Тамбовские куры летят на восток

Тамбовское ОАО «Токаревская птицефабрика», входящее в группу агропредприятий (ГАП) «Ресурс» Виктора Наурузова (один из крупнейших производителей птицы в России) и выполняющее в нем роль покупателя новых активов, заходит в Республику Марий Эл. Компания за 550 млн руб. выкупила более 900 млн руб. долга перед Россельхозбанком ЗАО «Марийское» — крупного агропредприятия, помимо птицы выпускающего молоко и говядину. Пока Токаревская птицефабрика является единственным кредитором «Марийского» и в рамках начатого Россельхозбанком банкротства уже попыталась получить его имущество «на ответственное хранение», но пока безуспешно. Юристы полагают, что «Марийскому» для перехода под контроль нового инвестора, скорее всего, придется пройти через банкротство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Марий Эл отказал ОАО «Токаревская птицефабрика» во введении обеспечительных мер в виде «передачи всего имущества должника на ответственное хранение» ОАО. Представители «Токаревской» утверждали, что ЗАО «не может самостоятельно обеспечивать сохранность имущества ввиду значительного количества статей расходов на поддержание работоспособности предприятия». «Токаревская» ссылалась на «фактическое приостановление производственной деятельности» «Марийского» и «на ухудшение состояния всего имущественного комплекса».

Суд отказал компании, указав, что «Марийское» еще не признано банкротом (в нем даже не введена процедура наблюдения), а также на отсутствие доказательств нарушения сохранности имущества или иных убытков кредитору. «По существу запрашиваемая обеспечительная мера предполагает изъятие всего имущества должника с передачей его во владение единственного кредитора на условиях возмездного хранения»,- отметили в суде. Там пришли к выводу «о недопустимости ограничения прав должника на владение и пользование имуществом, поскольку должник продолжает осуществлять хозяйственную деятельность, доказательства обратного кредитором не представлены».

Если бы имущество было бы передано на ответственное хранение, «Марийское» полностью бы утратило возможность осуществления деятельности, подчеркнули в суде.

Заявление о банкротстве «Марийского» в октябре подало УФНС по республике. Тогда же региональный филиал Россельхозбанка и еще две компании решили вступить в дело (пока заявления не рассмотрены). В январе 2023-го «Токаревская» заявила о процессуальном правопреемстве по требованиям Россельхозбанка к «Марийскому» и пяти поручителям. Задолженность в размере более 920 млн руб. (обеспеченная залогом) образовалась по кредитным договорам 2020-2022 годов: по ним уже начисляется неустойка. «Токаревская» выкупила требования за 550 млн руб. В марте суд частично удовлетворил требования структуры «Ресурса» о введении обеспечительных мер, запретив приставам реализовывать арестованное имущество.

Сейчас у «Марийского» числятся исполнительные производства на сумму более 40 млн руб.

ЗАО «Марийское» — одно из крупнейших аграрных предприятий Марий Эл. Основано в 1972 году как птицефабрика. Сейчас производит также молоко и говядину. В 2019 году объем производства составил 16,3 тыс. т мяса птицы и 11 тыс. т молока. Компания также управляет 5 тыс. га пашни и сетью магазинов. Выручка предприятия в 2022 году оценивается в 1 млрд руб. (в полтора раза меньше, чем годом ранее); убыток — 955 млн руб. (в пять раз больше, чем в 2021-м). Гендиректором является Дмитрий Поликарпов.

В 2022 году марийские СМИ начали сообщать о вероятном закрытии фирменных магазинов «Марийского», связывая это с якобы имевшимися на предприятии проблемами. В компании информацию опровергали, утверждая, что закрываются только арендованные убыточные магазины. Местные власти публично ситуацию не комментировали. В марте 2023-го стало известно, что прокуратура периодически проводит проверки по фактам невыплаты зарплаты в «Марийском»; в последний раз был погашен долг в 6 млн руб.

В «Марийском» «Ъ-Черноземье» вчера сообщили, что предприятие «выкупили» и теперь это «другая организация». Подробнее ситуацию там предпочли не комментировать. В администрации Медведевского района, где работает птицефабрика, отметили, что у предприятия «уже сменилось название» и оно «работает по-другому», не раскрыв подробностей.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что «Токаревская» может повторно обратиться с заявлением о передаче имущества «Марийского» на ответственное хранение: «Суд указал, что заявитель не представил доказательства отчуждения имущества, поэтому в случае обжалования пересмотр определения в апелляционной инстанции маловероятен. Но законодательство не исключает возможности повторного обращения с приложением требуемых документов на любой стадии арбитражного процесса».

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина также оценивает возможность успешного обжалования определения об отказе во введении обеспечительных мер как незначительную. Она напоминает, что для «Токаревской» одной из наиболее эффективных возможностей контроля над «Марийским» будет введение конкурсного производства, «в рамках которого Токаревская птицефабрика будет являться мажоритарным кредитором»: «Это позволит с большой вероятностью принимать важнейшие решения в отношении ЗАО».

Олег Мухин, Мария Орех