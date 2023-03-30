Путин добавил в программу переселения соотечественников требование владения русским языком

Иностранные граждане, которые по программе переселения соотечественников захотят получить российское гражданство, должны будут подтвердить владение русским языком, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принята указом Владимира Путина в 2006 году. Она призвана способствовать переселению людей, оказавшихся за пределами РФ после распада СССР и желающих вернуться в страну.

Согласно документу, от переселяющихся в Россию соотечественников требуется знание языка на уровне, «достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». Соответствующее требование будет актуально и для иностранцев, проживающих в РФ, которые хотят получить гражданство по этой программе.

Уровень владения русским языком можно подтвердить документально (например, документами об образовании) или через собеседование с комиссией, которая формируется Министерством внутренних дел. Собеседование должно проводиться в онлайн-формате, следует из текста указа.

В документе сообщается, что соотечественникам из числа граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины подтверждать владение русским языком не нужно.

В августе 2022 года МВД России предложило внести обязательную проверку знания русского языка для граждан СНГ, получающих гражданство по программе переселения соотечественников. Также в конце прошлого года МВД разработало проект закона, который призван исключить для иностранцев возможность получения миграционного статуса через фиктивные браки или установление отцовства.

В январе член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что предоставление российского гражданства по программе переселения соотечественников нужно временно ограничить. По его мнению, «продажные дельцы от миграционных служб вместе с этническими ОПГ и олигархами» сделали из программы «"кормушку" с миллиардными оборотами».

Эрдни Кагалтынов