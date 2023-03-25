Иракская несвобода

20 лет назад в эти дни мир напряженно следил за продвижением войск США и их союзников к Багдаду. Три недели понадобилось, чтобы взять иракскую столицу и заставить бежать Саддама Хусейна — одного из самых жестоких правителей второй половины XX века. Однако поначалу успешная кампания обернулась годами оккупации, привела к гражданской войне и разгулу террора в Ираке. Погибли сотни тысяч человек. До сих пор иракцы не могут однозначно ответить на вопрос: стоило ли свержение режима всего того, что произошло со страной позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снос статуи Саддама Хусейна в центре Багдада стал точкой отсчета для нового Ирака

Фото: Goran Tomasevic / File Photo / Reuters Снос статуи Саддама Хусейна в центре Багдада стал точкой отсчета для нового Ирака

Фото: Goran Tomasevic / File Photo / Reuters

«Другого пути не было»

О возможной операции Запада против Ирака заговорили сразу после атаки террористов на США 11 сентября 2001 года. Республика среди прочих вошла в «ось зла» президента Джорджа Буша-младшего. Этот термин он впервые использовал в начале 2002 года. Тогда же начался сбор информации, которая могла бы оправдать вторжение в Ирак. Самыми серьезными были обвинения в адрес Багдада в продолжении разработки оружия массового уничтожения (ОМУ).

Спецкомиссия ООН по разоружению Ирака (UNSCOM) была создана 3 апреля 1991 года в соответствии с резолюцией №687 Совета Безопасности ООН. Багдад признал резолюцию, но практически сразу между иракскими властями и международными инспекторами стали возникать разногласия. Иракское руководство периодически отказывалось допускать инспекторов на объекты. Тем не менее в июне 1994 года специалисты ООН завершили уничтожение большей части химического оружия и оборудования для его производства. 1 июля 1995 года неопровержимые доказательства вынудили Багдад признать наступательный характер своей программы биологического вооружения, однако он по-прежнему препятствовал инспекциям и требовал прекращения работы комиссии. Наконец, 23 февраля 1998 года во время визита в Ирак генсека ООН Кофи Аннана был подписан Меморандум о взаимопонимании. Комиссия провела крупномасштабную проверку, ее глава Ричард Батлер заговорил о возможности снятия санкций с Ирака. Однако СБ ООН оставил санкции в силе.

7 октября 1998 года французские эксперты обнаружили следы нервно-паралитического газа VX в пробах из иракских ракетных боеголовок. Ирак прекратил сотрудничество со спецкомиссией. Ричард Батлер обвинил Багдад в сокрытии информации, что спровоцировало серию воздушных атак США по Ираку. 23 декабря 1998 года Россия, Франция и Китай потребовали отставки господина Батлера, ранее обвиненного Ираком в шпионаже. 11 января 1999 года парламент Ирака проголосовал за прекращение выполнения резолюции СБ ООН. В декабре Совбез все-таки решил заменить состав спецкомиссии. Она была переименована в UNMOVIC (Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям). Но Ирак по-прежнему отказывался допускать в страну инспекторов ООН, требуя отмены санкций. И только в 2002 году, когда стало понятно, что новая военная операция США против Ирака реальна, Багдад позволил инспекторам UNMOVIC вернуться. Накануне вторжения глава инспекторов Ханс Бликс попросил дополнительное время для инспекций. Однако США ждать не стали.

К началу 2003 года было понятно, что операция против Ирака — лишь вопрос времени. В конце января на встрече с премьер-министром Великобритании Тони Блэром Джордж Буш сообщил своему собеседнику: Вашингтон готов сделать все возможное, чтобы получить от Совбеза ООН одобрение ввода войск в Ирак.

Спустя пять дней госсекретарь США Колин Пауэлл устроил на заседании Совета Безопасности мультимедийную презентацию, целью которой было доказать, что Ирак делает все, чтобы скрыть наличие у него ОМУ. Госсекретарь привел данные о химическом и биологическом оружии, создаваемом в мобильных лабораториях, которые легко скрыть и от инспекторов, и от наблюдения с воздуха. По словам господина Пауэлла, у Ирака имелось от 100 до 500 тонн отравляющих веществ, что достаточно для оснащения 16 тыс. боеголовок. Самым ярким моментом его выступления стала демонстрация пробирки, объема которой, будь она наполнена спорами сибирской язвы, хватило бы, чтобы остановить работу Конгресса США и отравить людей. Госсекретарь подчеркнул, что у Багдада такого материала много и Ирак продолжает производить биологическое оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный секретарь США Колин Пауэлл как мог пытался убедить СБ ООН в наличие у Ирака оружия массового уничтожения, но не преуспел. Спустя год он признался, что ошибался

Фото: Timothy A. Clary / AFP Государственный секретарь США Колин Пауэлл как мог пытался убедить СБ ООН в наличие у Ирака оружия массового уничтожения, но не преуспел. Спустя год он признался, что ошибался

Фото: Timothy A. Clary / AFP

После того как американские военные обосновались в Ираке, никаких доказательств скрытых запасов ОМУ так и не нашлось. Колин Пауэлл признал, что его данные были неточными. Свою речь он назвал «пятном в карьере». Выяснилось, что ЦРУ опиралось на ненадежные источники информации. Одним из них был иракский инженер-химик Рафид Ахмед Алван аль-Джанаби, в середине 1990-х годов получивший убежище в Германии. Позднее он признавал, что намеренно лгал — «другого пути к освобождению Ирака не было».

Другим источником был Ахмед Чалаби, выходец из богатой иракской семьи, с 14 лет живший границей, куда его увезли после свержения в Ираке монархии. В 1992 году господин Чалаби основал Иракский национальный конгресс — коалицию демократических оппозиционных сил в изгнании. Уже после падения режима Саддама Хусейна в 2005–2006 годах он занимал посты министра нефти и вице-премьера в переходном правительстве Ирака и претендовал на большее. Однако его отношения с американской администрацией были испорчены, когда выяснилось, что предоставленная им информации о наличии у иракских властей ОМУ не соответствует действительности.

До Багдада за три недели

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джордж Буш объявил, что война в Ираке призвана защитить демократию

Фото: Simon Kwong / Reuters Президент США Джордж Буш объявил, что война в Ираке призвана защитить демократию

Фото: Simon Kwong / Reuters

Но это все стало известно позднее. А весной 2003 года, быстро поняв, что разногласия в СБ ООН слишком велики (в частности, против вторжения в Ирак были Россия и Франция), Вашингтон решил действовать без опоры на международные резолюции. Конгресс США предоставил Джорджу Бушу-младшему полномочия, чтобы начать вторжение в Ирак.

19 марта глава Белого дома в телеобращении к нации сообщил о начале военной операции «в целях разоружения Ирака, освобождения народа этой страны и защиты мира от серьезной опасности». Операция получила название «Иракская свобода». На следующий день силы американо-британской коалиции при поддержке более 30 стран нанесли первые ракетно-бомбовые удары по Ираку. 23 марта морпехи и спецназовцы начали штурм Насирии — четвертого по величине города Ирака. 6 апреля была взята Басра, занимающая в этом рейтинге второе место.

