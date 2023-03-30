Тарантино подтвердил окончание работы над сценарием для своего последнего фильма

Режиссер Квентин Тарантино сообщил, что завершил работу над сценарием для фильма, который должен стать для него последним. Его съемки начнутся осенью.

«Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что мы, вероятно, снимем его осенью»,— сказал господин Тарантино в Париже на презентации книги директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо (цитата по AFP).

Последний фильм Квентина Тарантино получил название «Кинокритик», его действие будет происходить в 1977 году. По его словам, он не будет посвящен конкретного кинокритику.

В середине марта Hollywood Reporter со ссылкой на источники сообщил, что Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего последнего фильма. Издание сообщало, что он будет посвящен одной из важнейших кинокритиков в истории кино Полин Кейл. Господин Тарантино пока не заключил контракт на съемки с какой-либо киностудией.

Квентин Тарантино — известный кинорежиссер и обладатель двух премий «Оскар» за лучшие сценарии к фильмам «Джанго освобожденный» и «Криминальное чтиво». Ранее он говорил, что планирует снять за свою карьеру 10 фильмов и уйти на пенсию к 60 годам.

Олеся Павленко