Медтехника выступит единым лотом

Минпромторг представил проект постановления правительства, принятие которого позволит госзаказчикам в рамках нескольких видов госконтрактов закупать разные виды медицинских изделий одним лотом. Речь идет о контрактах на закупку расходных материалов, контрактах жизненного цикла и офсетных контрактах. Как считают в ведомстве, новшество позволит стимулировать процесс импортозамещения в производстве медизделий. Курирующий регулирование закупок Минфин пока, впрочем, не одобрил инициативу коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпромторга Денис Мантуров (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин оказались едины в желании подправить правила закупки медизделий госзаказчиками

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Минпромторга Денис Мантуров (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин оказались едины в желании подправить правила закупки медизделий госзаказчиками

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства об изменении требований к заключению госконтрактов при закупках медизделий опубликован на портале regulation.gov.ru.

Поясним, что весной 2021 года правительство установило особенности проведения госзакупок медизделий отдельным постановлением №620. Оно, в частности, ограничивает для госзаказчиков возможность закупать на конкурсе разные виды медизделий в рамках одного лота. В пояснительной записке к разработанному проекту Минпромторг отмечает, что в некоторых случаях применение установленного порядка вызвало «нежелательное увеличение» числа закупок медицинских организаций. Поэтому ведомство предлагает ограничить применение постановления 2021 года, выведя из-под его действия ряд госконтрактов. Это контракты, по которым госзаказчик закупает не только медизделия, но и расходные материалы, а также контракты жизненного цикла и офсетные контракты.

Последние, отмечает Минпромторг,— важный инструмент импортозамещения. Сейчас, по данным Минздрава, размер российского рынка медтехники и медизделий составляет 500 млрд руб., и на отечественных производителей приходится не более трети от этого объема.

Минпромторг указывает, что заключать отдельный офсетный контракт на производство каждого вида медизделий бессмысленно. Это потребовало бы от исполнителей создавать в каждом случае собственную производственную площадку для исполнения инвестиционных обязательств, в то время как достаточно широкая номенклатура этих товаров вполне может производиться в одном месте. Как отмечает ведомство, с аналогичным предложением ранее выступал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что правительство Москвы с декабря 2022 года предприняло уже несколько попыток повлиять на регулирование госзакупок на федеральном уровне, считая, что исчерпало свои полномочия в этой сфере (см. “Ъ” от 27 февраля). Так, Сергей Собянин обращался к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением предусмотреть в 44-ФЗ новые способы заключения офсетных контрактов, в частности, дать регионам право проводить совместные закупки внутри одного субъекта РФ при минимальном объеме инвестиций от 100 млн руб. Минфин пока отказался поддержать эту инициативу, считая, что, заключив инвестиционный контракт с несколькими медицинскими учреждениями, его исполнитель окажется в правовой неопределенности в случае неисполнения или частичного исполнения своих обязательств. По мнению Минфина, чтобы решить эту проблему, достаточно внести поправки в закон об ОМС, разрешив тратить его средства для оплаты офсетных контрактов единому заказчику. Однако, как сообщил “Ъ” источник в Минздраве, пока там не готовы согласиться на такое предложение.

Инициативу Минпромторга можно, видимо, считать попыткой предложить компромиссное решение и опробовать новое регулирование в отдельно взятой области — при закупках медизделий. Одобрит ли предложение Минфин, пока неясно — “Ъ” там сообщили, что документ только поступил на рассмотрение.

Анастасия Мануйлова, Диана Галиева