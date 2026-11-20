Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по числу голевых передач в НХЛ
Российский нападающий Александр Овечкин стал рекордсменом профессионального хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ.
Как сообщила пресс-служба клуба, 19 ноября в домашнем матче против «Баффало Сейбрз» (3:6) хоккеист сделал 763-ю результативную передачу за карьеру, превзойдя достижение шведа Никласа Бекстрема (762 передачи).
Овечкин установил рекорд в своем 1593-м матче регулярного чемпионата. Теперь 41-летний россиянин лидирует в истории «Вашингтона» по числу проведенных матчей, заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков. Всего на его счету 930 голов и 1693 очка.