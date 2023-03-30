Хачанов вышел в полуфинал Miami Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира Miami Open. Матч продлился 1 час 15 мин и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

Хачанов впервые с 2019 года сыграет в полуфинале турнира серии Masters. Его соперником будет Даниил Медведев, который ранее сегодня, 30 марта, со счетом 6:3, 7:5 обыграл американца Кристофера Юбэнкса.

Miami Open — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования завершатся 2 апреля.

О победе Медведева в четвертьфинале — в материале «Ъ» «Однажды в Америке, после дождичка в четверг».

Лаура Кеффер