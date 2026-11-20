Минфин допустил пересмотр отраслей с льготами по УСН в 2027 году
Минфин России намерен в первом квартале 2027 года оценить применение новых правил предоставления региональных льгот по упрощенной системе налогообложения, сообщили РБК в ведомстве.
По итогам мониторинга ведомство может предложить пересмотр перечня видов деятельности, для которых субъекты России вправе устанавливать пониженные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН).
Как рассказал изданию представитель Минфина, с 2027 года перечень предполагается ограничить 51 позицией ОКВЭД. В него войдут преимущественно производственные и сельскохозяйственные отрасли. Торговля, транспорт, гостиничный бизнес, общепит, строительство и IT в список не включены. Соответствующие поправки Госдума приняла 19 ноября во втором чтении.