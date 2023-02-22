Прокурору пожаловались на «просрочку»

Прокуратура Ульяновской области проверит законность переноса гордумой сроков объявления конкурса на пост мэра Ульяновска. Инициатором проверки стал координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Маринин, который считает, что январская поправка, позволившая отложить на несколько месяцев запуск процедуры отбора кандидатов в мэры, не должна иметь обратной силы. Между тем назначить уже однажды «просроченный» конкурс на должность, ставшую вакантной еще в ноябре прошлого года, гордума планировала уже в эту среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска Фото: Пресс-служба мэрии города Ульяновска

Принятие решения о проведении конкурса на должность главы Ульяновска значится первым пунктом в повестке заседания Ульяновской гордумы, намеченного на 22 февраля. Второй пункт — формирование конкурсной комиссии. Она состоит из десяти членов, половина которых назначается гордумой и половина — губернатором региона. Градоначальник будет избран депутатами гордумы из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Предыдущий мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку 28 ноября 2022 года, сообщив в своем Telegram-канале, что ему предложили руководящую должность в оборонно-промышленном комплексе. Согласно действовавшему на тот момент «порядку проведения конкурса», гордума была обязана запустить эту процедуру «не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий главы города», то есть не позднее 28 января 2023 года. Однако 27 января депутаты, сославшись на необходимость приведения упомянутого документа в соответствие с федеральным законодательством, внесли в него поправки, заменив двухмесячный срок на формулировку, аналогичную норме федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления»: «В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий».

Таким образом, по новым правилам конкурс можно назначить не позднее середины апреля. По мнению источников “Ъ”, близких к руководству гордумы, отсрочка могла быть связана с тем, что главная кандидатура, которую планировали на пост мэра, «не получила конечное согласование» с вышестоящими уровнями власти.

Однако 21 февраля координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Маринин обратился к прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову с просьбой «провести проверку и принять меры прокурорского реагирования по факту нарушения депутатами Ульяновской гордумы сроков объявления конкурса на замещение должности главы города». Политик сообщил, что решение об отмене двухмесячного срока «было принято кулуарно с нарушением регламента», а «в перечне проектов решений гордумы на ее сайте такой проект обнаружить не удалось». «Вместе с тем новая норма порядка может быть применена к объявлению конкурса только в отношении следующего главы Ульяновска», поскольку при досрочном прекращении полномочий Дмитрия Вавилина действовала норма в предыдущей редакции, подчеркнул господин Маринин. В связи с этим он потребовал отменить назначенное на 21 февраля рассмотрение вопросов об объявлении конкурса и о формировании конкурсной комиссии.

Сергей Маринин пояснил “Ъ”, что решение гордумы «должно регулировать правоотношения, возникшие вновь», «но отставка Вавилина произошла, когда действовала прежняя редакция порядка, а значит, установленные новые правила не должны иметь обратной силы». «В любом случае принятие ретроспективных нормативных актов прямо нарушает права и свободы жителей Ульяновска»,— добавил либерал-демократ. Зачем отменять предстоящее решение гордумы об объявлении конкурса, если сроки и так прошли почти месяц назад, господин Маринин не объяснил, но заметил, что прокуратуре потребуется время «для более детального изучения обстоятельств».

Выяснить позицию гордумы по этому поводу “Ъ” не удалось. Спикер думы Илья Ножечкин и руководитель аппарата Оксана Карпова были недоступны для комментариев, а в пресс-службе гордумы на запрос “Ъ” не ответили, сообщив, что пояснения будут даны «в течение семи дней». Будет ли теперь отменено рассмотрение запланированных на среду вопросов, пока неизвестно: в прокуратуре “Ъ” сказали лишь, что «обращение Маринина поступило и оно будет рассмотрено».

Экс-депутат гордумы, член Общественной палаты Ульяновской области юрист Григорий Каленов назвал ситуацию «достаточно интересной», заметив, что «теперь в любом случае ранее молчавший спикер гордумы должен будет озвучить свою позицию и объяснить эти действия». По мнению господина Каленова, позиция ЛДПР в этом вопросе «достаточно сильная», потому что «неправильно менять правила задним числом». С ним согласна и почетный адвокат РФ Людмила Мороз, заметившая, что «гордума придала своему положению обратную силу», но «все должно отсчитываться от момента отставки, когда действовали другие правила», так что «определенная логика в действиях и требованиях ЛДПР в данном случае есть».

Сергей Титов, Ульяновск