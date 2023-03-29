Сенат США проголосовал за аннулирование полномочий Вашингтона на применение оружия в Ираке

Сенат США одобрил законопроект об отмене права администрации президента страны применять военную силу в Ираке. Поправки аннулируют полномочия Белого дома, одобренные в 1991 и 2002 годах перед военной кампанией США в Ираке. Решение было одобрено голосами 66 сенаторов, сообщает Politico. Решение также должен поддержать Конгресс.

Сторонники поправок утверждают, что законопроект имеет решающее значение для предотвращения будущих злоупотреблений военной силой на Ближнем Востоке и закрепления статуса Ирака как стратегического партнера.

Как отмечает газета Guardian, и республиканцы, и демократы все чаще стремятся вернуть себе полномочия Конгресса в отношении военных ударов и развертывания войск, и некоторые законодатели, проголосовавшие за войну в Ираке, теперь говорят, что это было ошибкой.

Операция вооруженных сил США в Ираке официально началась 20 марта 2003 года и продолжалась до 1 мая 2003 года.

Анастасия Ларина