Вскоре после этого пал и Багдад. 9 апреля весь мир облетели кадры ликующей толпы в центре Багдада у статуи Саддама Хусейна. Американские военные затянули железную цепь вокруг его шеи, после чего выдернули статую с пьедестала. К тому моменту президент Ирака бежал из столицы.

1 мая с палубы авианосца «Авраам Линкольн» президент Буш объявил, что США и их союзники одержали верх и «переходят к фазе постконфликтной стабилизации и реконструкции». Спустя несколько дней сотрудник Госдепартамента США Пол Бремер был назначен главой Временной коалиционной администрации Ирака.

Саму операцию «Иракская свобода» с чисто военной точки зрения можно назвать триумфальной. Но вот то, что последовало дальше, такого эпитета точно не заслуживает. Вместо освобождения иракцы получили оккупацию, страна чуть не развалилась, оказавшись на годы охваченной гражданской войной. Ирак стал также убежищем для террористов, что в итоге привело к появлению террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и стремительному росту ее популярности. В 2003–2013 годах, то есть за первые десять лет после падения режима, в Ираке произошло более 31 тыс. терактов. Их жертвами были как иракцы, так и иностранцы. В частности, в августе 2003 года взрыв прогремел у багдадской гостиницы «Канал-отель», где располагалось представительство ООН в Ираке. Погибли 23 человека, включая спецпредставителя генерального секретаря всемирной организации Сержиу Виейру ди Меллу. В июне 2006 года были похищены и убиты российские дипломаты. Ответственность за это взяла на себя иракская организация «Маджлис шура аль-Муджахидин», которую связывали с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

Страна, которой долгое время железной рукой правил диктатор Хусейн, начала трещать по швам.

От «нашего человека»…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 мая с палубы авианосца «Авраам Линкольн» президент США Джордж Буш объявил, что США и их союзники по военной операции одержали верх и «переходят к фазе постконфликтной стабилизации и реконструкции»

Фото: J. Scott Applewhite / AP 1 мая с палубы авианосца «Авраам Линкольн» президент США Джордж Буш объявил, что США и их союзники по военной операции одержали верх и «переходят к фазе постконфликтной стабилизации и реконструкции»

Фото: J. Scott Applewhite / AP

События 2003 года невозможно понять, не зная о том, что происходило в Ираке в предшествовавшие десятилетия. Саддам Хусейн единолично правил страной почти четверть века. Президентом он стал в 1979 году, но еще до этого в качестве зампреда Совета революционного командования (по сути, второго человека в государстве) подмял под себя власть в стране, устроив чистки в государственных, партийных и армейских структурах. В том числе была развязана «война со шпионами» (коммунистов, например, объявили «иностранными агентами»).

При этом благодаря высоким доходам от нефти страна активно развивалась. Несмотря на политику национализации, поощрялось развитие частного сектора, по всей стране шло масштабное строительство — от дорог и электростанций до больниц и университетов. Проводилась успешная кампания по борьбе с неграмотностью.

Уровень жизни в Ираке считался одним из самых высоких на Ближнем Востоке, а Саддам Хусейн пользовался популярностью среди иракцев, несмотря на репрессии. Недовольные оказывались или в тюрьме, или в эмиграции.

Между тем, став президентом, Саддам Хусейн решил, что ему тесна роль только национального лидера. Лавры президента Египта Гамаля Абдель Насера, отца панарабизма, не давали ему покоя. 22 сентября 1980 года без объявления войны Ирак вторгся в Иран. Поводом стало желание Саддама Хусейна, поощряемое в том числе США, не допустить «экспорта Исламской революции» из Ирана в другие страны. Кроме того, были и меркантильные цели. Багдад хотел аннулировать пограничные соглашения 1975 года и восстановить контроль над обеими сторонами реки Шатт-эль-Араб, единственной точки доступа Ирака к Персидскому заливу.

Однако стремительного наступления не получилось, более того, спустя два года иранские войска в свою очередь вторглись на территорию Ирака. Две армии на протяжении нескольких лет изматывали друг друга. Соглашение о прекращении огня было подписано только в августе 1988 года. Число погибших с обеих стороны точно неизвестно. По некоторым оценкам, речь идет о 500 тыс. человек.

Фотогалерея Хроника войны в Персидском заливе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поводом для начала конфликта стали обвинения со стороны властей Ирака: они заявили, что Кувейт ворует нефть из приграничных месторождений и участвует в международном антииракском заговоре. 2 августа 1990 года иракская армия (120 тыс. человек и 350 танков) вторглась в Кувейт. К концу дня почти вся территория страны была захвачена Фото: AP / Andre Camara Власть в Кувейте была передана ставленнику Багдада полковнику Ала Хусейну Али (на фото), возглавившему «Свободное временное правительство Кувейта». Кувейт вошел в состав Ирака на правах девятнадцатой провинции. Город Эль-Кувейт был переименован в Кадхиму Фото: AP Главным обличителем действий Ирака в отношении Кувейта стали США. Уже на седьмой день войны они перебросили в Саудовскую Аравию части из состава Центрального командования вооруженных сил. Для американских войск открыли свои военные базы Испания и Италия Фото: AP / Tannen Maury Агрессия Ирака против Кувейта с осуждением была воспринята во всем мире. Совет Безопасности ООН принял резолюцию №660, в которой осудил иракское вторжение. На Ирак был наложен ряд санкций, введена морская блокада Фото: AP / John Gaps III В Саудовскую Аравию начали прибывать кувейтские беженцы: люди бежали от мародерствующих иракских солдат, которые грабили, похищали и пытали местных жителей

