Суджукскую лагуну откопали в суде

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение райсуда по иску азово-черноморского межрайонного природоохранного прокурора, согласно которому региональное минприроды обязано обеспечить постоянную циркуляцию воды в памятнике природы — Суджукской лагуне на территории Новороссийска. Однако министерство не спешит исполнять решение суда, утверждая, что для расчистки прорана, соединяющего лагуну с морем, необходимо провести научные исследования. Экологи уверены, что поддержание прорана в открытом состоянии — единственный способ спасти лагуну. Жители города в это время самостоятельно раскапывают проран лопатами.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Краснодара по иску азово-черноморского межрайонного природоохранного прокурора к министерству природных ресурсов Кубани. Согласно решению обязанность открыть проран и поддерживать свободную циркуляцию воды в Суджукской лагуне возложена на минприроды. Ранее ведомство подавало апелляционную жалобу по иску прокуратуры. Природоохранный орган и сейчас не спешит исполнять решение суда.

Суджукская лагуна (озеро Соленое) — памятник природы регионального значения на территории Новороссийска. Водоем соединяется с Черным морем с помощью прорана (протока), который обеспечивает водообмен и является коридором для нереста морской рыбы. В последние годы его засыпает морской галькой, из-за чего лагуна начинает заиливаться и цвести, а мальки в ней становятся «заложниками» и добычей браконьеров.

Долгое время городские и краевые власти не могли определиться, кто должен отвечать за поддержание прорана в открытом состоянии. «История длится с октября 2019 года, когда новороссийцы заметили в лагуне скопление мальков, которые не могли выйти в море из-за закрытого прорана. Не добившись реакции ответственных лиц, добровольцы взяли лопаты, раскопали гальку и выпустили рыбу. С тех пор новороссийцы делают это регулярно, у прорана установили дежурную лопату»,— рассказала “Ъ-Кубань” активистка Екатерина Сербина. Девушка обратилась в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру с жалобой на состояние лагуны.

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения законодательства при обеспечении охраны и функционирования памятника природы. В январе 2020 года в адрес министра природных ресурсов края прокурор направил представление об устранении нарушений, в том числе необходимости открыть и расширить проран до 30 м, как требует паспорт объекта (сейчас его ширина в несколько раз меньше). Но добиваться выполнения требований прокурора пришлось через суд.

В декабре 2020 года решение суда вступило в силу, но проран по-прежнему остается закрытым. «Для принятия научно обоснованного решения о необходимости и периодичности расчистки прорана важно просчитать последствия поддержания его постоянного функционирования с точки зрения воздействия водообмена через него на процессы вдольберегового перемещения грунтов и определить, не будет ли происходить при этом размыва пересыпи и косы, образующих берега лагуны»,— говорится в ответе минприроды на запрос «Ъ-Кубань». Кроме того, в ведомстве отмечают, что перед началом работ по расширению прорана необходимо получить положительное заключение государственной экологической экспертизы. Ее проведение еще не начато.

Новороссийские экологи называют позицию минприроды очередной отпиской. По их мнению, единственное, что может навредить памятнику природы,— равнодушие.

Как рассказал «Ъ-Кубань» член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко, чем дольше проран будет открыт, тем лучше. «Решение суда принято, и его необходимо исполнять. Расчистка прорана без изъятия гравийного материала и проведения дноуглубительных работ вряд ли может привести к размыву косы, тем более там постоянно происходит намыв»,— отмечает эколог.

По его словам, раньше ширина прорана была не менее тридцати метров, в озеро заходили дельфины. После строительства причалов рыбколхоза изменилось движение морских течений, что привело к намыву гальки и уменьшению ширины прорана. Также ранее в лагуну впадали несколько ручьев, за счет пресной воды создавался напор, который промывал проран. Сейчас из-за строительства жилых микрорайонов вблизи лагуны остались только два ручья, да и те несут по большей части загрязненные ливневые стоки.

«Экосистема лагуны нарушена необратимо. Но чтобы спасти то, что осталось, не допустить превращения лагуны в гниющий отстойник, проран должен быть открыт»,— заключает Вениамин Голубитченко.

Наталья Решетняк