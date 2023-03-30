Сервисы аренды самокатов приостановили работу из-за обильного снегопада

Жители Санкт-Петербурга временно не смогут воспользоваться сервисами кикшеринга из-за количества снега в городе. Они временно приостановили работу, пишет 78.ru.

Так, самокаты с улиц города убрал сервис Whoosh. В приложении, как и зимой, появилось сообщение, что самокаты недоступны, но скоро вновь появятся в городе. Работники сервиса самостоятельно расчищали парковки от снега.

Напомним, что всего Петербург принял 45% от месячной нормы осадков в виде снега, говорил главный синоптик города Александр Колесов. Снег шел непрерывно в течение 12 часов. К утру снежный покров в Петербурге достиг величины от 14 сантиметров в Ломоносове до 18 сантиметров в Кронштадте. В центре города выпало 16 см снега, как в ушедшем декабре.

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