На фото: беженцы в очереди за хлебом в Иордани Фото: Jeff Widener / AP В ответ на блокаду страны в Ираке были задержаны граждане тех государств, которые вводили санкции. Иракские власти использовали их для политического манипулирования. Противостояние усиливалось Фото: AP / Endicher Солдаты коалиции на базе отдыха для морских пехотинцев и моряков упражняются в рамках программы снятия стресса после боевых действий Фото: AP / Dave Martin В течение четырех месяцев ООН пыталась решить проблему мирным путем, однако международное давление никак не повлияло на власти Ирака. Когда стало ясно, что добровольно Ирак не покинет Кувейт, 29 ноября 1990 года была принята резолюция, в которой объявлялось, если Ирак до 15 января 1991 года полностью не выполнит предыдущие резолюции ООН, то Совбез будет вынужден «использовать все необходимые средства с тем, чтобы поддержать и выполнить резолюцию №660» Фото: AP / Dave Martin После истечения срока ультиматума президент США Джордж Буш подписал директиву, санкционирующую удар по Ираку. 17 января началась операция «Буря в пустыне»: ночью мощным авиационным и ракетным ударам подверглись иракские военные и экономические объекты, узлы коммуникаций, центры по производству ядерного, химического и биологического оружия Фото: AP / HO, The Pentagon К вечеру первого дня войны авиация союзников совершила 1,3 тыс. боевых вылетов, при этом ее потери составили всего два самолета. К исходу четвертых суток войны было выполнено уже 4,7 тыс. боевых вылетов. В результате операции было завоевано господство в воздухе, но система управления вооруженными силами Ирака продолжала функционировать, а авиация понесла лишь незначительные потери. Объединенные силы не смогли создать условия для успешного проведения воздушно-наземной операции Фото: Reuters / Patrick De Noirmont Ирак пытался шантажировать мировое сообщество угрозой экологической катастрофы. Помимо поджога месторождений практиковался и слив нефти в воды Персидского залива, что в комплексе привело к масштабной экологической катастрофе На фото: демонстранты в Вашингтоне с плакатами в поддержку американских войск в Персидском заливе Фото: AP / Steve Helber Переброска американских войск через пустыню Саудовской Аравии Фото: AP / Greg English В ответ на американские авиационные и ракетные удары в ночь с 17 на 18 января Ирак нанес удар по Израилю ракетами «Скад» класса «земля-земля». В последующие дни ракетные удары со стороны Ирака наносились не только по Израилю, но и по соседней Саудовской Аравии На фото: американские солдаты на плацу делают зарядку рядом с истребителем F-16 Фото: AP / Gill Allen Очередь автомобилей беженцев на границе Ирака и Иордании Фото: AP / Ali Mohammed В ночь с 23 на 24 февраля 1991 года началась наземная фаза операции многонациональных военных сил, она получила название «Меч пустыни» Фото: AP / DOD Pool / Sadayuki Mikami В ходе воздушной стадии войны иракские дивизии первого эшелона обороны потеряли до 75% своих сил и средств. Когда начались наземные действия союзников, иракцы практически не оказали сопротивления. В первые же часы наступления союзников удар был нанесен по «линии Саддама» — оборонительным сооружениям, протянувшимися вдоль саудовско-кувейтской границы. Массовая сдача в плен иракских войск началась почти сразу после прорыва их обороны Фото: Reuters / Philippe Wojazer 25 февраля оборона 3-й и 7-й иракских армий была прорвана, а к исходу того же дня был взят Эль-Кувейт. Тем временем на территорию Ирака восточнее Кувейта также вторглись подразделения многонациональных сил, угрожая правому флангу и тылам основной иракской группировки Фото: AP / Bill Gentile / DOD Pool 26 февраля Саддам Хусейн по радио поздравил иракцев с победой над коалиционными силами: «Сегодня наши героические войска уйдут из Кувейта... Соотечественники, я аплодирую вашей победе. Вы противостояли 30 странам и тому злу, которое они принесли сюда. Вы, доблестные сыны Ирака, противостояли всему миру. И вы одержали победу... Сегодня особые условия заставили иракскую армию отступить. Но с нами остались надежда и решимость в душах и сердцах… Как сладка победа!» Фото: Reuters / Philippe Wojazer 27 февраля территория Кувейта была полностью очищена от войск Хусейна, после чего началось планомерное уничтожение окруженной иракской группировки в районе иракских городов Басра и Насирия На фото: убитые иракские солдаты Фото: Reuters / Win McNamee 28 февраля в 8:00 сопротивление иракской армии прекратилось, о чем было объявлено по радио. Столица Кувейта была освобождена за два дня. За четверо суток наземной операции войска многонациональных сил полностью освободили Кувейт и заняли около 15 % территории Ирака Фото: AP / Michael Mipchitz Согласно резолюции ООН, Ирак был обязан отказаться от любых действий, направленных на аннексию Кувейта, признать свою ответственность за ущерб, причиненный Кувейту и третьим странам в результате агрессии, а также немедленно освободить всех задержанных граждан Кувейта и других стран На фото: генерал американской армии Норман Шварцкопф (слева) и генерал-лейтенант иракской армии Халед бин Султан на авиабазе Сафван во время подписания соглашения о прекращении огня Фото: Reuters / Andy Clark По оценкам военных экспертов, за время войны в Персидском заливе Ирак потерял до 5 тыс. человек погибшими и до 15 тыс. человек раненными. Потери объединенных международных сил в течение всей операции «Буря в пустыне» составили 240 погибших и 776 раненых, к которым следует прибавить 138 убитых и 2978 раненых солдат во время таких операций, как «Щит пустыни» Фото: AP / Jim Mone Нет никаких официальных данных по жертвам среди гражданского населения, общее число жертв оценивается в 50 тыс. – 130 тыс. человек. За время оккупации Кувейта более 600 кувейтских граждан были похищены солдатами иракской армии, об их судьбе ничего не известно На фото: семья кувейтских беженцев возвращается домой после окончания войны Фото: AP / J. Scott Applewhite Война имела тяжелые экологические последствия для региона. В последние недели оккупации Кувейта иракские войска организовали сброс нефти в Персидский залив, что привело к гибели 30 тыс. птиц. При отступлении из Кувейта иракская армия подожгла нефтяные скважины, тушение которых было завершено лишь в ноябре. В Кувейте, Турции, ОАЭ прошли черные дожди Фото: AP / J. Scott Applewhite Армии антииракской коалиции широко использовали боеприпасы, содержащие радиоактивный обедненный уран. По мнению американских экспертов, это могло быть прямой причиной резкого увеличения различных заболеваний у американских солдат и иракского населения Фото: AP / John Gaps III Война в Персидском заливе вошла в историю как первый конфликт с применением «умного» и высокоточного оружия, что, по мнению многих специалистов, открыло новую эпоху в тактике ведения войн Фото: AP / Steve Earley Следующая фотография 1 / 26 Поводом для начала конфликта стали обвинения со стороны властей Ирака: они заявили, что Кувейт ворует нефть из приграничных месторождений и участвует в международном антииракском заговоре. 2 августа 1990 года иракская армия (120 тыс. человек и 350 танков) вторглась в Кувейт. К концу дня почти вся территория страны была захвачена Фото: AP / Andre Camara Власть в Кувейте была передана ставленнику Багдада полковнику Ала Хусейну Али (на фото), возглавившему «Свободное временное правительство Кувейта». Кувейт вошел в состав Ирака на правах девятнадцатой провинции. Город Эль-Кувейт был переименован в Кадхиму Фото: AP Главным обличителем действий Ирака в отношении Кувейта стали США. Уже на седьмой день войны они перебросили в Саудовскую Аравию части из состава Центрального командования вооруженных сил. Для американских войск открыли свои военные базы Испания и Италия Фото: AP / Tannen Maury Агрессия Ирака против Кувейта с осуждением была воспринята во всем мире. Совет Безопасности ООН принял резолюцию №660, в которой осудил иракское вторжение. На Ирак был наложен ряд санкций, введена морская блокада Фото: AP / John Gaps III В Саудовскую Аравию начали прибывать кувейтские беженцы: люди бежали от мародерствующих иракских солдат, которые грабили, похищали и пытали местных жителей

