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«Газпром» подтвердил возгорание газопровода в Свердловской области

«Газпром трансгаз Югорск» подтвердил разгерметизацию с возгоранием на участке магистрального газопровода «Ямбург—Елец 1». Пострадавших в результате инцидента нет. В момент разгерметизации газ через этот участок не поставлялся из-за ремонтных работ. Сейчас газоснабжение ведется по параллельным газопроводам в полном объеме, добавили в компании.

«29 марта в 18:37 мск в районе пгт Пелым Свердловской области на участке магистрального газопровода "Ямбург—Елец 1" произошла разгерметизация с возгоранием. Пострадавших нет. В момент разгерметизации участок газопровода был отключен для проведения ремонта и в транспортировке газа не участвовал»,— сообщили в пресс-службе. В компании добавили, что устанавливают причины произошедшего.

Вечером 29 марта на газопроводе «Ямбург—Елец 1» рядом с поселком Пелым произошел взрыв. СМИ называли разгермитизацию предварительной причиной произошедшего.

Олеся Павленко

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