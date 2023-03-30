Правительство Казахстана обновилось по-старому

Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра Казахстана. За его кандидатуру проголосовало 82 из 97 присутствовавших депутатов только что переизбранного парламента. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении господина Смаилова главой правительства, хотя сам его критиковал. Эксперты считают, что Алихан Смаилов будет работать премьером под угрозой увольнения, которое случится, как только недовольство работой кабинета достигнет критической отметки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главным и единственным вопросом повестки дня пленарного заседания парламента Казахстана, которое состоялось 30 марта, было утверждение нового главы правительства. Прежний кабинет ушел в отставку в связи с тем, что в стране прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых был выбран новый состав Мажилиса (нижней палаты законодательного органа страны).

Согласно конституции, президент вносит кандидатуру нового премьера в Мажилис после консультаций с депутатскими фракциями. В новом составе парламента Казахстана, напомним, их теперь шесть: «Аманат», народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Respublica, демократическая партия «Ак Жол», Народная партия Казахстана и Объединенная социал-демократическая партия (ОСДП). Первые пять с разной степенью откровенности поддерживают власть. К оппозиционным силам относится только ОСДП.

Выступая на открытии первой сессии нового парламента, президент Касым-Жомарт Токаев заявил: «Я сказал, что партия, победившая на выборах, имеет право выдвинуть кандидатуру премьер-министра главе государства. При этом на эту же партию возлагается и политическая ответственность. Такой подход соответствует концепции "сильного президента—влиятельного парламента—подотчетного правительства"».

В победившей на выборах партии «Аманат» (62 мандата) сразу выразили готовность выдвинуть своего премьера и вместе с ним нести ответственность за ситуацию в стране.

Хотя практически все партии в ходе предвыборной кампании активно критиковали правительство, в ходе консультаций в премьеры снова был выдвинут Алихан Смаилов, занимавший этот пост с января 2022 года.

Его кандидатуру предложила фракция «Аманат». При этом, как рассказали “Ъ” депутаты-аманатовцы, другие кандидатуры даже не рассматривались. Глава фракции «Аманат» Елнур Бейсенбаев сообщил журналистам, что депутаты «бурно обсуждали эту кандидатуру». Но большинством голосов во фракции все поддержали господина Смаилова. «Решили, что он проработал чуть больше года, и это еще не срок, чтобы оценивать его. Поэтому большинством голосов решили оставить прежнего премьера»,— пояснил Елнур Бейсенбаев.

В партии «Ак Жол», объясняя голосование за Алихана Смаилова, отметили, что поддержали не персоналию, а новый механизм назначения главы правительства. «Впервые кандидатуру премьера предложило парламентское большинство. Партия "Ак Жол" многие годы требовала, чтобы правительство формировала партия, победившая на выборах. Мы поддержали не персонально Алихана Смаилова, а ту партию, которая формирует парламентское большинство. Тем самым ответственность за деятельность этого правительства возлагается не только на премьера, но и на саму партию парламентского большинства»,— заявил лидер «Ак Жол» и глава ее фракции Азат Перуашев.

Единственной фракцией, выступившей против предложенной кандидатуры, оказалась оппозиционная ОСДП.

Глава ее фракции Асхат Рахимжанов объяснил это так: «Мы увидели итоги прошлого года. Нас это не устроило. У нас инфляция поднялась выше 20%, бесконечные аварии на ТЭЦ. Элементарную программу автокредитования возьмите — много вопросов. У нас всего четыре депутата: посовещались и приняли решение проголосовать против кандидатуры Алихана Смаилова».

В итоге за господина Смаилова проголосовали 82 депутата. Семь голосовали против и еще восемь воздержались. К четырем депутатам ОСДП присоединились трое самовыдвиженцев-одномандатников, а в числе воздержавшихся оказались члены фракции партии Respublica. «Внутри нашей фракции большинство решили дать второй шанс Смаилову. Я лично воздержался. Почему? Потому что у нас нет альтернативной кандидатуры. Дайте время сформировать пул скамейки запасных»,— пояснил свою позицию глава фракции Respublica Айдарбек Ходжаназаров.