На фото: беженцы в очереди за хлебом в Иордани Фото: Jeff Widener / AP В ответ на блокаду страны в Ираке были задержаны граждане тех государств, которые вводили санкции. Иракские власти использовали их для политического манипулирования. Противостояние усиливалось Фото: AP / Endicher Солдаты коалиции на базе отдыха для морских пехотинцев и моряков упражняются в рамках программы снятия стресса после боевых действий Фото: AP / Dave Martin В течение четырех месяцев ООН пыталась решить проблему мирным путем, однако международное давление никак не повлияло на власти Ирака. Когда стало ясно, что добровольно Ирак не покинет Кувейт, 29 ноября 1990 года была принята резолюция, в которой объявлялось, если Ирак до 15 января 1991 года полностью не выполнит предыдущие резолюции ООН, то Совбез будет вынужден «использовать все необходимые средства с тем, чтобы поддержать и выполнить резолюцию №660» Фото: AP / Dave Martin После истечения срока ультиматума президент США Джордж Буш подписал директиву, санкционирующую удар по Ираку. 17 января началась операция «Буря в пустыне»: ночью мощным авиационным и ракетным ударам подверглись иракские военные и экономические объекты, узлы коммуникаций, центры по производству ядерного, химического и биологического оружия Фото: AP / HO, The Pentagon К вечеру первого дня войны авиация союзников совершила 1,3 тыс. боевых вылетов, при этом ее потери составили всего два самолета. К исходу четвертых суток войны было выполнено уже 4,7 тыс. боевых вылетов. В результате операции было завоевано господство в воздухе, но система управления вооруженными силами Ирака продолжала функционировать, а авиация понесла лишь незначительные потери. Объединенные силы не смогли создать условия для успешного проведения воздушно-наземной операции Фото: Reuters / Patrick De Noirmont Ирак пытался шантажировать мировое сообщество угрозой экологической катастрофы. Помимо поджога месторождений практиковался и слив нефти в воды Персидского залива, что в комплексе привело к масштабной экологической катастрофе На фото: демонстранты в Вашингтоне с плакатами в поддержку американских войск в Персидском заливе Фото: AP / Steve Helber Переброска американских войск через пустыню Саудовской Аравии Фото: AP / Greg English В ответ на американские авиационные и ракетные удары в ночь с 17 на 18 января Ирак нанес удар по Израилю ракетами «Скад» класса «земля-земля». В последующие дни ракетные удары со стороны Ирака наносились не только по Израилю, но и по соседней Саудовской Аравии На фото: американские солдаты на плацу делают зарядку рядом с истребителем F-16 Фото: AP / Gill Allen Очередь автомобилей беженцев на границе Ирака и Иордании Фото: AP / Ali Mohammed В ночь с 23 на 24 февраля 1991 года началась наземная фаза операции многонациональных военных сил, она получила название «Меч пустыни» Фото: AP / DOD Pool / Sadayuki Mikami В ходе воздушной стадии войны иракские дивизии первого эшелона обороны потеряли до 75% своих сил и средств. Когда начались наземные действия союзников, иракцы практически не оказали сопротивления. В первые же часы наступления союзников удар был нанесен по «линии Саддама» — оборонительным сооружениям, протянувшимися вдоль саудовско-кувейтской границы. Массовая сдача в плен иракских войск началась почти сразу после прорыва их обороны Фото: Reuters / Philippe Wojazer 25 февраля оборона 3-й и 7-й иракских армий была прорвана, а к исходу того же дня был взят Эль-Кувейт. Тем временем на территорию Ирака восточнее Кувейта также вторглись подразделения многонациональных сил, угрожая правому флангу и тылам основной иракской группировки Фото: AP / Bill Gentile / DOD Pool 26 февраля Саддам Хусейн по радио поздравил иракцев с победой над коалиционными силами: «Сегодня наши героические войска уйдут из Кувейта... Соотечественники, я аплодирую вашей победе. Вы противостояли 30 странам и тому злу, которое они принесли сюда. Вы, доблестные сыны Ирака, противостояли всему миру. И вы одержали победу... Сегодня особые условия заставили иракскую армию отступить. Но с нами остались надежда и решимость в душах и сердцах… Как сладка победа!» Фото: Reuters / Philippe Wojazer 27 февраля территория Кувейта была полностью очищена от войск Хусейна, после чего началось планомерное уничтожение окруженной иракской группировки в районе иракских городов Басра и Насирия На фото: убитые иракские солдаты Фото: Reuters / Win McNamee 28 февраля в 8:00 сопротивление иракской армии прекратилось, о чем было объявлено по радио. Столица Кувейта была освобождена за два дня. За четверо суток наземной операции войска многонациональных сил полностью освободили Кувейт и заняли около 15 % территории Ирака Фото: AP / Michael Mipchitz Согласно резолюции ООН, Ирак был обязан отказаться от любых действий, направленных на аннексию Кувейта, признать свою ответственность за ущерб, причиненный Кувейту и третьим странам в результате агрессии, а также немедленно освободить всех задержанных граждан Кувейта и других стран На фото: генерал американской армии Норман Шварцкопф (слева) и генерал-лейтенант иракской армии Халед бин Султан на авиабазе Сафван во время подписания соглашения о прекращении огня Фото: Reuters / Andy Clark По оценкам военных экспертов, за время войны в Персидском заливе Ирак потерял до 5 тыс. человек погибшими и до 15 тыс. человек раненными. Потери объединенных международных сил в течение всей операции «Буря в пустыне» составили 240 погибших и 776 раненых, к которым следует прибавить 138 убитых и 2978 раненых солдат во время таких операций, как «Щит пустыни» Фото: AP / Jim Mone Нет никаких официальных данных по жертвам среди гражданского населения, общее число жертв оценивается в 50 тыс. – 130 тыс. человек. За время оккупации Кувейта более 600 кувейтских граждан были похищены солдатами иракской армии, об их судьбе ничего не известно На фото: семья кувейтских беженцев возвращается домой после окончания войны Фото: AP / J. Scott Applewhite Война имела тяжелые экологические последствия для региона. В последние недели оккупации Кувейта иракские войска организовали сброс нефти в Персидский залив, что привело к гибели 30 тыс. птиц. При отступлении из Кувейта иракская армия подожгла нефтяные скважины, тушение которых было завершено лишь в ноябре. В Кувейте, Турции, ОАЭ прошли черные дожди Фото: AP / J. Scott Applewhite Армии антииракской коалиции широко использовали боеприпасы, содержащие радиоактивный обедненный уран. По мнению американских экспертов, это могло быть прямой причиной резкого увеличения различных заболеваний у американских солдат и иракского населения Фото: AP / John Gaps III Война в Персидском заливе вошла в историю как первый конфликт с применением «умного» и высокоточного оружия, что, по мнению многих специалистов, открыло новую эпоху в тактике ведения войн Фото: AP / Steve Earley Смотреть

На протяжении всей войны и первое время после нее Багдад пользовался поддержкой как большинства арабских стран, так и внерегиональных сил, включая США и СССР. Причиной была не любовь к Саддаму, а сложные отношения с Тегераном, где в 1979 году был свергнут шах и к власти пришли аятоллы. В Вашингтоне Саддама Хусейна называли «нашим сильным человеком в регионе». США закрывали глаза на репрессии в Ираке, а также на применение иракской армией химического оружия против собственного населения и Ирана. В свою очередь, СССР делал вид, что не замечает уничтожение иракских коммунистов. Москва, Вашингтон и многие другие поддерживали Багдад в противостоянии с Тегераном и продавали иракцам оружие. Эти сделки финансировали арабские монархии Персидского залива. Им было выгодно, что их соседи — самые сильные государства региона — тратят свои ресурсы на войну друг с другом.

