Овечкин установил рекорд в своем 1593-м матче регулярного чемпионата. Теперь 41-летний россиянин лидирует в истории «Вашингтона» по числу проведенных матчей, заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков. Всего на его счету 930 голов и 1693 очка.