И вновь продолжается строй

В Казахстане объявили предварительные итоги выборов в нижнюю палату парламента — Мажилис. Они показали, что законодательный орган будет беспрецедентно многопартийным: в него войдут партии, прежде в парламент не проходившие. После этих выборов можно ожидать прихода в страну живой политики. Новая для Казахстана реальность, в которой это стало возможно, была создана менее чем за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсчет голосов на одном из избирательных участков Алматы

Фото: Pavel Mikheyev TPX IMAGES OF THE DAY, Reuters Подсчет голосов на одном из избирательных участков Алматы

Фото: Pavel Mikheyev TPX IMAGES OF THE DAY, Reuters

Согласно предварительным данным ЦИК Казахстана, которые были обнародованы 20 марта, в нижнюю палату парламента прошли шесть партий. И это уже необычно, потому что вдвое больше, чем в период правления первого президента Нурсултана Назарбаева.

Такой итог не в последнюю очередь стал возможен благодаря серьезному реформированию избирательного законодательства, которое, как ни странно, инициировала власть. В частности, порог прохождения в парламент для партий был снижен с 7% до 5%. В стране также было либерализовано законодательство о партиях, что дало возможность зарегистрироваться двум новым политическим силам, одна из которых — партия Respublica — заняла, согласно предварительным данным ЦИКа, третье место.

В общем же итоги пока выглядят так:

пропрезидентская партия «Аманат» — 53,9%,

народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10,9%,

Respublica — 8,59%, демократическая партия «Ак Жол» — 8,41%,

Народная партия Казахстана (НПК) — 6,8%,

Объединенная социал-демократическая партия (ОСДП) — 5,2%.

Политолог Газиз Абишев, анализируя предварительные итоги выборов, полагает, что распределение мандатов по партийным спискам должно быть следующим: «Аманат» — 40 мест, «Ауыл» — 8, Respublica и «Ак Жол» — по 6, НПК — 5, ОСДП — 4 места.

И хотя партия «Аманат» получила больше половины голосов избирателей, это отнюдь не гарантировало ей большинство в нижней палате. Выручили одномандатники.

Напомним, после конституционных изменений, принятых на референдуме в июне прошлого года, депутатов нижней палаты парламента выбирают по смешанной системе: 70% — от партий и 30% — по одномандатным округам.

С учетом прошедших одномандатников «Аманат» может иметь в парламенте больше 60 мест, притом что большинство — это 50 мест. Это должно позволить ей сформировать правительство. В любом случае в нынешнем парламенте, куда, пусть и в небольшом количестве, прошла оппозиционная ОСДП, дискуссии могут значительно оживиться.

Политолог Эдуард Полетаев обращает внимание, что «одна из ключевых особенностей этой избирательной кампании — это то, что она закрывает политический цикл реформ, объявленный президентом Касым-Жомартом Токаевым». Эти реформы начались почти сразу после беспорядков, охвативших страну в январе 2022 года, в которых погибли сотни и были ранены тысячи человек. Господин Токаев, поначалу обвинивший в дестабилизации некие внешние силы, затем быстро переключился на перенастройку внутриполитической системы и, по сути, осуществил демонтаж политической системы, выстроенной Нурсултаном Назарбаевым.

Одной зачисткой «назарбаевцев» Касым-Жомарт Токаев не ограничился. За год с его подачи произошли довольно серьезные перемены, включая введение ограничения по срокам для президента — теперь один человек может быть избран главой государства лишь однажды, но на семь лет.

Досрочные выборы президента по новой конституции состоялись в декабре, в январе был частично обновлен сенат парламента, а 19 марта прошли внеочередные выборы в Мажилис и Маслихаты — местные представительные органы власти.

«Думается, что на нынешнем этапе политические преобразования завершены. Сейчас задача настроить экономическую систему на борьбу с последствиями кризиса, инфляцией и выходом на новую экономическую модель, в том числе новую настоящую индустриализацию.

Впрочем, через какое-то время вопрос дальнейшей модернизации политической системы встанет опять, надо дальше совершенствовать электоральные механизмы и общую архитектуру власти»,— считает политолог Газиз Абишев.

Другой политический аналитик Данияр Ашимбаев полагает, что «основные элементы системы выстроены и дальше процесс пойдет вглубь». В частности, по его словам, на лето—осень запланированы первые прямые выборы акимов районов. Правда, отмечает эксперт, пройдут они не повсеместно, а лишь в некоторых регионах в виде эксперимента.

Сам Касым-Жомарт Токаев при этом не прекращает говорить о дальнейшей модернизации. «Для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны прежде всего формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться в первую очередь интересам страны и правам каждого человека»,— заявил он 13 марта.

Александр Константинов, Астана; Владимир Соловьев