Война с Ираном нанесла тяжелейший удар по иракской экономике. При валовом национальном продукте $45 млрд (данные на 1988 год) расходы на военные нужды составляли $13 млрд. Внешняя задолженность — около $80 млрд.

Несколько раз Саддам Хусейн просил арабские страны списать долги Ирака и выделить новые кредиты, но в основном эти призывы были проигнорированы. Более того, кредиторы, включая Кувейт, стали требовать вернуть долги.

«Из магазинов, где еще год назад царило изобилие, исчезло буквально все, хорошо жили только приближенные к Саддаму, остальные остались ни с чем, цены резко выросли, государственные дотации прекратились»,— вспоминал в разговоре с «Ъ» 1990 год Хашем, живший тогда в Багдаде (свою фамилию он попросил не указывать).

… до «врага номер один»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская оккупация привела к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности в Ираке

Фото: Namir NoorEldeen / Reuters Американская оккупация привела к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности в Ираке

Фото: Namir NoorEldeen / Reuters

Иракские власти стали резко критиковать другие арабские страны, прежде всего по вопросу нефтедобычи и низких цен на нефть. Особым нападкам подвергался Кувейт, в вину которому ставилась незаконная, по мнению Багдада, добыча нефти в спорном приграничном районе Румейла. Кувейт, в свою очередь, выступил с обвинениями в адрес Ирака из-за оккупации приграничных районов своей страны и незаконной эксплуатации одного из нефтяных полей. Арабские страны пытались примирить обе стороны, но безрезультатно. В ночь на 2 августа 1990 года иракская группировка, насчитывавшая 120 тыс. солдат и 350 танков, вторглась на территорию Кувейта.

Кувейт был оккупирован за сутки и превращен в еще одну провинцию Ирака, эмир Джабер III бежал в Саудовскую Аравию. За семь месяцев оккупации погибли, по разным оценкам, от 4 тыс. до 7 тыс. кувейтцев. 12 тыс. кувейтцев попали в плен или пропали без вести.

Существует версия, что решимости Саддаму Хусейну придала невнятная позиция Вашингтона. Иракский лидер сделал вывод, что США не будут вмешиваться. СССР на тот момент был занят своими проблемами. Но президент Ирака просчитался, Вашингтон не остался в стороне от конфликта.

Кувейт был одним из основных поставщиков нефти на американский рынок, потенциальной угрозе со стороны Ирака подвергалась Саудовская Аравия — еще один партнер США в регионе.

В результате в ночь на 17 января 1991 года началась бомбардировка Ирака силами многонациональной коалиции во главе с США. Воздушная фаза операции «Буря в пустыне» продолжалась 39 дней. 24 февраля последовала наземная фаза операции. 28 февраля столица Кувейта была освобождена. Суверенитет небольшого эмирата был восстановлен, а вот движение Багдада в пропасть резко ускорилось.

Многие иракцы были разочарованы тем, что, несмотря на военный разгром, правящий режим устоял. «Мы не хотели, чтобы нас освободили иностранные войска, и уж тем более не думали, что страна может быть оккупирована, но предполагали, что наша оппозиция сможет воспользоваться ситуацией и свергнуть Хусейна»,— заявил собеседник «Ъ» Хашем. Тогда этого не случилось. Но именно война в Заливе подтолкнула иракскую оппозицию за рубежом к объединению усилий, в том числе чтобы добиться свержения режима при помощи внешних сил.

Одной из причин сохранения режима Хусейна в 1991 году многие эксперты считают нежелание американцев усиливать в регионе позиции Ирана. Кроме того, на тот момент Вашингтон еще не решался действовать в обход резолюции СБ ООН, которая одобряла освобождение Кувейта, но не свержение режима. Однако отстраниться от происходящего в Ираке на Западе уже не смогли, неся свою долю ответственности за то, что так и не покончили с Саддамом и в итоге подарили ложные надежды иракцам.

Дело в том, что иракские курды на севере страны и шииты на юге вдохновились успехами коалиции во время «Бури в пустыне» и подняли восстания против режима. В итоге они жестоко поплатились: Саддам Хусейн устроил геноцид населения. Чтобы спасти курдов и шиитов, международная коалиция была вынуждена установить «бесполетные зоны» на севере и юге страны. Были приняты и санкции, в том числе чтобы положить конец программам Багдада по разработке ОМУ. Но главной жертвой этих мер стал не режим, а население Ирака. Международные санкции привели к обнищанию и голоду. Целая нация оказалась на грани выживания.

«Развал страны начался в 1990-е, а не после прихода американцев. С момента возвращения иракских солдат из Кувейта в лохмотьях конец режима был неизбежен,— заявила “Ъ” жительница Ирака Сальма (она так же, как и Хашем, попросила не называть свою фамилию).— Санкции, развал системы образования, режим, прямо или косвенно поощряющий людей искать спасение в религии… Вот так и началось. Когда вошли американцы, целое поколение не умело читать и писать. И все были готовы к тому, что та родина, которую мы все знали, теперь уйдет в прошлое».

Им там не рады

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казнь Саддама Хусейна обрадовала многих иракцев, но вопрос о легитимности приговора в условиях оккупации остался

Фото: Al Iraqiya / File Photo / Reuters Казнь Саддама Хусейна обрадовала многих иракцев, но вопрос о легитимности приговора в условиях оккупации остался

Фото: Al Iraqiya / File Photo / Reuters

Символом такого прощания с прошлым стал суд над Саддамом Хусейном, который был захвачен американскими спецназовцами 13 декабря 2003 года. 30 декабря 2006 года он был казнен по приговору суда, рассматривавшего дело о гибели 148 человек в шиитской деревне Эд-Дуджейль в 1982 году. При этом в самом разгаре на момент казни еще были процессы по другим эпизодам (всего — более десятка).

Многие правозащитные организации и юристы сомневались в легитимности приговора, вынесенного Саддаму Хусейну: судебный процесс, проходивший на территории Ирака в момент, когда там продолжали находиться иностранные войска, вряд ли можно было назвать независимым. Но суд это не смутило.

