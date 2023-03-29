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Коммерсантъ FM
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Сенат США проголосовал за аннулирование полномочий Вашингтона на применение оружия в Ираке

Сенат США одобрил законопроект об отмене права администрации президента страны применять военную силу в Ираке. Поправки аннулируют полномочия Белого дома, одобренные в 1991 и 2002 годах перед военной кампанией США в Ираке. Решение было одобрено голосами 66 сенаторов, сообщает Politico. Решение также должен поддержать Конгресс.

Сторонники поправок утверждают, что законопроект имеет решающее значение для предотвращения будущих злоупотреблений военной силой на Ближнем Востоке и закрепления статуса Ирака как стратегического партнера.

Как отмечает газета Guardian, и республиканцы, и демократы все чаще стремятся вернуть себе полномочия Конгресса в отношении военных ударов и развертывания войск, и некоторые законодатели, проголосовавшие за войну в Ираке, теперь говорят, что это было ошибкой.

Операция вооруженных сил США в Ираке официально началась 20 марта 2003 года и продолжалась до 1 мая 2003 года.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Руины «Иракской свободы»

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20 марта 2003 года войска США начали военную операцию против Ирака, нанеся первый ракетно-бомбовый удар по его территории. Поводом для вторжения стало обвинение президента Ирака Саддама Хусейна в создании оружия массового поражения и связях с Аль-Каидой

20 марта 2003 года войска США начали военную операцию против Ирака, нанеся первый ракетно-бомбовый удар по его территории. Поводом для вторжения стало обвинение президента Ирака Саддама Хусейна в создании оружия массового поражения и связях с Аль-Каидой

Фото: Reuters

Дипломатическая кампания по подготовке к войне началась еще в конце января 2002 года. Тогда президент США Джордж Буш&amp;#8209;младший в своем обращении к нации впервые употребил выражение «ось зла», пpоходящую, по его мнению, чеpез Иpак, Иpан и Севеpную Коpею. В ночь с 19 на 20 марта 2003 года американо&amp;#8209;британские коалиция без санкции ООН начала военную операцию на территории Ирака

Дипломатическая кампания по подготовке к войне началась еще в конце января 2002 года. Тогда президент США Джордж Буш‑младший в своем обращении к нации впервые употребил выражение «ось зла», пpоходящую, по его мнению, чеpез Иpак, Иpан и Севеpную Коpею. В ночь с 19 на 20 марта 2003 года американо‑британские коалиция без санкции ООН начала военную операцию на территории Ирака

Фото: Reuters

В операции была задействована группировка войск США и Великобритании в зоне Персидского залива, насчитывающая до 280 тыс. человек. На вооружении войска коалиции имели более 800 американских танков M&amp;#8209;1 Abrams, около 120 британских танков Challenger, более 600 американских бронемашин M&amp;#8209;2/М&amp;#8209;3 Bradley и около 150 британских бронемашин Warrior

В операции была задействована группировка войск США и Великобритании в зоне Персидского залива, насчитывающая до 280 тыс. человек. На вооружении войска коалиции имели более 800 американских танков M‑1 Abrams, около 120 британских танков Challenger, более 600 американских бронемашин M‑2/М‑3 Bradley и около 150 британских бронемашин Warrior

Фото: Reuters

Группировка боевой авиации ВВС коалиции насчитывала более 700 боевых самолетов, из них около 550 ударных самолетов тактической авиации ВВС США. В ходе воздушной операции широко применялись БПЛА более десяти типов, десятки тысяч боеприпасов точного наведения

Группировка боевой авиации ВВС коалиции насчитывала более 700 боевых самолетов, из них около 550 ударных самолетов тактической авиации ВВС США. В ходе воздушной операции широко применялись БПЛА более десяти типов, десятки тысяч боеприпасов точного наведения

Фото: Reuters

Воздушные бомбардировки со стороны США и их союзников начались 20 марта 2003 года в 5 часов утра по местному времени. ВВС коалиции наносили одиночные удары крылатыми ракетами морского базирования и авиационными высокоточными боеприпасами по стратегически важным военным целям и ряду правительственных объектов в Багдаде

Воздушные бомбардировки со стороны США и их союзников начались 20 марта 2003 года в 5 часов утра по местному времени. ВВС коалиции наносили одиночные удары крылатыми ракетами морского базирования и авиационными высокоточными боеприпасами по стратегически важным военным целям и ряду правительственных объектов в Багдаде

