Отпуск за свой расчет

Центризбирком (ЦИК) РФ в среду рассмотрит вопрос о замене председателя избиркома Кировской области. В конце прошлой недели прежнего главу комиссии Максима Финченко лишили допуска к государственной тайне, а затем решением избиркома отстранили от должности из-за посещения им страны—члена НАТО. По словам самого чиновника, речь идет о Турции, где он отдыхал прошлым летом. Господин Финченко уверяет, что предупреждал руководство области о поездке, но уведомление «было утеряно»; отстранение от должности он намерен обжаловать в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Финченко

Фото: Избирательная комиссия Кировской области Максим Финченко

Фото: Избирательная комиссия Кировской области

29 марта ЦИК РФ рассмотрит вопросы о внесении главе Кировской области представления о досрочном прекращении полномочий члена областного избиркома и о предложении на этот пост другой кандидатуры. Это следует из повестки заседания, опубликованной 28 марта на сайте ЦИКа. Речь идет о замене Максима Финченко, который был назначен в областной избирком по квоте ЦИКа и возглавил комиссию, но 24 марта был отстранен от должности решением большинства ее членов. За день до этого господина Финченко исключили из списка чиновников, допущенных к государственной тайне.

Максим Финченко заявил “Ъ”, что проголосовать за его отстранение областному избиркому предложил вице-губернатор Андрей Лучинин. Для главы комиссии это стало неожиданностью, так как решение подобного вопроса, по его мнению, вообще «процедурно не предусмотрено» действующим законодательством. «Нарушения, которые вменялись как основание к отстранению, мной будут оспариваться в судебном порядке, это касается выезда в страну НАТО»,— пояснил чиновник.

Он также рассказал, что в августе прошлого года ездил в отпуск в Турцию, о чем уведомил исполняющего обязанности главы региона (губернатор Александр Соколов в тот момент в Кирове отсутствовал), но, кого именно, господин Финченко не помнит. «Было утеряно согласование, данное и. о. губернатора от 18 августа 2022 года, уезжал в отпуск я в сентябре»,— сообщил господин Финченко, заверив, что согласование на поездку было получено «надлежащим образом». «Я готовился обжаловать решение, истребовал у губернатора документы, обосновывающие такое решение, но мне было отказано в их предоставлении. Актуальность обжалования лишения меня формы допуска мной будет тоже оспариваться в судебном порядке. Решение процедурно в законе не предусмотрено, мои доводы и предложение обосновать и изучить вопрос и дать мне возможность объясниться были проигнорированы»,— заявил чиновник.

По словам члена областного избиркома от КПРФ Александра Ефремова, он считает решение комиссии незаконным и уже направил соответствующую жалобу в ЦИК. В ней, в частности, содержится требование о «проведении проверки информации в отношении вице-губернатора Андрея Лучинина, якобы дестабилизировавшего работу избиркома», добавил коммунист. Сам господин Ефремов на голосовании не присутствовал, поскольку в это время как раз находился в ЦИКе.

По данным портала Newsler.ru, кандидатом на освободившийся пост может стать Галина Буркова, которая занимает должность уполномоченного по правам человека в Кировской области, а до этого на протяжении 12 лет (с 2006 по 2018 год) была членом областного избиркома. Максим Финченко заявил “Ъ”, что не понимает, почему выбор пал на нее, но не исключает, что решение о его смещении — вопрос политический и «главное им было сместить меня».

Член ЦИКа Евгений Шевченко, который курирует в комиссии взаимодействие с Кировской областью, сообщил “Ъ”, что определенная в законодательстве процедура досрочного прекращения полномочий председателя регионального избиркома была соблюдена: за отставку Максима Финченко проголосовали 10 членов комиссии из 12 присутствовавших (всего в избиркоме 14 членов с правом решающего голоса), голосование было тайным. «Имея допуск к государственной тайне и получая за это доплату из бюджета, он не согласовал отпуск в установленном порядке»,— пояснил член ЦИКа. По словам господина Шевченко, отпуск господина Финченко в одной из стран НАТО — это лишь одна из претензий к его работе.

Ирина Александрова, Киров; Елена Рожкова