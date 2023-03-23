«Прошкола» не нашла желающих построить в Курске школу за 2 млрд рублей

ООО «Прошкола» (проект группы ВЭБ.РФ, утвержденный правительством РФ концессионер, с которым возможно без конкурса заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования) не получило ни одной заявки на участие в запросе предложений на работы по проектированию и строительству школы на 1,6 тыс. мест на проспекте Надежды Плевицкой в Курске. Начальная (максимальная) цена договора составляла 2 млрд руб. В результате процедура была признана несостоявшейся, следует из документов, опубликованных на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

О проекте в мае прошлого года сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что область получит деньги на объект из федерального бюджета в рамках третьего этапа отбора проектов по строительству новых школ в регионах, итоги которого подвело накануне Министерство просвещения РФ. По данным губернатора, школа должна быть введена в эксплуатацию в конце 2024 года. Она может стать одной из крупнейших в регионе.

Мария Старикова

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