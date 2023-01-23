В СПЧ предложили ограничить программу переселения соотечественников

Член совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что выдачу российского гражданства по программе переселения соотечественников нужно временно ограничить. По его мнению, «продажные дельцы от миграционных служб вместе с этническими ОПГ и олигархами» сделали из программы «"кормушку" с миллиардными оборотами». При этом вместе с присоединением новых территорий Россия получила около 5 млн новых граждан, которые «больше других нуждаются в огромной, в первую очередь, финансовой поддержке, восстановлении хозяйства, социальной адаптации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Кабанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кирилл Кабанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В результате наши собратья, носители общего языка и культуры и, что самое возмутительное, жители новых территорий проходят зачастую многомесячные, а некоторые и многолетние бюрократические "адовы круги", чтобы получить им положенное и родное для них гражданство России»,— написал Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

По его словам, в то же время «житель кишлака на реке Пяндж при поддержке своей диаспоры и денег» может быстро получить гражданство России без знания русского языка, культуры и истории. Господин Кабанов добавил, что «ни он, ни подобные ему практически ничего не вносят в нашу общую социальную копилку», уклоняются от уплаты налогов, а также переводят заработанные в России деньги на родину.

Кирилл Кабанов предложил временно разрешить получение гражданства России по программе переселения соотечественников только гражданам Белоруссии, лицам с историческими родственными связями с Россией или с выдающимися профессиональными и уникальными компетенциями, а также представителям коренных народов, исторически проживающих в России. Он дополнил, что участие в военном конфликте России и Украины также должно остаться основанием для получения гражданства по упрощенной процедуре.

В августе 2022 года МВД России предложило внести обязательную проверку знания русского языка для граждан СНГ, получающих гражданство по программе переселения соотечественников. От проверки предлагалось освободить граждан Белоруссии, ДНР, ЛНР, Казахстана, Молдавии, России, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах. Также в конце года МВД разработало проект закона, который направлен на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки или установление отцовства получить миграционный статус.

По данным МВД, с января по ноябрь 2022 года на миграционный учет в России поставлено 15 млн человек. В 2021 году за аналогичный период сообщалось об 11 млн мигрантов, поставленных на учет. При этом число получивших гражданство России иностранцев снизилось. С января по ноябрь прошлого года было оформлено 638 тыс. решений о принятии иностранцев в гражданство РФ, что на 30 тыс. меньше, чем за 11 месяцев 2021 года.

Олеся Павленко