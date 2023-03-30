РБК: ФСБ задержала украинца по подозрению в диверсии на путях в Подмосковье

29 марта в Московской области был задержан 45-летний гражданин Украины, которого подозревают в поджоге оборудования, отвечающего за работу железной дороги. В задержании участвовали сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области, сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ). Уголовный кодекс предполагает максимальное наказание по этой статье до 20 лет лишения свободы»,— отмечает РБК.

Как сообщил журналистам источник, близкий к ГУ МВД по Москве, 3 февраля мужчина поджег контрольно-распределительное устройство наружной установки ПАО «Россети» на перегоне между железнодорожными станциями Кутузовская и Весенняя Курского направления в Подмосковье. Силовики полагают, что задержанный гражданин Украины действовал в составе преступной группы.

30 января ФСБ сообщила о задержании троих подростков, совершивших диверсию на железнодорожных путях в Московской области. В спецслужбе рассказали, что ученики восьмого класса подмосковного города Чехова через Telegram вступили в контакт с неизвестными, которые предложили им за деньги повредить железнодорожные пути на перегоне Курского направления в Подмосковье. Школьники сняли на видео процесс совершения диверсии для получения денег. Какую сумму они получили — не уточняется.

Александр Кислов