Черноземье вошло в режим ГЧП

По итогам 2022 года в России, несмотря на нестабильные экономические условия, коммерческое закрытие проектов сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) прошло на рекордные за три года 702,7 млрд руб., подсчитал национальный центр ГЧП. Из них в Черноземье стартовало проектов более чем на 77 млрд руб. Основной объем вложений традиционно пришелся на ЖКХ — благодаря концессиям в сфере коммунальной инфраструктуры Воронежа и Липецка. Существенную долю также заняли две концессии на модернизацию электротранспорта в Курске и Липецке. И почти во всех регионах началось строительство по концессии школ. Судя по заявленным планам, в 2023 году объем инвестиций в новые проекты пока будет меньший, а средства пойдут в основном в ЖКХ и транспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коммунальные концессии

По данным национального центра ГЧП, в России на различных стадиях реализации находится более 4 тыс. проектов. Подавляющее большинство из них реализуется в форме концессионных соглашений — 3,3 тыс. А 3 тыс. от общего числа составили проекты в сфере коммунально-энергетической инфраструктуры.

Черноземье полностью следует общероссийским трендам. В 2022 году в России коммерческое закрытие прошел 191 ГЧП-проект в ЖКХ. Крупнейшей в стране стала модернизация системы водоснабжения и водоотведения Липецка по концессии. Стоимость строительства и реконструкции более 700 км сетей (сейчас полностью изношены 548 км водоснабжения и 617 км водоотведения) и 166 иных объектов составляет 15,9 млрд руб. в ценах 2022 года, или 44,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет (то есть с учетом инфляции). Концессия заключена на 49 лет.

Чуть меньше планируется вложить в реконструкцию Левобережный очистных сооружений (ЛОС) Воронежа — 15,4 млрд руб. Концессия также заключена на 49 лет. С ее помощью власти рассчитывают в том числе избавиться от неприятного запаха, который уже несколько лет досаждает не только соседствующим с объектом горожанам, но и жителям центра.

Концессионное подтопление Успешный опыт реализации концессий не может являться полной гарантией от аварий в сфере ЖКХ. В начале 2023 года жители Воронежа начали массово жаловаться на слабый напор воды и отсутствие реакции РВК на их обращения. Мэр Вадим Кстенин заявил о системных проблемах, которые еще остались, несмотря на модернизацию водоканалов. Губернатор Александр Гусев вызвал к себе концессионера, чтобы получить объяснения происходящего: «Это ненормально, когда воронежцы лишаются самых простых бытовых услуг». Гендиректор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко назвал причиной непредвиденный выход из строя ряда скважин на водоподъемных станциях. Всего у компании около 250 скважин, а часть из них были выведены из эксплуатации «в связи с длительностью их работы, а также особенностями воронежских подземных водоносных горизонтов, качеством вод, характеризующихся большим содержанием растворенного марганца и железа, сероводорода». Концессионер начал бурить новые скважины и оптимизировать гидродинамическую модель города. В РВК отметили, что все работы финансируют за свой счет. В начале февраля компания заявила о стабилизации давления воды в городе. Впрочем, проблемы еще остаются. По мнению главы регионального департамента ЖКХ и энергетики Максима Зацепина, аварийность больше связана с содержанием сетей. Чиновник рассказал, что власти планируют внимательно поработать с представленной РВК инвестиционной программой.

В обоих случаях концессионером выступили местные структуры федерального коммунального оператора ГК «Росводоканал» (РВК), которой финансово помогает госкорпорация «Вэб.РФ». Компания с 2012 года управляет большей частью водоканалов Воронежа, а с учетом ЛОС практически полностью консолидировала эту инфраструктуру. Кроме того, РВК стало победителем конкурса на заключение концессии на 49 лет на реконструкцию очистных сооружений Липецка за 4,2 млрд руб. В обоих проектах по очистным РВК может получить от властей по 2,2 млрд руб. софинансирования.

