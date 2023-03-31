Ульяновск готовится к мэру

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Ульяновска закончила прием документов от претендентов. Всего желающих занять этот пост набралось шесть человек, среди них представители партий, депутаты областного законодательного собрания и действующий заместитель главы города Александр Болдакин, прибывший в Ульяновск из Подмосковья по приглашению губернатора Алексея Русских. Именно господин Болдакин, по мнению депутатов, может стать новым главой города.

Прием документов от претендентов на пост главы Ульяновска конкурсная комиссия завершила вечером 29 марта, сообщается на официальном сайте Ульяновской городской думы. Предыдущий мэр города Дмитрий Вавилин подал в отставку 28 ноября 2022 года, заявив, что ему предложили руководящую должность в оборонно-промышленном комплексе.

Теперь конкурсная комиссия на своем заседании 7 апреля должна будет принять решение о включении претендентов в список кандидатов на основе представленных ими документов и критериев оценки, среди которых наличие опыта работы и высшего образования, знание Конституции, морально-этические данные и т. п. Не позднее 15 дней с момента поступления в гордуму решения комиссии (то есть до 22 апреля) депутаты гордумы заслушают программы отобранных кандидатов и тайным голосованием выберут мэра.

Всего, как отмечается в сообщении гордумы, желание возглавить город изъявили шесть человек. Это Игорь Ефремов, который в 2010–2011 годах руководил ОГУП, а затем АО «Средняя Волга», с 2014 по 2017 год, при прежнем губернаторе Сергее Морозове, был директором ОГКУ «Управление делами Ульяновской области», а с марта 2022 по январь 2023-го возглавлял в Самаре МП «Благоустройство»; Алексей Сороквашин, член регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», ранее занимавший посты гендиректора Сенгилеевского цементного завода и Новоульяновского шиферного завода; лидер фракции ЛДПР в областном заксобрании Дмитрий Грачев; депутат заксобрания от КПРФ Александр Спицын; глава администрации Железнодорожного района Ульяновска Алексей Онищенко; заместитель мэра Ульяновска Александр Болдакин. Врио главы Ульяновска Сергей Мишин на конкурс не заявился.

Господин Болдакин подал заявление последним, но, как отмечает близкий к гордуме источник, «именно он может стать главой города». По его мнению, именно ради господина Болдакина в конце января 2023 года из нормативных документов был исключен предельный срок объявления конкурса (ранее он составлял два месяца со дня отставки мэра): «Видимо, это связано было с тем, что конечного согласования кандидатуры Александра Болдакина еще не было».

Господин Болдакин — единственный из кандидатов, кого можно напрямую отнести к команде губернатора-коммуниста Алексея Русских. Как отмечается на сайте мэрии, в марте 2022 года Александр Болдакин «по приглашению губернатора» переехал в Ульяновск из Подмосковья (до назначения весной 2021 года на пост врио главы Ульяновской области господин Русских был депутатом Госдумы, а затем сенатором от Московской области). Он имеет строительное образование, с 2008 года состоит на муниципальной службе, с 2014 года был заместителем начальника управления по развитию территории администрации городского округа Щелково.

Комментировать интересы администрации губернатора в ходе этого конкурса отвечающий за внутреннюю политику вице-губернатор Александр Коробко отказался, сославшись на то, что сам является членом конкурсной комиссии. В то же время источник в администрации губернатора сказал “Ъ”, что «администрация согласится с тем, кого выберут депутаты». «Но подавляющее большинство депутатов гордумы — из "Единой России", как они решат, так и будет. А то, что Болдакин,— это уже ни для кого не секрет»,— отметил он.

Зампред гордумы, внефракционный депутат Сергей Моргачев сказал “Ъ”, что «в комиссии большинство — представители "Единой России", там нет ни одного независимого депутата или из другой партии, так что результат понятен». «И судя по тому, что сейчас в СМИ активно показывается именно Александр Болдакин, он даже присутствует на аппаратных совещаниях у губернатора, изберут, вероятно, именно его»,— предположил вице-спикер, заметив, что сам будет принимать решение только после того, как выслушает всех «о их команде и возможностях». При этом он не исключил, что может проголосовать и за господина Болдакина.

Наконец, еще один собеседник “Ъ” в гордуме, комментируя итоги выдвижения претендентов на пост мэра, заметил, что «итог был понятен еще до объявления конкурса, к сожалению, этот конкурс превратился в формальность».

Сергей Титов, Ульяновск