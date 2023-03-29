ЦИК открыл отзывную кампанию

Центризбирком (ЦИК) в среду впервые применил новую норму закона об отзыве рекомендованного ЦИКом члена региональной комиссии в случае утраты доверия или плохой работы. Речь идет о теперь уже бывшем председателе Кировского облизбиркома Максиме Финченко. На заседании выяснилось, что, помимо не согласованного с руководством области прошлогоднего отдыха в Турции, к господину Финченко есть и другие претензии. Например, в феврале этого года он, торопясь в очередной отпуск, провел заседание избиркома без кворума и лишил таким образом все принятые решения юридической силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Право отзывать членов региональных избиркомов, в том числе и их председателей, которых ЦИК сам же и рекомендовал в состав комиссий, появилось у Центризбиркома в 2021 году после неоднократных жалоб председателя ЦИКа Эллы Памфиловой на отсутствие такой возможности. Причиной отзыва может стать неудовлетворительная работа или утрата доверия. Теперь ЦИК может вносить в орган, который по его рекомендации назначил члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве вместе с кандидатурой на замену. Сделать это нельзя в первый год полномочий члена избиркома и во время избирательных кампаний.

Максим Финченко стал председателем Кировского избиркома в декабре 2021 года, а до этого занимал пост главы администрации губернатора и правительства области. На заседании ЦИКа 3 декабря 2021 года, когда его рекомендовали для избрания председателем региональной комиссии, господин Финченко выступил с короткой речью, в которой пообещал «приложить все усилия», чтобы оправдать доверие коллег.

Но исполнить это обещание ему не удалось: 29 марта ЦИК отозвал Максима Финченко «в связи с утратой доверия». Как сообщал “Ъ”, кировский избирком проголосовал за отстранение своего председателя от должности 24 марта, а за день до этого его исключили из списка чиновников, допущенных к государственной тайне. Сам господин Финченко связал свою отставку с поездкой в Турцию во время прошлогоднего отпуска. Он заверил “Ъ”, что уведомлял о своем отъезде и. о. главы региона (губернатор Александр Соколов в тот момент в Кирове отсутствовал), но не помнит, кого именно, а затем согласование, «данное и. о. губернатора от 18 августа 2022 года», было и вовсе утеряно.

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Фото: Избирательная комиссия Кировской области Максим Финченко

Фото: Избирательная комиссия Кировской области

На заседании ЦИКа, однако, выяснилось, что у комиссии есть и другие основания для недовольства работой Максима Финченко. Так, по словам курирующего Кировскую область члена ЦИКа Евгения Шевченко, 17 февраля 2023 года господин Финченко провел заседание избиркома в отсутствие кворума, из-за чего принятые тогда постановления потеряли юридическую силу.

Более того, на том же заседании председатель записал в число присутствующих члена комиссии, который на самом деле был в тот момент на другом совещании в присутствии СМИ.

«Естественно, это стало достоянием гласности»,— отметил господин Шевченко. Он сообщил, что именно этот член комиссии и стал инициатором отставки Максима Финченко. Сам экс-председатель, по словам Евгения Шевченко, во время общения с членами ЦИКа не отрицал, что провел заседание в отсутствие кворума, и объяснил это тем, что торопился в отпуск и думал, что в случае необходимости отсутствующие члены комиссии смогут «доголосовать».

Еще одним важным поводом для принятия решения об отставке господина Финченко стало нарушение им правил выезда за границу при наличии допуска к гостайне. «Немаловажно подчеркнуть, что, к сожалению, в СМИ говорится о том, что причиной отставки послужил исключительно выезд господина Финченко за границу на отдых в одну из стран НАТО. Во-первых, 27-я статья Конституции работает в полном объеме, и она устанавливает право выезжать за границу и возвращаться домой. А претензии заключаются только в том, что, имея доступ к государственной тайне, получая доплату за это полномочие, господин Финченко не уведомил соответствующие органы о своем выезде за рубеж»,— пояснил Евгений Шевченко.

Элла Памфилова, назвав поступок Максима Финченко с упоминанием отсутствующего члена комиссии подлогом, рассказала о еще одном похожем случае. По ее словам, ЦИК попросил господина Финченко прислать документ, подтверждающий факт уведомления им о выезде за границу, а тот в ответ прислал некую «филькину грамоту», которая даже не имела регистрационного номера.

«То есть второй раз он пытался ввести в заблуждение. Для меня как для руководителя это полная потеря доверия»,— призналась госпожа Памфилова, добавив, что это еще и проявление неуважения к ЦИКу.

Зампред ЦИКа Николай Булаев, в свою очередь, заверил, что «никакая охота на ведьм» не ведется. «Мы пытались по-товарищески поговорить и выяснить, в чем причина такого (поведения.— “Ъ”). Но вчера, когда я услышал его на предварительном заседании, я бы назвал эту причину внутренней вседозволенностью, которая, я не знаю откуда, появилась у бывшего судьи (Максим Финченко работал федеральным судьей Первомайского райсуда Кирова, был зампредом этого суда, а с 2018 по 2020 год возглавлял областное министерство юстиции.— “Ъ”)»,— подчеркнул господин Булаев.

По итогам обсуждения все 15 членов ЦИКа единогласно поддержали постановление о внесении губернатору Кировской области представления о досрочном прекращении полномочий Максима Финченко.

На его место ЦИК рекомендовал уполномоченного по правам человека в Кировской области и бывшего члена облизбиркома Галину Буркову.

Максим Финченко на просьбу “Ъ” прокомментировать решение ЦИКа ответил, что комментарий может быт только один: «Меня обвинили в фальсификации, а член ЦИКа Игорь Борисов предложил после голосования по вопросу внесения представления губернатору дополнительно изучить данное постановление правовой службой. То есть, возможно, переделать документ после того, как он будет проголосован? Это вслух. На всю страну!» Отметим, что никакого решения о «дополнительном изучении» принятого постановления ЦИК в итоге не принимал.

Елена Рожкова; Ирина Александрова, Киров