В других регионах также есть коммунальные проекты, но куда менее масштабные. Подконтрольный региону «Курскоблводоканал» готов по концессиям реконструировать системы водоснабжения в районах за 4,9 млн руб. (из них 180 тыс. — средства инвестора). Компания заключает около 100 договоров на небольшие объекты — скважины, водопроводы и водонапорные башни — стоимостью несколько сотен тысяч рублей. В Орловской области заключены три концессии с частными инвесторами на 32,9 млн руб., крупнейшей из которых является реконструкция котельной в Орле на 49 лет за 30,8 млн руб.

Транспортные решения

Третье место в общей структуре ГЧП-проектов занимает транспортная инфраструктура — 168 всего и 20 начавшихся в 2022 году. Однако такие проекты, несмотря на их малое количество, традиционно требуют больших вложений.

В 2022 году правительство РФ запустило программу модернизации городского транспорта с участием «Вэб.РФ». В нее вошли сразу два региона Черноземья с концессиями по строительству и обновлению трамвайной инфраструктуры. Соглашения были заключены с местными структурами федеральной компании «Мовиста».

В Липецке концессионер планирует вложить 14,5 млрд руб. (из них 10,4 млрд — частные) в обновление 40,8 км путей и закупку 46 трамваев. Договор заключен на 20 лет, в течение которых компания может получить от властей 24,5 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей, а также капитального гранта.

В Курске планируется закупка 22 односекционных трамваев, реконструкция 42,6 км путей, восьми тяговых подстанций и депо, ремонт и строительство контактной сети за 12,9 млрд руб. Срок концессии составит 25 лет. Инвестор намерен вложить 9,2 млрд руб. собственных средств, а еще 3,7 млрд руб. получить от Минтранса РФ. При этом за все время концессии регион может выплатить «Мовисте» 28,6 млрд руб. в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей.

Еще одну крупную транспортную концессию курские власти планируют заключить в 2023 году. С участием частных компаний планируется строительство и эксплуатация платного северо-восточного обхода Курска. Проект может потребовать более 30 млрд руб., из которых, рассчитывают в облправительстве, не менее половины придется на частные вложения. Переговоры власти в 2022 году вели с несколькими потенциальными концессионерами, среди которых игроки профильного рынка и Газпромбанк.

ГЧП в дорожном строительстве также развивается в Орловской области. В 2022 году Михайловский ГОК пожертвовал 225,4 млн руб. на ремонт 15 км северного подъезда к Орлу и 9 км дороги, соединяющей села в разных районах. А Знаменский СГЦ выделяет 504,8 млн руб. на реконструкцию дороги со строительством объезда Должонки в 2022–2023 годах.

Социальное партнерство

На втором месте по числу ГЧП-проектов стоит социальная инфраструктура: всего их 680, а в 2022 году стартовали 98. Однако по объему вложений они не столь крупные, как ЖКХ и транспорт. В Черноземье серьезное развитие этот сегмент получил только в последние пару лет.

Наиболее активно идет строительство и эксплуатация школ. Лидером в этой области является структура «Вэб.РФ» «Прошкола», которая получила от федерального правительства право на заключение концессий без конкурса.

Проектный выбор В Черноземье ГЧП приобретает все более разнообразные формы — и в самых разных сферах. В 2022 году в Белгородской области начались два проекта на основании договоров аренды с инвестиционными обязательствами: ГК «Агро-Белогорье» планирует построить парк аттракционов за 1,5 млрд руб., другой нераскрываемый властями инвестор заявил о строительстве элеватора и семенного завода. В Воронеже концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников заключил концессию на реконструкцию и эксплуатацию трех подземных переходов за 22,7 млн сроком на 20 лет. Власти Липецка и компания «Липецкий банный комплекс» подписали концессионные соглашения на 20 лет на создание двух бань за 24,8 млн руб.

Больше всего ее проектов пока приходится на Белгородскую область. В 2022 году сданы три школы на 1,2 тыс. мест за примерно 2 млрд руб. и заключено еще четыре концессии на объекты на 3,9 тыс. учеников с общим объемом инвестиций около 7 млрд руб. Курские власти в прошлом году подписали с компанией соглашение на строительство школы на 1,6 тыс. мест за 3,4 млрд руб. В Липецке по концессии планируется объект на 1,5 тыс. учеников за 3,2 млрд руб. В 2023 году компания может заключить соглашение на строительство школы в Орле на 1,2 тыс. мест с 1,8 млрд руб. вложений. Концессии рассчитаны на 10–15 лет, а средства в основном идут из федерального и регионального бюджетов.