Фото: Reuters

В тот же день американские войска высадились в Кувейте и, перейдя границу, начали полномасштабную наземную операцию в Ираке

В тот же день американские войска высадились в Кувейте и, перейдя границу, начали полномасштабную наземную операцию в Ираке

Фото: Reuters

К пятому апреля бои шли уже в районе правительственных зданий Багдада, а днем позже был занят центр Басры и полностью взят под контроль город Кербела

К пятому апреля бои шли уже в районе правительственных зданий Багдада, а днем позже был занят центр Басры и полностью взят под контроль город Кербела

Фото: Reuters

9 апреля американские военные вошли в Багдад. Весь мир облетели символичные кадры свержения статуи Саддама Хусейна, однако самому иракскому лидеру тогда удалось избежать гибели

9 апреля американские военные вошли в Багдад. Весь мир облетели символичные кадры свержения статуи Саддама Хусейна, однако самому иракскому лидеру тогда удалось избежать гибели

Фото: Reuters

15 апреля 2003 года войска США взяли город Тикрит, завершив тем самым последнюю крупную наступательную операцию коалиционных войск &lt;br>На фото: задержанный американскими солдатами иракец во время ночного рейда в Тикрите

15 апреля 2003 года войска США взяли город Тикрит, завершив тем самым последнюю крупную наступательную операцию коалиционных войск
На фото: задержанный американскими солдатами иракец во время ночного рейда в Тикрите

Фото: Reuters

К концу апреля США заявили об увеличении международного воинского контингента, составлявшего на тот момент 125 тыс. человек, еще на 100 тыс. военных

К концу апреля США заявили об увеличении международного воинского контингента, составлявшего на тот момент 125 тыс. человек, еще на 100 тыс. военных

Фото: Reuters

1 мая в Тихом океане на борту авианосца Abraham Lincoln президент США Джордж Буш-младщий выступил с речью, в которой заявил о военной победе США в иракской войне. К этому моменту в боях погибли 138 американских военных

1 мая в Тихом океане на борту авианосца Abraham Lincoln президент США Джордж Буш-младщий выступил с речью, в которой заявил о военной победе США в иракской войне. К этому моменту в боях погибли 138 американских военных

Фото: U.S. Navy / Tyler J. Clements / U.S. Navy/ Tyler J. Clements

Однако падение Багдада и прекращение организованного сопротивления иракской армии стали лишь началом длительного конфликта. После 2003 года Ирак захлестнула волна межрелигиозного насилия, унесшая жизни десятков тысяч человек

Однако падение Багдада и прекращение организованного сопротивления иракской армии стали лишь началом длительного конфликта. После 2003 года Ирак захлестнула волна межрелигиозного насилия, унесшая жизни десятков тысяч человек

Фото: Reuters

Иракский лидер Саддам Хусейн был взят в плен 13 декабря 2003 года. Его обнаружили в подвале одного из домов близ селения Ад-Даур

Иракский лидер Саддам Хусейн был взят в плен 13 декабря 2003 года. Его обнаружили в подвале одного из домов близ селения Ад-Даур

Фото: Reuters

В апреле 2004 года американский канал CBS показал сюжет о пытках над заключенными иракской тюрьмы Абу-Грейб, что вызвало громкий международный скандал. Пытки включали в себя изнасилования, избиения и другие издевательства

В апреле 2004 года американский канал CBS показал сюжет о пытках над заключенными иракской тюрьмы Абу-Грейб, что вызвало громкий международный скандал. Пытки включали в себя изнасилования, избиения и другие издевательства

Фото: AP

По подсчетам Исследовательской Службы Конгресса США, стоимость подготовки и содержания одного американского солдата в Ираке в течение года составляла $390 тыс

По подсчетам Исследовательской Службы Конгресса США, стоимость подготовки и содержания одного американского солдата в Ираке в течение года составляла $390 тыс

Фото: Reuters

4 апреля 2004 года радикальный деятель Муктада ас-Садр начал восстания шиитов против американской оккупационной администрации. Время выступлений было выбрано не случайно: оно должно было состояться до 30 июня, то есть до даты передачи власти иракской администрации. Восстание способствовало тому, что американцы передали власть иракскому правительству раньше намеченного срока

4 апреля 2004 года радикальный деятель Муктада ас-Садр начал восстания шиитов против американской оккупационной администрации. Время выступлений было выбрано не случайно: оно должно было состояться до 30 июня, то есть до даты передачи власти иракской администрации. Восстание способствовало тому, что американцы передали власть иракскому правительству раньше намеченного срока

