Disney уволила председателя Marvel Айзека Перлмуттера

Walt Disney Company отстранила от должности председателя Marvel Айзека Перлмуттера после ссоры с генеральным директором Бобом Айгером, сообщает The New York Times. Информацию об увольнении подтвердили и в самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айзек Перлмуттер

Фото: Susan Walsh / AP Айзек Перлмуттер

Фото: Susan Walsh / AP

По информации издания, об увольнении господину Перлмуттеру сообщили вчера, 29 марта, по телефону. Он был уволен в рамках сокращения 7 тыс. рабочих мест в Disney.

О масштабной реструктуризации и планах сократить издержки на $5,5 млрд Disney объявила 8 февраля. В компании заявили о намерении сократить около 3% всего ее штата. В рамках реструктуризации Disney будет разделена на три части: область кино и телевидения, спортивные программы, а также тематические парки и продажа товаров.

Как отмечает The New York Times, конфликт между Бобом Айгером и Айзеком Перлмуттером начался еще в 2022 году после того, как господин Перлмуттер поддержал инвестора Нельсона Пельтца, пытавшегося получить место в совете директоров Disney. Господин Айгер выступал против этого. Нельсон Пельтц отказался от идеи войти в совет директоров в феврале после того, как гендиректор Disney объявил о планах сократить расходы.

О том, что Disney собирается сокращать расходы и урезать штат, стало известно еще в ноябре 2022 года. В том же месяце корпорацию снова возглавил Роберт Айгер, который был ее генеральным директором 15 лет, годом ранее ушел на пенсию, но вернулся «с поручением от совета директоров установить стратегическое направление для возобновления роста компании». После объявления о плане реструктуризации акции Disney выросли на 5%.

Милена Костерева