Микрорассрочка без штрафов и пеней

Банк России впервые ограничил микрофинансовую компанию в возможности начисления штрафов и пеней. Это может быть связано с жалобами заемщиков и многократными нарушениями норм со стороны «Рево Технологии», к которой применена мера. Эта МФК совмещает два продукта — микрозаем и BNPL, а они требуют разных подходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Банк России выдал МФК «Рево Технологии» предписание об ограничении начисления неустойки (штрафа, пени) по договорам потребительского займа. Как отмечает регулятор, ограничение «распространяется на вновь и ранее заключенные договоры потребительского займа». Вместе с тем оно не распространяется «на иные направления деятельности МФК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам».

Как отмечает эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Алла Храпунова, такое ограничение — на начисление штрафов и пени — вводится впервые. Обычно ограничивают проведение каких-либо операций — выдачу или привлечение средств, отмечает она.

С конца 2020 года ЦБ выдал ограничения на определенные виды деятельности около двух десятков МКК. Подобные ограничения обычно вводят на срок от трех месяцев до одного года. Причем если нарушение устранить на следующий день после получения предписания, ограничение все равно будет действовать срок, указанный в нем, отмечают юристы. При этом, если компания нарушит предписание, ее с большой долей вероятности исключат из реестра.

МФК «Рево Технологии» работает под брендом «Мокка». По итогам 2022 года портфель займов составил 10,3 млрд руб., выручка — 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 833 млн руб.

Согласно информации «Эксперт РА», компания работает в сегменте BNPL (Buy Now Pay Later, «купи сейчас, плати потом»). Разница с классическим BNPL в том, что клиентам начисляется аванс, который может быть потрачен на оплату товаров равными частями в торговых точках, но на этот аванс начисляются проценты, как на микрозаем. По открытым данным, ставка достигает 0,8% в день. Размер аванса может достигать 100 тыс. руб., срок — 180 дней. Предлагает компания и дополнительные сервисы — снятие аванса с карты, отправление аванса в качестве подарка и пр. BNPL таких операций не предполагает.

По словам собеседников “Ъ” на микрофинансовом рынке, причиной нарушений могло стать именно сочетание компанией разных по своей сути продуктов: займов и рассрочки. Для BNPL нет ограничения по штрафам и пеням, но первоначальный платеж клиент BNPL-сервисов совершает из собственных средств, отмечают собеседники “Ъ”. Требуют продукты и разного набора сведений о клиенте. BNPL оформляется просто по номеру телефона, для оформления микрозайма требуется паспорт.

«Такой вид ограничения можно было ввести только при серьезных нарушениях в начислении таких неустоек. Возможно, порядок начисления штрафов и неустоек был недобросовестным»,— полагает Алла Храпунова. Обычно ЦБ сначала проводит встречи, пишет письма, говорит, что что-то делается не так. «Ограничения всегда вводятся, если компания не реагирует на предупреждения и постоянно допускает одни и те же нарушения»,— говорит эксперт.

Зачастую это происходит после многочисленных жалоб на нарушения со стороны организации, указывает и старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. «При этом на фоне не самых стабильных явлений в российской экономике продолжается рост закредитованности населения, на что также обращает внимание Банк России»,— полагает он.

В Банке России не ответили на запрос “Ъ” о причинах наложения подобных ограничений на компанию. В СРО «МиР», членом которой является «Рево Технологии», подчеркнули, что не комментируют деятельность своих членов и надзорные действия ЦБ. В «Рево Технологиях» отметили, что активно работают «с регулятором над устранением выявленных технических недостатков некоторых ИТ-систем». При этом в компании уверены, что «реализуемые мероприятия позволят в полной мере снять наложенные ограничения в ближайшее время».

Полина Трифонова