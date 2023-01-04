МВД РФ подготовило закон об исключении фиктивных браков для мигрантов

Министерство внутренних дел России разработало проект закона, который направлен на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки или установление отцовства получить миграционный статус в РФ, сообщила ТАСС представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ»,— сказала госпожа Волк.

Она отметила, что сейчас закон находится на стадии межведомственного согласования. По ее словам, за 11 месяцев 2022 года МВД вынесло около 400 решений об аннулировании разрешений на проживание в РФ иностранцам, ранее заключившим брак с гражданином России.

Согласно действующему законодательству, иностранцы и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство России, если состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет или при наличии в семье общего ребенка.

В ноябре начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что с начала 2022 года выявлено 220 фактов фиктивной регистрации брака.

Эрдни Кагалтынов