Суд наглядно продемонстрировал, что нация расколота. Сотни иракцев атаковали аппарат иракского правительства с просьбами позволить им привести приговор в исполнение, то есть лично отомстить за гибель родных в годы правления Саддама Хусейна. Но у диктатора, естественно, оставалось и немало почитателей. Ситуация обострилась после того, как 1 июня 2004 года было сформировано временное правительство во главе с Айядом Алауи (спустя четыре недели именно ему Пол Бремер передал полномочия по управлению страной).

Фотогалерея Краткая история падения Саддама Хусейна Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 18 марта 2003 года президент США Джордж Буш выступил с обращением к нации. В нем он предложил лидеру Ирака Саддаму Хусейну добровольно отказаться от власти и покинуть страну вместе со своими сыновьями в течение 48 часов. В случае отказа, который вскоре последовал, Джордж Буш обещал провести военную операцию Фото: Reuters / Shannon Stapleton Спустя два дня коалиция во главе с США и Великобританией начала бомбардировки Ирака, после чего появились слухи о смерти Саддама Хусейна. Опровергая их, иракский лидер выступил с заявлением по телевидению и призвал бороться с агрессорами Фото: Reuters В течение нескольких недель коалиционные войска сломили сопротивление иракской армии и подошли к Багдаду Фото: Reuters / Alan J. Baribeau, U.S. Navy 4 апреля иракское телевидение возобновило прерванное из-за военной операции вещание, показав сюжет, в котором Саддам Хусейн посещает подвергшийся бомбардировке Багдад. Он был в военной форме, улыбался, разговаривал с местными жителями, приветствующими его, пожимал им руки и целовал детей Фото: AP / Iraqi TV 7 апреля Саддам Хусейн встретился с руководством партии «Баас». В ходе встречи было решено поделить Багдад на пять секторов обороны, во главе каждого из которых иракский президент поставил члена партии. В тот день американский бомбардировщик B-1B сбросил на место, где, по сведениям разведки, находился Хусейн, четыре бомбы Фото: Reuters / Goran Tomasevic 14 апреля 2003 года объединенными войсками США и Великобритании был захвачен Тикрит. Спустя три дня остатки иракской дивизии «Медина» под Багдадом сдались. Контроль над всей страной американцам и их союзникам по коалиции удалось установить к 1 мая 2003 года

На фото солдаты коалиционных войск подходят к президентскому дворцу в Тикрите Фото: Reuters Чтобы поймать президента Ирака была объявлена операция «Красный восход», в которой принимал участие спецназ, инженерные войска и силы поддержки 4-й пехотной дивизии армии США Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach 13 декабря 2003 года Саддам Хусейн был обнаружен и арестован в подвале деревенского дома близ селения Ад-Даур, находящегося в 15 км от Тикрита Фото: Reuters / Reuters TV На следующий день во СМИ появился сюжет, в котором американский врач обследовал иракского лидера. Командующий вооруженными силами США в Ираке Рикардо Санчес, отвечая на вопрос журналистов, в каком состоянии находился Саддам Хусейн, сказал: «Он производил впечатление уставшего человека, вполне смирившегося со своей судьбой» Фото: Reuters После того, как Саддам Хусейн был арестован, в Ираке началось массовое вооруженное восстание суннитов под лозунгом «восстановления независимости Ирака». Оно было направлено не только против американцев, но и против шиитов Фото: AP / Koji Sasahara 19 октября 2005 года официально был начат суд над Саддамом Хусейном. Для этого в Ираке восстановили смертную казнь, до этого отмененную коалиционными войсками Фото: Reuters / Ben Curtis Первым обвинением, предъявленным Хусейну стало убийство жителей шиитской деревни аль-Дуджейль в 1982 году. Как было сказано в обвинении, по приказу Хусейна были убиты 148 жителей деревни, в которой была предпринята попытка покушения на иракского президента. Хусейн признал, что приказал судить 148 шиитов, разрушить их дома, но приказ об убийстве он якобы не отдавал. Суд проходил в бывшем президентском дворце в Багдаде Фото: Reuters / Bob Strong Следствие длилось три года, на протяжении которых Саддам Хусейн был заключен в одиночную камеру размером 2 на 2,5 метра. В ней находились кровать, стол с книгами и портреты его погибших сыновей, рядом с которыми руководство тюрьмы повесило портрет Джорджа Буша. Сержант, приставленный к Хусейну, так описывал его быт: «Он читал, писал что-то, но ему позволено было этим заниматься только 45 минут в день. Ему разрешали гулять на заднем дворе, у него там даже был маленький садик, правда, росли там одни сорняки. Но Саддам все равно их исправно поливал» Фото: Reuters / Saad Shalash Агент ФБР Джордж Пиро, который допрашивал Хусейна в тюрьме, спустя два года после его казни рассказывал в интервью телеканалу CBS о методах, которые применяли к обвиняемому, чтобы разозлить его и сделать более откровенным. Так, бывшему иракскому лидеру показывали видеозаписи, на которых иракцы опрокидывали статуи Хусейна. По словам следователя, лицо Саддама тогда становилось красным, голос менялся, создавалось впечатление, что его переполняет ненависть Фото: Reuters / Goran Tomasevic 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал иракского лидера виновным в убийстве 148 шиитов и приговорил к смертной казни через повешение. Когда ему объявили о решении, он никак не показал волнения и попросил передать своей дочери Рагад (на фото), что отправляется на встречу с Богом с чистой совестью, как солдат, приносящий себя в жертву за Ирак и свой народ Фото: Reuters / Khaled Abdullah Лидера Ирака казнили 30 декабря на несколько минут раньше начала праздника Курбан-байрам. Время между двумя и тремя часами утра было выбрано так, чтобы момент казни не совпал с Днем жертвоприношения по шиитскому календарю, хотя по суннитскому он уже начался. Также были повешены сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тикрити, бывший верховный судья Ирака Аввад Хамид аль-Бандар и бывший вице-президент Таха Ясин Рамадан. Казнь состоялась в штаб-квартире военной разведки Ирака, расположенной в шиитском квартале Багдада Аль-Хадернийя Фото: Reuters / Al Iraqiya В конце марта 2012 года власти Ирака распорядились перезахоронить останки Саддама Хусейна, чтобы остановить массовое паломничество к его могиле Фото: Reuters / Sabah al-Bazee Следующая фотография 1 / 17 18 марта 2003 года президент США Джордж Буш выступил с обращением к нации. В нем он предложил лидеру Ирака Саддаму Хусейну добровольно отказаться от власти и покинуть страну вместе со своими сыновьями в течение 48 часов. В случае отказа, который вскоре последовал, Джордж Буш обещал провести военную операцию Фото: Reuters / Shannon Stapleton Спустя два дня коалиция во главе с США и Великобританией начала бомбардировки Ирака, после чего появились слухи о смерти Саддама Хусейна. Опровергая их, иракский лидер выступил с заявлением по телевидению и призвал бороться с агрессорами Фото: Reuters В течение нескольких недель коалиционные войска сломили сопротивление иракской армии и подошли к Багдаду Фото: Reuters / Alan J. Baribeau, U.S. Navy 4 апреля иракское телевидение возобновило прерванное из-за военной операции вещание, показав сюжет, в котором Саддам Хусейн посещает подвергшийся бомбардировке Багдад. Он был в военной форме, улыбался, разговаривал с местными жителями, приветствующими его, пожимал им руки и целовал детей Фото: AP / Iraqi TV 7 апреля Саддам Хусейн встретился с руководством партии «Баас». В ходе встречи было решено поделить Багдад на пять секторов обороны, во главе каждого из которых иракский президент поставил члена партии. В тот день американский бомбардировщик B-1B сбросил на место, где, по сведениям разведки, находился Хусейн, четыре бомбы Фото: Reuters / Goran Tomasevic 14 апреля 2003 года объединенными войсками США и Великобритании был захвачен Тикрит. Спустя три дня остатки иракской дивизии «Медина» под Багдадом сдались. Контроль над всей страной американцам и их союзникам по коалиции удалось установить к 1 мая 2003 года

