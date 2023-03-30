Однажды в Америке, после дождичка в четверг

Россиянин Даниил Медведев, который за последние полтора месяца сыграл четыре финала и завоевал три титула, продолжает серию своих успешных выступлений. В четверг он впервые вышел в полуфинал Miami Open — крупного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,8 млн. Этого результата Медведеву позволила добиться победа, одержанная в двух партиях над 119-й ракеткой мира, одним из самых сильнейших представителей американского студенческого тенниса последних лет Кристофером Юбэнксом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над американцем Кристофером Юбэнксом стала для Даниила Медведева уже 22-й в 23 последних матчах на турнирах АТР

Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA-EFE / Vostock Photo Победа над американцем Кристофером Юбэнксом стала для Даниила Медведева уже 22-й в 23 последних матчах на турнирах АТР

Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EPA-EFE / Vostock Photo

В том, что Даниилу Медведеву удастся пробиться в полуфинал Miami Open, перед его встречей с Кристофером Юбэнксом могли сомневаться лишь отъявленные пессимисты. Ведь когда столь титулованный теннисист, находящийся в оптимальном состоянии, на продвинутой стадии такого представительного турнира встречается с соперником, стоящим в рейтинге АТР за пределами первой сотни, результат матча как правило предрешен. Вот и в данном случае предпосылок для сенсации не просматривалось. Некоторые теннисные знатоки, возможно, помнили, что шесть лет назад на турнире в Атланте темнокожий американец обыграл своего более известного соотечественника Тейлора Фритца, но тот тогда был не десятой ракеткой мира, как сейчас, а лишь 125-й. Встречаться же на регулярной основе с действующими представителями элиты у 26-летнего Юбэнкса возможности не было. Профессиональную карьеру он начал лишь после нескольких лет выступлений за команду Технологического института Джорджии. Правда, выступлений небезуспешных. Юбэнкса дважды признавали теннисистом года среди учащихся вузов Восточного побережья США и столько же раз — среди всех американских студентов.

Несмотря на огромное превосходство в опыте, Медведев начал встречу довольно нервно. Объяснялось это, вероятно, не самыми комфортными условиями.

Стоило теннисистам выйти на корт, как начал моросить мелкий дождь, из-за которого намокли линии разметки. Медведев пытался разыгрывать мяч в один-два удара, но это получалось не всегда, в то время как соперник, которому было совершенно нечего терять, чувствовал себя весьма расслабленно. Неудивительно, что на перерыв, который был объявлен после пятого гейма, теннисисты ушли при счете 3:2 в пользу американца, имевшего некоторое преимущество в скорости второй подачи. Причем оба гейма на подаче россиянина получились упорнейшими: в них было разыграно более трех десятков очков, и Юбэнкс не сумел реализовать пять брейк-пойнтов.

Однако после паузы, продолжавшейся примерно четверть часа, все резко изменилось. Теперь уже Медведев успокоился, а у Юбэнкса то ли сбился кураж, то ли появилось ощущение повышенной ответственности. Чем дольше становились обмены ударами, тем чаще в игре двухметрового американца проявлялись совершенно закономерные для игрока его уровня технические недочеты. А иногда ему просто откровенно не везло. И хотя порой Юбэнкс очень сочно прикладывался к мячу, а также удачно выходил к сетке, его участь была предрешена. После обмена брейками в середине второй партии Медведев снова подтвердил свой класс и в 12-м гейме с третьего матчбола все-таки сумел завершить эту встречу на чужой подаче со счетом 6:3, 7:5.

Впервые достигнув полуфинального раунда Miami Open, Даниил Медведев не только одержал свою 22-ю победу в 23 последних матчах.

Он еще и гарантировал себе на этой неделе минимум 360 рейтинговых очков. В сумме с 600 очками, полученными им недавно за выход в финал аналогичного турнира в Индиан-Уэллсе, получается 960 баллов. Так успешно в марте Медведев не играл еще никогда. Поэтому вне зависимости от итогов нынешнего турнира шансы лучшего российского теннисиста побороться в этом году за самые высокие места в мировом рейтинге становятся все более весомыми.

Евгений Федяков