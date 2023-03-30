Что происходит после ввода войск России на Украину. День 400-й

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил визит президента России Владимира Путина в Турцию 27 апреля. Руководители новых субъектов РФ на сентябрьских выборах депутатов будут баллотироваться в парламенты во главе партсписков «Единой России», а после голосования откажутся от мандатов. Митрополит УПЦ Павел заявил, что бог не простит Зеленскому выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:55. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в разговоре с журналистами предложил международным энергетическим компаниям «поделиться» с Киевом внеплановыми прибылями.

9:46. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал стабильной ситуацию с обеспечением безопасности в регионе, отметив, что «жизнь непредсказуема и нельзя ни в коем случае терять бдительность».

9:43. Киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры, в котором говорится о недопустимости выселения монахов. Первое заседание назначено на 26 апреля.

9:32. Глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер полагает, что газохранилища Германии можно будет заполнить к следующей зиме без поставок российского газа.

8:55. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что к концу апреля число работников Запорожской АЭС достигнет 4,5 тыс. человек.

8:51. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что, по прогнозам МВФ, 2023 год станет сложным для мировой экономики. По ее словам, из-за последствий украинского конфликта темпы роста ВВП глобальной экономики будут ниже 3%.

8:50. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что ЕС не прислушивается к своим гражданам, большинство из которых предпочло бы мир, а не противодействие России.

8:49. Туристическая сфера Венгрии понесла значительные убытки из-за сокращения турпотока из России, заявил «РИА Новости» посол РФ в Будапеште.