На фото солдаты коалиционных войск подходят к президентскому дворцу в Тикрите Фото: Reuters Чтобы поймать президента Ирака была объявлена операция «Красный восход», в которой принимал участие спецназ, инженерные войска и силы поддержки 4-й пехотной дивизии армии США Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach 13 декабря 2003 года Саддам Хусейн был обнаружен и арестован в подвале деревенского дома близ селения Ад-Даур, находящегося в 15 км от Тикрита Фото: Reuters / Reuters TV На следующий день во СМИ появился сюжет, в котором американский врач обследовал иракского лидера. Командующий вооруженными силами США в Ираке Рикардо Санчес, отвечая на вопрос журналистов, в каком состоянии находился Саддам Хусейн, сказал: «Он производил впечатление уставшего человека, вполне смирившегося со своей судьбой» Фото: Reuters После того, как Саддам Хусейн был арестован, в Ираке началось массовое вооруженное восстание суннитов под лозунгом «восстановления независимости Ирака». Оно было направлено не только против американцев, но и против шиитов Фото: AP / Koji Sasahara 19 октября 2005 года официально был начат суд над Саддамом Хусейном. Для этого в Ираке восстановили смертную казнь, до этого отмененную коалиционными войсками Фото: Reuters / Ben Curtis Первым обвинением, предъявленным Хусейну стало убийство жителей шиитской деревни аль-Дуджейль в 1982 году. Как было сказано в обвинении, по приказу Хусейна были убиты 148 жителей деревни, в которой была предпринята попытка покушения на иракского президента. Хусейн признал, что приказал судить 148 шиитов, разрушить их дома, но приказ об убийстве он якобы не отдавал. Суд проходил в бывшем президентском дворце в Багдаде Фото: Reuters / Bob Strong Следствие длилось три года, на протяжении которых Саддам Хусейн был заключен в одиночную камеру размером 2 на 2,5 метра. В ней находились кровать, стол с книгами и портреты его погибших сыновей, рядом с которыми руководство тюрьмы повесило портрет Джорджа Буша. Сержант, приставленный к Хусейну, так описывал его быт: «Он читал, писал что-то, но ему позволено было этим заниматься только 45 минут в день. Ему разрешали гулять на заднем дворе, у него там даже был маленький садик, правда, росли там одни сорняки. Но Саддам все равно их исправно поливал» Фото: Reuters / Saad Shalash Агент ФБР Джордж Пиро, который допрашивал Хусейна в тюрьме, спустя два года после его казни рассказывал в интервью телеканалу CBS о методах, которые применяли к обвиняемому, чтобы разозлить его и сделать более откровенным. Так, бывшему иракскому лидеру показывали видеозаписи, на которых иракцы опрокидывали статуи Хусейна. По словам следователя, лицо Саддама тогда становилось красным, голос менялся, создавалось впечатление, что его переполняет ненависть Фото: Reuters / Goran Tomasevic 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал иракского лидера виновным в убийстве 148 шиитов и приговорил к смертной казни через повешение. Когда ему объявили о решении, он никак не показал волнения и попросил передать своей дочери Рагад (на фото), что отправляется на встречу с Богом с чистой совестью, как солдат, приносящий себя в жертву за Ирак и свой народ Фото: Reuters / Khaled Abdullah Лидера Ирака казнили 30 декабря на несколько минут раньше начала праздника Курбан-байрам. Время между двумя и тремя часами утра было выбрано так, чтобы момент казни не совпал с Днем жертвоприношения по шиитскому календарю, хотя по суннитскому он уже начался. Также были повешены сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тикрити, бывший верховный судья Ирака Аввад Хамид аль-Бандар и бывший вице-президент Таха Ясин Рамадан. Казнь состоялась в штаб-квартире военной разведки Ирака, расположенной в шиитском квартале Багдада Аль-Хадернийя Фото: Reuters / Al Iraqiya В конце марта 2012 года власти Ирака распорядились перезахоронить останки Саддама Хусейна, чтобы остановить массовое паломничество к его могиле Фото: Reuters / Sabah al-Bazee Смотреть

Оставшиеся в Ираке американские войска столкнулись с жестким сопротивлением населения. Причем со стороны не только суннитов, многие из которых по-прежнему были сторонниками политики Саддама Хусейна, но и шиитов, попавших под влияние Ирана.

Одной из «спичек» стал скандал вокруг тюрьмы Абу-Грейб. В апреле 2004 года американская телекомпания CBS показала фотографии, свидетельствующие о пытках над иракскими заключенными. Представители командования США и Великобритании признали свою ответственность за нарушения Женевских конвенций. 12 американских военных были признаны виновными и приговорены к разным срокам заключения. Однако суд не сильно помог. Тюрьма Абу-Грейб стала в глазах иракцев символом всех бед, которые принесли с собой иностранные военные. Из освободителей, как их воспринимали некоторые в первые дни падения режима, они превратились в оккупантов. С этого момента стал принципиальным вопрос, когда иностранная коалиция покинет Ирак. Но на это потребовались годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новости об издевательствах над иракскими узниками тюрьмы Абу-Грейб подожгли и без того непростую ситуацию в сфере безопасности в Ираке

Фото: Namir Noor-Eldeen OP / THI / Reuters Новости об издевательствах над иракскими узниками тюрьмы Абу-Грейб подожгли и без того непростую ситуацию в сфере безопасности в Ираке

Фото: Namir Noor-Eldeen OP / THI / Reuters

Только 1 сентября 2010 года президент США Барак Обама заявил об окончании боевых действий в Ираке. Общие потери стран-участниц коалиции с 2003 года составили 4,8 тыс. военнослужащих, из них США потеряли почти 4,5 тыс., около 33 тыс. американских военных получили ранения. В это число не включены сотрудники около 400 иностранных частных военных и охранных компаний, действовавших в Ираке в интересах коалиции. Потери иракских армии и полиции составили от 10 тыс. до 15 тыс. человек. Число жертв среди мирного населения, по разным данным, оценивается от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Но есть и гораздо большие оценки.

