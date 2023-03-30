В Новороссийске экоактивисты спустя три года приостановили раскопки прорана лопатами

В конце марта 2023 года экологические активисты Новороссийска приняли решение остановить раскопки прорана (протока), который соединяет Черное море и Суджукскую лагуну. Раскопки силами неравнодушных граждан велись с октября 2019 года. Об этом сообщила на своей странице во «Вконтакте» Екатерина Сербина.

Суджукская лагуна (озеро Соленое) — памятник природы регионального значения на территории Новороссийска. Водоем соединяется с Черным морем с помощью прорана, который обеспечивает водообмен и является коридором для нереста морской рыбы. В последние годы его засыпает морской галькой, из-за чего лагуна начинает заиливаться и цвести, а мальки в ней становятся «заложниками» и добычей браконьеров. На протяжении трех лет местные активисты раскапывали проран вручную с помощью лопат. В 2021 году на берегу моря появилась дежурная «народная» лопата для раскопки прорана.

Екатерина Сербина опубликовала длинный пост, в котором объяснила принятое решение. «Давайте дадим шанс чиновникам показать, как они исполняют решение суда, радеют за интересы государства и уникальной морской лагуны в Новороссийске», – написала Екатерина Сербина.

Она отметила, что в рамках научного исследования Суджукской лагуны, которое проводит НИИ Аграрного университета Краснодара по заказу минприроды Краснодарского края, в этом году будет изучаться проран. В ситуации, когда ученые изучают лагуну, «раскопка лопатами может внести погрешность в их абсолютно безупречную работу», пишет активистка.

Три года назад суд удовлетворил иск азово-черноморского межрайонного природоохранного прокурора, согласно которому региональное минприроды обязано обеспечить постоянную циркуляцию воды в памятнике природы — Суджукской лагуне на территории Новороссийска. Однако до сих пор решение суда не исполнено. В министерстве считают, что для расчистки прорана необходимо провести научные исследования.

Подробнее – в материале «Суджукскую лагуну откопали в суде».

Наталья Решетняк

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