Еще одним игроком на этом рынке является компания «Инфраструктура детства», имеющая отдаленное отношение к ГК «Просвещение». Одна ее структура планировала построить и эксплуатировать школу в Воронеже на 1,5 тыс. мест за 2,5 млрд руб. Однако после начала спецоперации мэрия отказалась от этого проекта из-за роста расходов на реализацию проекта и нашла подрядчика через госзакупку. Зато в Тамбове другая дочерняя компания «Инфраструктуры детства» заключила соглашение на 15 лет на школу на 2,4 тыс. мест за 3 млрд руб. При этом от властей инвестор может получить более 4 млрд руб. на возмещение расходов при строительстве, уплату процентов по кредитам и эксплуатацию.

Государственно-частные отходы В 2023 году в Черноземье ожидаются новые крупные концессии — и снова в сфере ЖКХ. К старту реализации подходят проекты в сфере обращения с отходами, работа над которыми шла несколько лет. Депутаты липецкого облсовета одобрили заключение пока крупнейшей в этом сегменте концессии в Черноземье — на строительство экотехнопарка с полигоном мощностью 100 тыс. т в год, мусоросортировочным комплексом (МСК) мощностью 200 тыс. т в год, компостированием органики и захоронением остатков сортировки мусора за 2,9 млрд руб. Соглашение будет заключено без конкурса со структурой местного агропромышленного объединения «Аврора» «Стройсельхозгарант». Основной объем средств предоставит публичная правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО). Большинство объектов должны быть построены в 2023–2024 годах, а концессия действует до 2048 года. Власти подчеркивают, что условия проекта не допустят роста тарифа свыше ежегодной индексации — бюджет региона выделит концессионеру еще 2,9 млрд руб. РЭО профинансирует и строительство «мусорной» инфраструктуры в Воронежской области. Власти рассчитывают возвести около 20 полигонов, МСК и производств из отходов (RDF-топливо и компост) в восьми районах за 8,4 млрд руб. Концессионером при этом выступит подконтрольная региону компания, так как частный бизнес, по словам главы областного департамента ЖКХ и энергетики Максима Зацепина, не может построить объекты без повышения тарифа или привлечения субсидий от государства. Кроме того, это позволит начать строительство всей инфраструктуры уже в этом году, а завершить последние проекты в 2026 году. В Курской области благодаря льготным кредитам от РЭО могут по концессиям построить четыре автоматизированных комплекса по переработке и утилизации отходов стоимостью 3,7 млрд руб. Крупнейший из них оценивается в 1,5–2 млрд руб., концессионером может стать ГК «Флагман», являющаяся инвестором и оператором такого объекта в Белгородской области. Соглашение хотят заключить в этом году. Орловские власти тоже планируют экотехнопарк по концессии, сообщала в 2022 году региональная корпорация развития. Детальные параметры этого проекта пока не раскрывались. В планах облправительства на 2023 год такого объекта нет, лишь три концессии на 13 млн руб. Еще один экотехнопарк уже несколько лет планирует построить региональный оператор Тамбовской области «Тамбовская сетевая компания». В проект включены полигон мощностью 100 тыс. т в год и обработка мощностью 200 тыс. т в год, а также производство песчано-полимерных изделий и RDF-топлива. Строительство оценивается в 1,9 млрд руб. Сейчас проект проходит государственную экспертизу. Впрочем, будет ли он реализован в одной из форм ГЧП, пока неизвестно.

Тамбовская область также стала одной из первых в России с ГЧП-проектом в сфере соцзащиты. Власти заключили с подмосковной компанией «Маяк» концессию на строительство, реконструкцию и эксплуатацию дома-интерната на 150 мест для пожилых и инвалидов. Затраты оцениваются в 920 млн руб. Соглашение рассчитано на 15 лет, за которые власти могут вложить 2,4 млрд руб. в качестве операционного и инвестиционного платежей, а также капитального гранта.

Александр Прытков