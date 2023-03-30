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Коммерсантъ FM
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Фон дер Ляйен: позиция Китая по Украине определит его отношения с ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен указала, что отношения КНР и ЕС определят дальнейшие действия Китая в контексте украинского конфликта. Так или иначе дистанцироваться от Китая в европейском руководстве не планируют.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Будем честны, то, как Китай продолжит действовать в рамках конфликта на Украине, станет определяющим фактором в развитии отношений между ЕС и Китаем»,— заявила госпожа фон дер Ляйен на конференции Европейского политического центра (EPC).

По мнению главы ЕК, КНР перешла от эпохи «реформ и открытости» к эре «безопасности и контроля». При этом Пекин, считает госпожа фон дер Ляйен, все более напористо действует за рубежом. Тем не менее Европе «жизненно необходимо» снизить риски в отношениях с Китаем и продолжить диалог с властями страны.

В то же время ЕС, продолжила председатель ЕК, должен «восстановить баланс» и уменьшить свою зависимость от Китая по ключевым ресурсам (в частности литию и другим редкоземельным металлам). В арсенале европейских государств есть инструменты, которые могут поспособствовать этому, указывает госпожа фон дер Ляйен, в частности следует обратить внимание на сектор высоких технологий. «Мы проведем стресс-тесты наших отношений, чтобы понять, где мы чрезмерно зависим от него. ЕС зависит от Китая на 98% в поставках редкоземельных металлов, на 97% от поставок лития и на 93% — магния»,— сказала она.

Так, ЕК намерена представить идеи о дополнительных мерах по контролю за европейскими инвестициями в чувствительные технологические сектора, дабы те не способствовали росту военного или разведывательного потенциала «системного соперника».

Наконец, Европа должна продолжать диалог с Китаем по вопросам изменений климата и защиты окружающей среды, резюмировала фон дер Ляйен. «И это одна из причин, по которой я поеду в Пекин вместе с президентом Макроном»,— указала глава ЕК.

С визитом в Пекин в конце марта отправится премьер-министр Испании Педро Санчес — он намерен «подробнее разобраться» в китайской мирной инициативе по Украине. Совместный визит Урсулы фон дер Ляйен и Эмманюэля Макрона в Пекин запланирован на апрель.

Подробнее об отношениях Запада и Пекина — в публикации «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Григорий Лейба

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