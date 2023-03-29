Собянин назвал сообщения о новой волне мобилизации «вражеской работой»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сейчас проводится плановая работа военкоматов, в том числе по уточнению учетных данных военнообязанных. По его словам, речи о второй волне мобилизации нет. Подобные сообщения мэр столицы назвал «вражеской работой», «клеветой и провокацией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мне бы кто-нибудь рассказал, куда, где, к кому ломятся с повестками по мобилизации, хотя бы одну повестку показали. То, что идет плановая работа военкоматов — понятно, она всегда была»,— рассказал господин Собянин в эфире ТВЦ. По его словам, речь идет о призыве на срочную службу, что никак не связано с военной операцией на Украине. «Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных — тоже плановая работа. Ничего другого не ведется»,— добавил он.

«Эту историю раздувают провокаторы чистой воды. Люди, которые специально хотят создать панические настроения населения, раскачать общество. Чисто вражеская какая-то работа. Других слов не подберу. Клевета, вранье и провокация»,— считает мэр Москвы.

24 марта агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием» сообщило, что региональным властям России спущены квоты по набору 400 тыс. контрактников. Как отмечает агентство, в регионах начали рассылать повестки в призывные комиссии, где россиянам предлагают заключить контракт на военную службу.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. Он заявил о ее окончании 31 октября. Указа о ее завершении не было. По словам президента, в рамках мобилизации были призваны 318 тыс. человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что тему о новой волне мобилизации «искусственно будируют».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина