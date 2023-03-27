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Коммерсантъ FM
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Губернаторам подыскивают конкурентов

Оппозиционные партии определяются с кандидатами на осенних выборах

Вслед за Москвой оппозиционные партии начинают определяться с кандидатами в губернаторы и в остальных субъектах, где в сентябре 2023 года пройдут выборы. Против действующих глав-единороссов традиционно будут баллотироваться депутаты региональных парламентов или лидеры местных партийных ячеек, однако возможны и более конкурентные сценарии. Например, в Алтайском крае за губернаторское кресло может побороться депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Охотнее всего планы на сентябрь-2023 раскрывают в ЛДПР. Например, в Приморье партия готовится выдвинуть в губернаторы координатора краевой ячейки, депутата регионального парламента Андрея Андрейченко. Он борется за этот пост уже почти 10 лет: на выборах в 2014 году либерал-демократ занял третье место (4,8% голосов), в сентябре 2018-го — четвертое (9,5%), а в декабре 2018-го, в ходе повторного голосования, — второе (25,2%). Сейчас пост губернатора занимает единоросс Олег Кожемяко, который пока не объявлял о своих планах переизбраться.

Не менее опытного кандидата ЛДПР готовится выставить и в Якутии. Там за пост Ил Дархана (главы республики) поборется экс-депутат парламента Якутии и Госдумы, лидер местной ячейки Гаврил Парахин. Он дважды участвовал в этих выборах и оба раза занял четвертое место: в 2014 году — с 3,2% голосов, в 2018-м — с 6,2%. Действующий глава Якутии Айсен Николаев (ЕР) уже заявил о желании переизбраться на новый срок.

В Красноярском крае либерал-демократы планируют сделать ставку на «новичка» — депутата заксобрания Александра Глискова, который не имеет опыта участия в губернаторской гонке. В 2018 году от ЛДПР баллотировался другой региональный парламентарий Егор Бондаренко, пришедший к финишу вторым (23,3%). «Считаю, что у меня опыта и знаний достаточно, муниципальный фильтр мы преодолеваем благодаря тому, что у нас есть достаточное количество депутатов в крае. Препятствий в виде зарубежных активов у меня не было и нет»,— заявил “Ъ” господин Глисков. Будет ли вновь баллотироваться на свой пост действующий губернатор Красноярского края Александр Усс (ЕР), пока неизвестно: сам он таких планов не анонсировал, а СМИ неоднократно писали о его возможной досрочной отставке.

В Москве пул основных кандидатов на кресло мэра уже почти сформирован (см. “Ъ” от 22 марта). 21 марта лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что от его партии в выборах, скорее всего, будет участвовать вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинет депутата Госдумы и главу московского отделения Дмитрия Гусева. В шорт-лист вероятных кандидатов от КПРФ входят депутаты Госдумы Денис Парфенов, Вадим Кумин и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Среди парламентских оппозиционных партий неизвестными остаются планы только «Новых людей». Действующий градоначальник Сергей Собянин (ЕР) о своем участии в выборах пока не заявлял, но, как ранее сообщал “Ъ” со ссылкой на осведомленный источник, у него есть такое намерение.

10 сентября прямые губернаторские выборы пройдут как минимум в 21 субъекте РФ. В 20 из них избирательные кампании будут плановыми (в связи с завершением срока полномочий действующих руководителей), в Смоленской области — досрочной. Из губернаторов с истекающим сроком в отставку пока ушел только руководитель Чукотки Роман Копин, которого в статусе врио заменил бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, работавший в последнее время первым вице-премьером ЛНР. Отставка смоленского губернатора Алексея Островского (ЛДПР) оказалась неожиданной: его полномочия истекали лишь в сентябре 2025 года. Врио главы области назначен руководитель одного из департаментов правительства РФ Василий Анохин.

Список выборных регионов пока не окончательный: как утверждают источники “Ъ”, близкие к администрации президента, до конца марта в губернаторском корпусе могут произойти новые замены. Добавим, что в пяти субъектах глав будут утверждать через парламент — в Ямало-Ненецком автономном округе, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В КПРФ кандидатов называют менее охотно. О желании побороться за губернаторский пост пока заявил только первый секретарь воронежского обкома Андрей Рогатнев. Правда, после этого в ячейке разгорелся скандал: однопартиец обвинил господина Рогатнева в избиении и обратился в Следственный комитет. Сам коммунист уверен, что таким образом ему хотят помешать участвовать в выборах.

Наиболее статусный оппозиционный кандидат может появиться в Алтайском крае: там КПРФ рассматривает выдвижение депутата Госдумы Марии Прусаковой. Сама она ранее заявила, что в случае ее победы сенатором может стать популярный саратовский блогер-коммунист Николай Бондаренко. В Смоленской области после отставки Алексея Островского ЛДПР тоже может сделать ставку на депутата Госдумы — представителя региона в нижней палате Сергея Леонова. Такую возможность в разговоре с “Ъ” допустил сам парламентарий. Наконец, депутат Госдумы может принять участие и в приморских выборах: собеседники “Ъ” не исключают, что кандидатом в губернаторы станет член фракции «Новых людей» в нижней палате Роза Чемерис, считающаяся представителем части приморской элиты, оппозиционной Олегу Кожемяко. Впрочем, сама госпожа Чемерис пока рассуждает об этом исключительно в гипотетическом ключе.

Добавим, что «Новые люди» являются единственной парламентской партией, которая еще до старта избирательной кампании отказалась от участия в выборах в одном из регионов. Речь идет о Нижегородской области, где партийцы не увидели смысла соперничать с действующим губернатором-единороссом Глебом Никитиным (о планах баллотироваться сам он пока не заявлял). Вместо этого «Новые люди» сосредоточатся на довыборах в гордуму Нижнего Новгорода и других местных кампаниях, добавили в региональном отделении.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

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