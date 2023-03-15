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Hollywood Reporter: Тарантино завершил работу над сценарием к своему последнему фильму

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому фильму, сообщили источники Hollywood Reporter. По информации издания, эта картина станет последней для режиссера. Сам господин Тарантино ранее говорил, что намерен снять за карьеру 10 фильмов и уйти на пенсию к 60 годам. Для режиссера, которому 27 марта исполнится 60 лет, новый фильм станет 10-м, если считать две части «Убить Билла» за одну работу.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый сценарий называется «Кинокритик» (The Movie Critic). Действие происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Hollywood Reporter предполагает, что речь пойдет об одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.

Съемки планируют начать осенью 2023 года. Пока господин Тарантино не заключил контракт на производство с какой-либо киностудией. Вероятно, партнером станет Sony.

Квентин Тарантино в 2012 году говорил, что хочет «в какой-то момент остановиться». По его мнению, обычно в фильмографиях режиссеров четыре последних фильма являются худшими в карьере.

Квентин Тарантино обладатель двух премий «Оскар» за лучшие сценарии к фильмам «Джанго освобожденный» и «Криминальное чтиво». Актеры и другие участники съемок в его фильмах также неоднократно получали премию «Оскар». Среди них — Кристофер Вальц («Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки») и Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»).

Леонид Уварчев

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«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных» &lt;br>Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных»
Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино» &lt;br>В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино»
В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (кадр из фильма на фото). Квентин был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины вырос до $1,2 млн. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, однако фильм собрал в американском прокате $2,8 млн и был высоко оценен критиками

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (кадр из фильма на фото). Квентин был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины вырос до $1,2 млн. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, однако фильм собрал в американском прокате $2,8 млн и был высоко оценен критиками

Фото: Live Entertainment; Dog Eat Dog Productions

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х. Фильм собрал более $250 млн во всем мире &lt;br>На фото: Квентин Тарантино и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих его фильмах

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х. Фильм собрал более $250 млн во всем мире
На фото: Квентин Тарантино и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих его фильмах

Фото: Miramax Films

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий» &lt;br>На фото: Квентин Тарантино и его соавтор Роджер Эвери, с которым режиссер подружился во время работы в видеопрокате

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий»
На фото: Квентин Тарантино и его соавтор Роджер Эвери, с которым режиссер подружился во время работы в видеопрокате

Фото: Reuters

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить. А получить в живот очередь из «Узи» — ну как такое на себя примеришь» &lt;br>Фильм «Четыре комнаты» (1995 год) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить. А получить в живот очередь из «Узи» — ну как такое на себя примеришь»
Фильм «Четыре комнаты» (1995 год) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

Фото: Miramax Films; A Band Apart

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет &lt;br>На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет
На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

Фото: Darren Michaels/ Miramax Films

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

Фото: Reuters

Фильм «От заката до рассвета» (1996 год) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу &lt;br>На фото: Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

Фильм «От заката до рассвета» (1996 год) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу
На фото: Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

Фото: Miramax Films

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003 год) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003 год) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Фото: Miramax Films

Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля

Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Фильм «Грайндхаус», состоящий из «Планеты страха» Роберта Родригеса, «Доказательства смерти» Тарантино и трейлеров к нескольким несуществующим фильмам, стал очередным совместным творением режиссеров &lt;br>На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе 26 марта 2007 года

Фильм «Грайндхаус», состоящий из «Планеты страха» Роберта Родригеса, «Доказательства смерти» Тарантино и трейлеров к нескольким несуществующим фильмам, стал очередным совместным творением режиссеров
На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе 26 марта 2007 года

Фото: Reuters

В фильме «Бесславные ублюдки» (2009 год) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была выдвинута на девять премий «Оскар». Среди последних работ режиссера такие фильмы, как «Джанго освобожденный» (2012), «Омерзительная восьмерка» (2015) и «Однажды…в Голливуде» (2019) &lt;br>На фото: с актрисой Мелани Лоран

