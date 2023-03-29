В Свердловской области произошел взрыв на газопроводе

На газопроводе возле поселка Пелым Свердловской области произошел взрыв. Речь идет о трубопроводе «Ямбург—Елец 1». Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

Информацию о возгорании «КП-Екатеринбург» подтвердили в Главном управлении МЧС по Свердловской области. В результате взрыва газа образовался столб огня. На месте работают пожарные и ремонтные бригады.

Газопровод расположен в городском округе Пелым. Глава округа Шахит Алиев подтвердил ТАСС факт взрыва. «Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар»,— сообщил господин Алиев.