Фото: Reuters

Смертный приговор в отношении бывшего президента Ирака Саддама Хусейна был приведен в исполнение 30 декабря 2006 года. Диктатор обвинялся в преступлениях против человечности и геноциде, но казнен был в первую очередь как человек, отдавший приказ уничтожить шиитскую деревню Эд-Дуджейл в декабре 1982 года

Смертный приговор в отношении бывшего президента Ирака Саддама Хусейна был приведен в исполнение 30 декабря 2006 года. Диктатор обвинялся в преступлениях против человечности и геноциде, но казнен был в первую очередь как человек, отдавший приказ уничтожить шиитскую деревню Эд-Дуджейл в декабре 1982 года

Фото: Reuters

К июню 2007 года численность войск США в Ираке составила 160 тыс. человек

К июню 2007 года численность войск США в Ираке составила 160 тыс. человек

Фото: Reuters

17 ноября 2008 года года Багдад и Вашингтон подписали соглашение о выводе американских войск из Ирака к концу 2011 года

17 ноября 2008 года года Багдад и Вашингтон подписали соглашение о выводе американских войск из Ирака к концу 2011 года

Фото: Reuters

Иракская военная кампания США стала рекордно дорогой со времен Второй мировой войны. Восемь лет присутствия США в Ираке обошлись Вашингтону, по официальным данным, в $805 млрд, а, по подсчетам независимых экспертов,— в $3 трлн

Иракская военная кампания США стала рекордно дорогой со времен Второй мировой войны. Восемь лет присутствия США в Ираке обошлись Вашингтону, по официальным данным, в $805 млрд, а, по подсчетам независимых экспертов,— в $3 трлн

Фото: Reuters

В операции «Иракская свобода» участвовали в разное время до 49 стран, наибольшие контингенты были у Великобритании (до 45 тыс. человек), Италии (до 3,2 тыс. человек), Польши (до 2,5 тыс. человек). Максимальная численность воинского контингента США в Ираке достигала 170 тыс. человек

В операции «Иракская свобода» участвовали в разное время до 49 стран, наибольшие контингенты были у Великобритании (до 45 тыс. человек), Италии (до 3,2 тыс. человек), Польши (до 2,5 тыс. человек). Максимальная численность воинского контингента США в Ираке достигала 170 тыс. человек

Фото: Reuters

Всего за время войны в Ираке военные потери коалиционных сил составили более 4,8 тыс. человек. Данные о жертвах среди иракцев разнятся. Американские СМИ называют разные цифры общих потерь Ирака в войне: от 100 до 300 тыс. человек, включая гражданское население. Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали от 150 до 223 тыс. иракцев

Всего за время войны в Ираке военные потери коалиционных сил составили более 4,8 тыс. человек. Данные о жертвах среди иракцев разнятся. Американские СМИ называют разные цифры общих потерь Ирака в войне: от 100 до 300 тыс. человек, включая гражданское население. Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали от 150 до 223 тыс. иракцев

Фото: Reuters

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20 марта 2003 года войска США начали военную операцию против Ирака, нанеся первый ракетно-бомбовый удар по его территории. Поводом для вторжения стало обвинение президента Ирака Саддама Хусейна в создании оружия массового поражения и связях с Аль-Каидой

Фото: Reuters

Дипломатическая кампания по подготовке к войне началась еще в конце января 2002 года. Тогда президент США Джордж Буш‑младший в своем обращении к нации впервые употребил выражение «ось зла», пpоходящую, по его мнению, чеpез Иpак, Иpан и Севеpную Коpею. В ночь с 19 на 20 марта 2003 года американо‑британские коалиция без санкции ООН начала военную операцию на территории Ирака

Фото: Reuters

В операции была задействована группировка войск США и Великобритании в зоне Персидского залива, насчитывающая до 280 тыс. человек. На вооружении войска коалиции имели более 800 американских танков M‑1 Abrams, около 120 британских танков Challenger, более 600 американских бронемашин M‑2/М‑3 Bradley и около 150 британских бронемашин Warrior

Фото: Reuters

Группировка боевой авиации ВВС коалиции насчитывала более 700 боевых самолетов, из них около 550 ударных самолетов тактической авиации ВВС США. В ходе воздушной операции широко применялись БПЛА более десяти типов, десятки тысяч боеприпасов точного наведения

