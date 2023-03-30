ОПС прописывают в столице

Из Курска в Москву передано на рассмотрение уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте. Его обвиняют в похищении в составе преступной группы с представителями холдинга «Энергострим» более 25 млн руб. у региональных сбытовых компаний. В Курск уголовное дело передала Генеральная прокуратура, но местный суд направил его по подсудности в столицу по месту расположения офиса компании, которую контролировали организаторы хищения в общей сложности почти 3 млрд руб.

Ленинский райсуд Курска передал уголовное дело бывшего оперативника МВД Артема Кальте на рассмотрение в Дорогомиловский районный суд Москвы. Объединенная пресс-служба судебной системы региона «Ъ» уточнила, что соответствующее решение было принято по итогам проведения предварительного слушания, в ходе которого обвиняемый, согласно протоколу, и просил направить дело по подсудности в столицу.

Как рассказывал «Ъ», Артем Кальте — один из ключевых фигурантов уголовного дела о хищении денег энергосбытовых организаций в особо крупном размере в составе преступного сообщества (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Его возбудил Следственный департамент МВД России еще осенью 2011 года, сначала по факту незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ) в отношении руководства холдинга «Энергострим».

Первое время Артем Кальте проходил по нему свидетелем, но позже его процессуальный статус изменился: летом 2013 года его задержали и заключили под стражу, обвинив в мошенничестве.

Бывший оперативник признал вину и был отпущен под домашний арест, из-под которого сбежал и семь лет скрывался в Боливии. В прошлом году его экстрадировали в столицу после нескольких лет судебных разбирательств.

О завершении расследования уголовного дела и передаче в суд в Курске Генеральная прокуратура России сообщила в декабре 2022 года. Согласно финальной версии обвинения, в 2008–2012 годах топ-менеджеры «Энергострима» Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а также Артем Кальте вместе с известными на рынке обналички Романом Михальченко и Денисом Ващенко похитили 2,9 млрд руб. у энергосбытовых организаций. Они совершали фиктивные сделки об оказании услуг по оперативному сопровождению работы на оптовом рынке электроэнергии с участием подконтрольных им ООО «Легарт» и ООО «Финанстрейдинг».

С участием Артема Кальте, как считает следствие, с января по июнь 2012 года были похищены денежные средства ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Курскрегионэнергосбыт», ОАО «Смоленскэнергосбыт» и других сбытовых компаний на сумму более 25 млн руб. В отношении скрывшихся от следствия топ-менеджеров «Энергострима» и неустановленных соучастников расследование продолжается. Осенью 2016 года Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил Романа Михальниченко и Дениса Ващенко к десяти годам колонии общего режима каждого.

Как рассказала «Ъ» Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, решение о передаче дела Артема Кальте в столицу объясняется тем, что его активные преступные действия по участию в преступном сообществе были совершены в Москве, в доме 36 по Кутузовскому проспекту.

Знакомые с материалами дела источники «Ъ» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об офисе IT-фирмы «УК Приоритет», которую, по данным следствия, контролировали Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева и которая занималась управлением другими юридическими лицами.

С решением о передаче дела Артема Кальте в столицу не согласилась курская прокуратура, подавшая на решение апелляционное представление. Облсуд оставил его в силе. Он также продлил срок содержания экс-оперативника под стражей на два месяца — по 20 апреля.

Уголовное дело Артема Кальте поступило в Дорогомиловский райсуд Москвы и передано на рассмотрение судье Марии Сизинцевой. Заседание назначено на 12 апреля. Оперативно связаться с защитой подсудимого «Ъ» не удалось.

Сергей Толмачев, Воронеж