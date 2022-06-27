У Боливии нет прощения

По итогам трехлетнего судебного процесса Боливия выдала России бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте. Как считает следствие, бывший оперативник руководил незаконным обналичиванием средств, похищенных из крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим» по указанию гендиректора компании Юрия Желябовского. Непосредственно господин Кальте, который находился в розыске шесть лет, обвиняется в хищении 25,7 млн руб. Он станет первым фигурантом дела «Энергострима», чье дело будет рассмотрено в суде в очном режиме: остальные обвиняемые находятся за границей.

Бывший оперативник МВД был задержан в Боливии еще в 2019 году, спустя три года после его объявления в международный розыск. Однако на протяжении еще трех лет его адвокатам удавалось опротестовывать решение о выдаче обвиняемого в Россию. В итоге точку в разбирательствах поставил Верховный суд Боливии, после решения которого господин Кальте и был экстрадирован в Москву. Этот факт подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Артем Кальте — фигурант громкого дела, возбужденного в отношении руководства холдинга «Энергострим» следственным департаментом (СД) МВД России еще 21 сентября 2011 года. Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Однако затем в его рамках были соединены материалы нескольких дел, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих региональным энергосбытовым компаниям, входящим в «Энергострим». Следственную группу возглавил известный следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции СД Николай Будило.

Бывший оперативник Кальте сначала проходил по делу свидетелем, но в июле 2013 года был задержан и два дня спустя арестован Тверским райсудом Москвы. Избирая меру пресечения, суд пришел к выводу, что фигурант склонял свидетелей к даче ложных показаний, а сам собирался скрыться. 1 августа 2013 года арестованному было предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Как считает следствие, экс-оперативник, действуя в составе преступной группы, возглавляемой Юрием Желябовским, занимался выводом похищенных у «Энергострима» денег через екатеринбургское ООО «Легард». Официально фирма оказывала информационно-консультационные услуги 12 региональным сбытовым компаниям, входящим в «Энергострим». В частности, компания обеспечивала оперативное сопровождение работы сбытовиков на оптовом рынке электроэнергии в рамках «комплекса мер по снижению убытков, возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от планового». Фирма получала сотни миллионов рублей, при этом в ее штате была лишь директор, которая до этого работала медсестрой в райбольнице поселка Ачит. Получаемые от сбытовиков деньги, по данным следствия, практически сразу переправлялись сомнительным контрагентам. Директор «Легарда» рассказала следователям на допросе, что никакого участия в управлении фирмой не принимала, а лишь выполняла поручения Артема Кальте. Как считает следствие, фирма была создана по указанию владельца «Энергострима», а оперативный контроль над ней осуществляли известные обнальщики Роман Михальченко и Денис Ващенко, который в 2012 году, по данным следствия, и привлек к работе своего знакомого Кальте. Бухгалтерию «Легарда» вели замгендиректора «Энергострима» Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а деньги, проведенные через его счета, по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки. В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п. И хотя в материалах дела речь шла о выводе через «Легард» 2,3 млрд руб., господину Кальте вменили хищение лишь 25,7 млн руб. и участие в ОПС.

Экс-оперативник признал вину, был переведен из СИЗО под домашний арест, из-под которого и сбежал.

Стоит отметить, что господин Кальте стал широко известен в 2001 году во время судебных разбирательств в отношении телеведущего Сергея Доренко. Тот, напомним, катаясь на своем мотоцикле, сбил капитана 1-го ранга Валерия Никитина. Оперативник Кальте выступал свидетелем обвинения на том процессе. Позже он перешел в контрольно-инспекторский департамент МВД, откуда с должности инспектора по особым поручениям был уволен в декабре 2010 года, а затем долго судился с министерством, требуя снятия с него выговоров.

Выданный Боливией экс-оперативник станет единственным крупным фигурантом дела «Энергострима», суд над которым будет проходить в очном режиме. Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева в 2012 году перебрались в Лондон, а позже Великобритания отказала в их выдаче.

Владислав Трифонов