Фото: Reuters

Воздушные бомбардировки со стороны США и их союзников начались 20 марта 2003 года в 5 часов утра по местному времени. ВВС коалиции наносили одиночные удары крылатыми ракетами морского базирования и авиационными высокоточными боеприпасами по стратегически важным военным целям и ряду правительственных объектов в Багдаде

Фото: Reuters

В тот же день американские войска высадились в Кувейте и, перейдя границу, начали полномасштабную наземную операцию в Ираке

Фото: Reuters

К пятому апреля бои шли уже в районе правительственных зданий Багдада, а днем позже был занят центр Басры и полностью взят под контроль город Кербела

Фото: Reuters

9 апреля американские военные вошли в Багдад. Весь мир облетели символичные кадры свержения статуи Саддама Хусейна, однако самому иракскому лидеру тогда удалось избежать гибели

Фото: Reuters

15 апреля 2003 года войска США взяли город Тикрит, завершив тем самым последнюю крупную наступательную операцию коалиционных войск
На фото: задержанный американскими солдатами иракец во время ночного рейда в Тикрите

Фото: Reuters

К концу апреля США заявили об увеличении международного воинского контингента, составлявшего на тот момент 125 тыс. человек, еще на 100 тыс. военных

Фото: Reuters

1 мая в Тихом океане на борту авианосца Abraham Lincoln президент США Джордж Буш-младщий выступил с речью, в которой заявил о военной победе США в иракской войне. К этому моменту в боях погибли 138 американских военных

Фото: U.S. Navy / Tyler J. Clements / U.S. Navy/ Tyler J. Clements

Однако падение Багдада и прекращение организованного сопротивления иракской армии стали лишь началом длительного конфликта. После 2003 года Ирак захлестнула волна межрелигиозного насилия, унесшая жизни десятков тысяч человек

Фото: Reuters

Иракский лидер Саддам Хусейн был взят в плен 13 декабря 2003 года. Его обнаружили в подвале одного из домов близ селения Ад-Даур

Фото: Reuters

В апреле 2004 года американский канал CBS показал сюжет о пытках над заключенными иракской тюрьмы Абу-Грейб, что вызвало громкий международный скандал. Пытки включали в себя изнасилования, избиения и другие издевательства

Фото: AP

По подсчетам Исследовательской Службы Конгресса США, стоимость подготовки и содержания одного американского солдата в Ираке в течение года составляла $390 тыс

Фото: Reuters

4 апреля 2004 года радикальный деятель Муктада ас-Садр начал восстания шиитов против американской оккупационной администрации. Время выступлений было выбрано не случайно: оно должно было состояться до 30 июня, то есть до даты передачи власти иракской администрации. Восстание способствовало тому, что американцы передали власть иракскому правительству раньше намеченного срока

Фото: Reuters

Смертный приговор в отношении бывшего президента Ирака Саддама Хусейна был приведен в исполнение 30 декабря 2006 года. Диктатор обвинялся в преступлениях против человечности и геноциде, но казнен был в первую очередь как человек, отдавший приказ уничтожить шиитскую деревню Эд-Дуджейл в декабре 1982 года

Фото: Reuters

К июню 2007 года численность войск США в Ираке составила 160 тыс. человек

Фото: Reuters

17 ноября 2008 года года Багдад и Вашингтон подписали соглашение о выводе американских войск из Ирака к концу 2011 года

Фото: Reuters

Иракская военная кампания США стала рекордно дорогой со времен Второй мировой войны. Восемь лет присутствия США в Ираке обошлись Вашингтону, по официальным данным, в $805 млрд, а, по подсчетам независимых экспертов,— в $3 трлн

Фото: Reuters

В операции «Иракская свобода» участвовали в разное время до 49 стран, наибольшие контингенты были у Великобритании (до 45 тыс. человек), Италии (до 3,2 тыс. человек), Польши (до 2,5 тыс. человек). Максимальная численность воинского контингента США в Ираке достигала 170 тыс. человек

Фото: Reuters

Всего за время войны в Ираке военные потери коалиционных сил составили более 4,8 тыс. человек. Данные о жертвах среди иракцев разнятся. Американские СМИ называют разные цифры общих потерь Ирака в войне: от 100 до 300 тыс. человек, включая гражданское население. Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, только в период с 2003 до 2006 года жертвами войны стали от 150 до 223 тыс. иракцев

Фото: Reuters

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