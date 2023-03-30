Кикшеринг Molnia закрылся в Петербурге после трех лет работы

Кикшеринговый сервис Molnia прекращает работу после трех лет работы на рынке. Приложение уже недоступно для входа, однако доступно для скачивания, пишет издание «Трушеринг».

Как утверждают эксперты рынка, владелец Molnia собирался продать бизнес. При этом остается неизвестным, нашлись ли покупатели сервиса и будет ли новый сезон.

В соцсетях проекта говорится, что компания насчитывает 3,5 тыс. самокатов. Она начала работу в 2020 году в Петербурге. В настоящее время сезон уже открыли сервисы «Юрент» и Whoosh.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что сервисы аренды самокатов приостановили работу из-за обильного снегопада.

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