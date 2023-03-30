ЕС увеличит долю возобновляемой энергетики до 42–45%

Сегодня, 30 марта, власти ЕС достигли предварительной договоренности о повышении доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме энергопроизводства. Представители Совета ЕС и Европейского парламента договорились, что к 2030 году доля ВИЭ достигнет 42,5% с возможным повышением до 45%, тогда как ранее ставилась цель 32%. В число ВИЭ входят гидроэнергетика, атомная, солнечная и ветряная энергетика, а также получение энергии из биотоплива.

В рамках договоренности об увеличении использования ВИЭ и сокращения энергозависимости от России власти ЕС договорились упростить бюрократические процедуры для создания новых проектов по выработке энергии из ВИЭ, ужесточить требования к промышленным предприятиям по большему использованию энергии из ВИЭ, стимулировать транспортную отрасль активнее использовать биотопливо.

В 2022 году ЕС получил из ВИЭ 22% от общей энергии. Однако, по данным Reuters, это доля сильно отличается в зависимости от страны ЕС. Так, например, в Швеции доля ВИЭ в общем объеме составляет уже 63%, а в Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах и Ирландии — лишь 13%.

В МЭА ждут ускорения роста возобновляемой энергетики в Европе — в публикации «Ъ» «Переход на зеленый свет».

Евгений Хвостик