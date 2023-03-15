Hollywood Reporter: Тарантино завершил работу над сценарием к своему последнему фильму

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому фильму, сообщили источники Hollywood Reporter. По информации издания, эта картина станет последней для режиссера. Сам господин Тарантино ранее говорил, что намерен снять за карьеру 10 фильмов и уйти на пенсию к 60 годам. Для режиссера, которому 27 марта исполнится 60 лет, новый фильм станет 10-м, если считать две части «Убить Билла» за одну работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый сценарий называется «Кинокритик» (The Movie Critic). Действие происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Hollywood Reporter предполагает, что речь пойдет об одной из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.

Съемки планируют начать осенью 2023 года. Пока господин Тарантино не заключил контракт на производство с какой-либо киностудией. Вероятно, партнером станет Sony.

Квентин Тарантино в 2012 году говорил, что хочет «в какой-то момент остановиться». По его мнению, обычно в фильмографиях режиссеров четыре последних фильма являются худшими в карьере.

Квентин Тарантино обладатель двух премий «Оскар» за лучшие сценарии к фильмам «Джанго освобожденный» и «Криминальное чтиво». Актеры и другие участники съемок в его фильмах также неоднократно получали премию «Оскар». Среди них — Кристофер Вальц («Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки») и Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»).

Леонид Уварчев