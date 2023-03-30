Сергею Ковалеву не дают взять вес

В карьере знаменитого российского боксера Сергея Ковалева, который когда-то владел титулом чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и удостаивался статуса лучшего бойца года, а в ветеранском возрасте решил попробовать завоевать звание в первой тяжелой категории (до 90,7 кг), случилась очередная пробуксовка. Уже санкционированный Всемирным боксерским советом (WBC) отборочный бой Ковалева против известного южноафриканца Табисо Мчуну сорвался из-за низкого «телевизионного интереса». Теперь шанса провести чемпионский поединок россиянину придется ждать довольно долго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После срыва поединка с Табисо Мчуну ожидание Сергеем Ковалевым чемпионского боя затянется, возможно, учитывая возраст россиянина, даже критически

Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ После срыва поединка с Табисо Мчуну ожидание Сергеем Ковалевым чемпионского боя затянется, возможно, учитывая возраст россиянина, даже критически

Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ

О том, что Сергей Ковалев отказался от боя с Табисо Мчуну, ресурсу Fight Freaks Unite сообщила промоутер российского боксера Кэти Дува. По ее словам, причиной срыва стало «отсутствие телевизионного интереса» к поединку. Дува добавила, что теперь представители Ковалева ищут «другие возможности».

Речь идет об очередном довольно неприятном повороте в увлекательной карьере Сергея Ковалева. В прошлом десятилетии он входил в число ярчайших звезд профессионального бокса. Россиянин заработал репутацию феноменального нокаутера, долго владел чемпионским титулом в полутяжелом весе по разным версиям, теряя и отвоевывая его, и получил несколько престижных индивидуальных наград, включая даже награду лучшему боксеру года вне зависимости от весовой категории в 2014 году от издания The Ring, чьи классификации являются наиболее авторитетными (досталась она ему после уверенной победы над американской легендой Бернардом Хопкинсом).

Однако потом в спортивной биографии Сергея Ковалева возникло что-то вроде длинной черной полосы. В ноябре 2019 года он встретился с единодушно признававшимся в тот момент лучшим бойцом мира мексиканцем Саулем Альваресом, скакнувшим ради боя с Ковалевым из среднего веса в полутяжелый. В 2022 году Альварес проиграл другому российскому полутяжу — чемпиону Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрию Биволу, но тот матч, который вызвал огромный ажиотаж, завершился поражением отечественного боксера нокаутом в 11-м раунде и потерей им звания Всемирной боксерской организации (WBO).

Предполагалось, что Сергей Ковалев вскоре снова будет охотиться за чемпионским поясом, однако сначала пандемия коронавируса сорвала его бой против кубинца Салливана Барреры, а затем Ковалев попал в очень неприятную историю. В январе 2021 года он должен был драться с узбекским боксером Бектемиром Меликузиевым. Но непосредственно перед матчем выяснилось, что в допинг-пробе Ковалева обнаружен запрещенный синтетический тестостерон.

Сергею Ковалеву повезло с тем, что антидопинговые санкции в профессиональном боксе гораздо мягче, чем в олимпийских видах. Однако в любом случае перерыв в выступлениях у него получился колоссальным — почти два с половиной года.

Обычно такой срок связывают с неизбежной потерей тонуса. Но Ковалев, несмотря на ветеранский возраст (в апреле ему исполнится 40), не просто не отказался от продолжения карьеры, а решился на достаточно смелый шаг. Он перешел из полутяжелого веса в первый тяжелый.

Дебют в новой категории у Сергея Ковалева получился вполне удачным. В мае прошлого года он чрезвычайно убедительно победил по очкам болгарина Тервела Пулева. Оправдался и расчет на быстрое продвижение к верхушке иерархии категории. А в начале года нынешнего WBC санкционировал бой Ковалева с Табисо Мчуну, известным южноафриканским боксером, ранее уже оспаривавшим титул, присвоив матчу ранг отборочного, то есть выявляющего претендента на пояс. На самом деле WBC уточнял, что победителю поединка все равно пришлось бы ждать, потому что структура заранее запланировала бой между обладателем звания шведом Баду Джеком и представляющим Германию армянином Ноэлем Микаэляном. Но ожидание было бы, скорее всего, недолгим. А после срыва поединка Ковалева с Мчуну оно точно затянется — возможно, учитывая возраст россиянина, даже критически.

Алексей Доспехов