В фильме «Бесславные ублюдки» (2009 год) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была выдвинута на девять премий «Оскар». Среди последних работ режиссера такие фильмы, как «Джанго освобожденный» (2012), «Омерзительная восьмерка» (2015) и «Однажды…в Голливуде» (2019)
На фото: с актрисой Мелани Лоран

Фото: Reuters

«У меня отличный большой дом, который позволяет мне коллекционировать кучу вещей, — не то что квартира. Последнее время я собираю прокатные копии фильмов. Для ценителя кино собирать видео — это как травку курить. Лазерные диски — это, безусловно, кокаин. А прокатные копии — чистый героин. Когда начинаешь собирать прокатные копии, ты словно все время под кайфом. У меня серьезная коллекция, и я действительно ею горжусь» &lt;br>Квентин Тарантино получает премию «Оскар» за лучший сценарий фильма «Джанго освобожденный»

«У меня отличный большой дом, который позволяет мне коллекционировать кучу вещей, — не то что квартира. Последнее время я собираю прокатные копии фильмов. Для ценителя кино собирать видео — это как травку курить. Лазерные диски — это, безусловно, кокаин. А прокатные копии — чистый героин. Когда начинаешь собирать прокатные копии, ты словно все время под кайфом. У меня серьезная коллекция, и я действительно ею горжусь»
Квентин Тарантино получает премию «Оскар» за лучший сценарий фильма «Джанго освобожденный»

Фото: Reuters

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик, а в феврале 2020 года у пары родился сын &lt;br>На фото слева направо: Даниэла Пик, актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды…в Голливуде»

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик, а в феврале 2020 года у пары родился сын
На фото слева направо: Даниэла Пик, актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды…в Голливуде»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных»
Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино»
В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (кадр из фильма на фото). Квентин был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины вырос до $1,2 млн. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, однако фильм собрал в американском прокате $2,8 млн и был высоко оценен критиками

Фото: Live Entertainment; Dog Eat Dog Productions

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе 1990-х. Фильм собрал более $250 млн во всем мире
На фото: Квентин Тарантино и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих его фильмах

Фото: Miramax Films

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий»
На фото: Квентин Тарантино и его соавтор Роджер Эвери, с которым режиссер подружился во время работы в видеопрокате

Фото: Reuters

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить. А получить в живот очередь из «Узи» — ну как такое на себя примеришь»
Фильм «Четыре комнаты» (1995 год) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

Фото: Miramax Films; A Band Apart

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет
На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

Фото: Darren Michaels/ Miramax Films

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

Фото: Reuters

Фильм «От заката до рассвета» (1996 год) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу
На фото: Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

Фото: Miramax Films

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003 год) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Фото: Miramax Films

Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Фильм «Грайндхаус», состоящий из «Планеты страха» Роберта Родригеса, «Доказательства смерти» Тарантино и трейлеров к нескольким несуществующим фильмам, стал очередным совместным творением режиссеров
На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе 26 марта 2007 года

Фото: Reuters

В фильме «Бесславные ублюдки» (2009 год) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была выдвинута на девять премий «Оскар». Среди последних работ режиссера такие фильмы, как «Джанго освобожденный» (2012), «Омерзительная восьмерка» (2015) и «Однажды…в Голливуде» (2019)
На фото: с актрисой Мелани Лоран

Фото: Reuters

«У меня отличный большой дом, который позволяет мне коллекционировать кучу вещей, — не то что квартира. Последнее время я собираю прокатные копии фильмов. Для ценителя кино собирать видео — это как травку курить. Лазерные диски — это, безусловно, кокаин. А прокатные копии — чистый героин. Когда начинаешь собирать прокатные копии, ты словно все время под кайфом. У меня серьезная коллекция, и я действительно ею горжусь»
Квентин Тарантино получает премию «Оскар» за лучший сценарий фильма «Джанго освобожденный»

Фото: Reuters

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик, а в феврале 2020 года у пары родился сын
На фото слева направо: Даниэла Пик, актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды…в Голливуде»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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