Исламистам на руку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотни человек стали жертвами гражданской войны в Ираке

Фото: Khalid Mohammed / AP Сотни человек стали жертвами гражданской войны в Ираке

Фото: Khalid Mohammed / AP

Военнослужащие США покинули Ирак в декабре 2011 года. Однако на этом история американского присутствия там не закончилась. Американским военным и их союзникам пришлось вернуться в страну менее чем через три года, чтобы помочь иракцам противостоять террористической группировке «Исламское государство» (ИГ; на тот момент — «Исламское государство Ирака и Леванта»; организация запрещена в РФ).

«Исламское государство» не случайно начало стремительно набирать силу именно в тот момент. Над страной тогда нависла реальная угроза раскола на три части — курдский север, шиитский юг и суннитский центр. При передаче суверенитета США вместе с близкими им выходцами из иракской оппозиции разработали систему, призванную сохранять этноконфессиональный баланс. Было решено, что премьер-министром Ирака будет представитель шиитской общины, президентом — курд, а председателем парламента — суннит. Разделены по общинному принципу были и должности в министерствах и других ведомствах. Но вместо примирения это привело к еще большему противостоянию.

Катастрофой оказалась и политика дебаасизации, то есть отказа от влияния партии «Баас», которая была правящей при Саддаме Хусейне. Многие суннитские политики (в первую очередь как раз члены партии «Баас») оказались вне закона, как и офицеры иракской армии. Недовольные властью сунниты попадали под принятый в 2012 году закон о терроризме. Все это в итоге привело к радикализации внутри общины.

В 2013 году протестные настроения в суннитских провинциях вылились в открытое вооруженное противостояние с шиитским правительством. Именно этой ситуацией, а также войной в соседней Сирии воспользовалось «Исламское государство», перейдя от отдельных терактов к масштабному наступлению на власти Ирака.

О победе над ИГ власти Ирака объявили в декабре 2017 года, однако отдельные ячейки группировки активны до сих пор. Не желая повторять ошибок прошлого, Багдад по-прежнему заявляет, что нуждается в помощи американских военных. Однако их присутствие, как и до войны с ИГ, было фактором внутреннего напряжения в Ираке. В итоге США и их союзники вывели свои основные силы из Ирака в декабре 2021 года (в стране остается около 2,5 тыс. иностранных военных, которые обучают местных силовиков, а также помогают в проведении антитеррористических мероприятий). Но вывод иностранных военных отнюдь не стал решением накопившихся в Ираке проблем.

«Мы все разочарованы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие иракцы до сих пор не могут ответить на вопрос — стоило ли свержение режима всего того, что произошло со страной позднее

Фото: Ahmed Saad / Reuters Многие иракцы до сих пор не могут ответить на вопрос — стоило ли свержение режима всего того, что произошло со страной позднее

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Со времени падения Саддама Хусейна в Ираке выросло новое поколение, которое никогда не знало мирной и благополучной жизни. Хотелось бы сказать, что не знало оно и страха перед властями, но это не так. Репрессии, усиленные межобщинными столкновениями, не прекращались в Ираке практически до последнего времени. Многие боятся говорить. Тысячи оказались в эмиграции. Кто-то бежал от преследований новых властей, кто-то от «Исламского государства», а кто-то от нищеты и безнадежного будущего.

Опрошенные «Ъ» жители Ирака своего разочарования событиями последних 20 лет не скрывают. Один из них, Тарик из Багдада, заявил: «Когда пал режим Хусейна, мне было 30 лет, и я работал в рядах оппозиции за границей, но потом вернулся домой. Да, Ирак пережил за эти 20 лет темные времена. Но уйти от диктатуры и построить все заново непросто. У меня нет сожалений о смене режима, но есть разочарование, что мои мечты о развитом, цивилизованном Ираке так и не сбылись». Причину бед собеседник «Ъ» видит в людях, которых — намеренно или нет — вывела во власть «американская оккупация».

Схожую мысль высказал в разговоре с «Ъ» 45-летний Али из Багдада: «Мы надеялись, что американцы помогут людям и поддержат их, а не оставят власть в руках бандитов». «Мне 45 лет. И я сожалею обо всех годах, что прожил в Ираке. Как при Саддаме, так и после него. Эти 20 лет прошли во тьме и нищете, и большинство иракцев живут в страхе из-за отсутствия нормальных законов в стране. Мы все разочарованы»,— заявил собеседник «Ъ».

Почти его ровесник Мухаммед, представитель суннитской общины, так описал свои чувства: «За 20 лет иракцы пережили худшее, что может пережить народ. От диктатуры к хаосу, когда страну буквально разрывали с разных сторон извне и изнутри. А народ погрузился в нищету и невежество. Хотя раньше мы считались одной из самых образованных и культурных наций. И как вы хотите, чтобы мы не испытывали сожаления?»

«У людей в стране есть разные мнения. Многое зависит от того, как они жили при Саддаме,— подвела итог в разговоре с “Ъ” жительница Ирака Сальма.— Многие сунниты сожалеют о старых временах. Шиитам тоже не легко, но они помнят о том, что смогли избавиться от диктатора.

Я же из мечтателей: все еще надеюсь, что Ирак вновь станет местом, которым могут гордиться его граждане. Но что бы ни было, я никогда не сожалела и не буду сожалеть о падении диктатора».

Споры и дискуссии продолжаются и на геополитическом уровне. Четкого ответа на вопрос, зачем была нужна операция против Ирака, нет. В объяснениях американских чиновников звучат слова и про глобальную безопасность, и про демократию. Мир запомнил пробирку в руках Колина Пауэлла. Вашингтон до сих пор попрекают обманом СБ ООН, и любые его действия на международной арене рассматриваются через эту призму. Любые данные разведок и международных докладов, кто бы их ни предоставлял, теперь подвергаются сомнению с той или иной стороны. Напоминание об Ираке стало удобным инструментом в дипломатии, а резолюции СБ ООН с тех пор все больше превращаются в пустые бумажки.

«Война в Ираке подорвала доверие к нам — у наших партнеров и союзников, у наших врагов и у миллионов американских граждан, которые были против нее. Для слишком многих во всем мире война в Ираке превратилась в насмешку над американской поддержкой принципов демократии и свободы»,— заявил на днях председатель сенатского комитета по международным отношениям, демократ Боб Менендес.

Год назад мир облетело видео выступления Джорджа Буша-младшего. Говоря о противостоянии между Россией и Украиной, он случайно оговорился. «Как следствие (ситуации в России.— “Ъ”) — отсутствие сдержек и противовесов и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак… То есть на Украину»,— сказал экс-президент США. В зале засмеялись.

Марианна Беленькая