Касым-Жомарт Токаев, представляя Алихана Смаилова депутатам, его хвалил. По его словам, «благодаря принятым оперативным мерам обеспечен рост экономики Казахстана на 3,2%, социальные обязательства перед гражданами выполняются своевременно и в полном объеме». Между тем днем ранее, 29 марта, на открытии сессии Мажилиса господин Токаев жестко критиковал кабинет министров. Он отмечал, что «правительство медлит с принятием важных решений, которые увязают в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между правительством и администрацией президента», ругал министров за то, что они «избегают принятия решений, перекладывают ответственность на коллегию или подчиненных», и подчеркивал, что «все это недопустимо».

Тем не менее эксперты в этой нестыковке видят вполне прагматичную политическую логику. «Скамейка кандидатов сократилась до одного человека, потому что одних в силу политических причин не хочет брать политическое руководство, другие, понимая, что это (премьер.— “Ъ”) сейчас расстрельная должность, не хотят идти сами. Третьи же просто пока не готовы принять огромный аппарат на свои плечи. Прогнозы говорят о возможном ухудшении обстановки в ближайшие полгода, и Смаилова держат, чтобы слить его позже, когда нарыв социально-экономического недовольства созреет окончательно»,— отметил в разговоре с “Ъ” политолог Газиз Абишев.

Схожего мнения придерживается руководитель Центра экономических исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

Эксперт отмечает, что сегодня в Казахстане можно говорить о наличии полноценного экономического и инфраструктурного кризисов.

«Показатели по инфляции, даже официальные, выше 20%. Это самые высокие показатели в СНГ. Реальные доходы населения на начало ноября прошлого года упали на 12%. Были чрезвычайные происшествия на объектах энергетической инфраструктуры в Риддере, Экибастузе, Петропавловске, которые не находят каких-то системных решений. Высочайшая закредитованность населения — думаю, самая высокая в СНГ. Поводов для критики очень много. И тем не менее правительство сохранилось. Думаю, что это связано с тем, что еще не время его менять, потому что в случае дальнейших ухудшений возможен рост общественного запроса на новый состав правительства. И отставка кабинета Смаилова сможет его удовлетворить»,— сказал господин Ошакбаев “Ъ”.

Еще одной причиной назначения нового-старого премьера Рахим Ошакбаев назвал то, что вокруг Касым-Жомарта Токаева уже сложилась новая элита, которая стремится сохранить статус-кво. «Появление новой фигуры может оказаться нежелательным для влиятельных людей в сложившемся на данный момент своего рода политбюро. Сейчас определенный консенсус, баланс, сдержки и противовесы и так далее. Несмотря на процесс бурных политических реформ, проходивших в прошлом году, они не привели к смене ключевых, знаковых фигур. Все остались на своих местах: спикер сената, спикер Мажилиса, премьер. Это говорит о том, что этот баланс сложился, и значительная часть влияния и власти находится в этом политбюро»,— заключил господин Ошакбаев.

Политолог Данияр Ашимбаев назвал переназначение Алихана Смаилова «предсказуемым», но деятельность премьера и его кабинета оценил критически. «Есть очень высокие оценки работы, причем они, как правило, звучат со стороны самого правительства. А при разборе цифр возникает отношение гораздо более критическое. Большинство достижений — повышение доходов населения, релокация в Казахстан бизнеса, рабочие места — существуют только в отчетности»,— отметил Данияр Ашимбаев в комментарии “Ъ”.

Правительство, резюмировал эксперт, инициативностью не страдает, как и в целом чиновничество: «Есть проблемы с ответственностью, но сейчас можно что угодно валить на международную конъюнктуру. Ак Орду (администрацию президента.— “Ъ”) нынешнее правительство устраивает: оно принимает на себя все шишки. При этом есть понимание, что, с одной стороны, выше головы оно не прыгнет, но какое-то другое правительство может и этого не добиться».

Александр Константинов, Астана; Владимир Соловьев