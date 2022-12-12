Переход на зеленый свет

Первый по-настоящему глобальный энергетический кризис, спровоцированный военной операцией РФ на Украине, придал беспрецедентный импульс развитию возобновляемых источников энергии, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Новое исследование подтверждает и уточняет прогнозы, которые организация давала в июне (см. “Ъ” от 27 июня): объем мировых вложений в «чистую энергетику» растет, но рост, как и предполагалось, обеспечивается в основном за счет ЕС, США и Китая. Агентство ожидает, что ВИЭ станут крупнейшим источником электроэнергии в мире к 2025 году, обогнав угольную генерацию, несмотря на ее нынешний рост для преодоления тяжелого переходного периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joachim Herrmann , Reuters Фото: Joachim Herrmann , Reuters

В 2022 году из соображений «энергетической безопасности» многие страны пересмотрели политику поддержки ВИЭ и увеличили объемы вложений в развитие возобновляемой энергетики. Увеличение мощностей в дальнейшем будет происходить намного быстрее, чем ожидалось еще год назад, считают в МЭА. Предполагается, что в 2022-2027 годах объем ВИЭ вырастет почти на 2 400 ГВт, что сопоставимо с общей установленной мощностью по производству электроэнергии в Китае (в конце 2021-го она составляла 2 377 ГВт) — это на 85% больше, чем за предыдущие пять лет, и почти на 30% выше, чем прогнозировалось в отчете за 2021-й. В МЭА подчеркивают, что это «крупнейший пересмотр в сторону повышения» за всю историю работы агентства.

По прогнозам организации, доля ВИЭ в структуре энергопотребления увеличится в ближайшие пять лет на десять процентных пунктов и составит 38% в 2027-м.

Совокупная мощность солнечной генерации за этот период почти утроится и уже в 2026 году «обгонит» по этому показателю природный газ, а в 2027-м и уголь. В ЕС, где из-за санкций спрос на уголь за последний год увеличился особенно заметно, долю ВИЭ за восемь лет планируют увеличить до 45%, а не до 40%, как утверждалось раньше. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, за последний год Германия и Испания изменили долгосрочные цели по возобновляемой энергии и сократили сроки выдачи разрешений на строительство солнечных электростанций.

Медленнее всего ВИЭ внедряются в сфере транспорта и отоплении зданий, отмечают в МЭА. Доля возобновляемых источников энергии в транспортном секторе, предположительно, увеличится с 9% в 2020 году до 15% в 2027-м, что не отвечает планам и потребностям ЕС. В агентстве подчеркивают, что стимулов наращивать долю ВИЭ в этом секторе у бизнеса пока нет, несмотря на то, что спрос на электроавтомобили и биотопливо растет. Вероятный рост доли возобновляемой энергии в отоплении зданий составит всего 3% (11% в 2022-м, 14% в 2027-м). Низкие темпы внедрения ВИЭ в этой сфере авторы отчета объясняют «недостаточным уровнем разработок».

Один из вопросов, на который МЭА пытается ответить в новом исследовании: заработали ли производители, работающие с ВИЭ, сверхприбыль на фоне роста цен на электроэнергию.

Однозначный ответ составители отчета не дают, ссылаясь на «неполитические факторы», влияющие на размер прибыли: долгосрочные двусторонние контракты на покупку электроэнергии, стратегии хеджирования и риски на оптовом рынке электроэнергии. При этом в МЭА подчеркивают, что предприятия, отчитывающиеся о высоких доходах, заявляют также о значительно увеличивающихся расходах. Ситуация развивается на фоне того, что в октябре Европейский совет выпустил постановление, согласно которому с непредвиденной прибыли энергетических компаний должен взиматься налог — «временный взнос солидарности». Оценить его последствия пока тяжело: каждое государство-член ЕС имеет право интерпретировать и реализовывать его по-своему. «Несоответствия между режимами регулирования могут создать ситуацию неопределенности для инвесторов, изучающих ВИЭ. Важно, чтобы нормативные акты облагали налогом прибыль от продажи энергии на оптовом рынке, а не доходы»,— поясняют в агентстве.

Часть доклада МЭА посвящена основным проблемам, с которыми сталкиваются страны, пытаясь увеличить долю «чистой энергетики»: государствам с развитой экономикой сложнее всего преодолеть трудности масштабирования, странам с формирующейся рыночной экономикой — политические и правовые неопределенности, а развивающимся — отсутствие финансирования. Несмотря на сложности, за ближайшие пять лет в мире будет произведено столько же возобновляемой энергии, сколько за последние 20 лет, заключают в МЭА.

Кристина Боровикова