господин Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием.

«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену»,— сказано в заявлении господина Трампа (цитата по AFP). Он отметил, что считает себя «совершенно невиновным».

Его адвокат Алина Хабба убеждена, что бывший президент «стал жертвой коррумпированной и искаженной версии американской системы правосудия и истории». Она рассчитывает, что он будет оправдан, передает AP. Адвокат политика Джо Такопина сказал CNN, что Дональд Трамп может предстать перед судом в начале следующей недели.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения. Прокуратура считает, что Сторми Дэниелс дали денег, чтобы «купить молчание» по поводу ее предполагаемой связи с господином Трампом. Несмотря на расследование, популярность экс-президента США среди республиканцев, согласно соцопросам, продолжает расти, и многие из них его поддерживают.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».

Лаура Кеффер