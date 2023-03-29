Роману Абрамовичу припомнили совсем старое

Российский предприниматель Роман Абрамович, до мая прошлого года владевший футбольным клубом «Челси», мог оказывать влияние и на голландский «Витесс» и даже препятствовать тому, чтобы эта команда выиграла чемпионат своей страны. Как утверждает издание The Guardian со ссылкой на документы из базы данных кипрской компании MeritServus, именно Абрамович был реальным хозяином команды. Отметим, что тесные связи «Челси» и «Витесса» никогда не были тайной, а Федерация футбола Нидерландов дважды проводила проверки с целью выяснить, оказывает ли бизнесмен «недопустимое влияние» на «Витесс», и оба раза приходила к выводу, что подозрения беспочвенны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский предприниматель Роман Абрамович

Фото: Matt Dunham, File / AP Российский предприниматель Роман Абрамович

Фото: Matt Dunham, File / AP

Издание The Guardian в среду решило освежить историю более чем десятилетней давности и опубликовало материал, в котором рассказывается о том, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович де-факто являлся еще и владельцем нидерландского «Витесса».

Журналисты газеты ознакомились с документами из базы данных кипрской компании MeritServus, из которых следует, что покупка в 2010 году «Витесса» грузинским предпринимателем, бывшим президентом Федерации футбола Грузии Мерабом Жорданией была профинансирована структурами, близкими к господину Абрамовичу.

В 2013 году господин Жордания продал клуб российскому предпринимателю Александру Чигиринскому, а в 2018 году владельцем команды стал еще один российский предприниматель — Валерий Ойф. Осенью 2022 года Ойф продал клуб американской Common Group.

Утверждается, что с 2010 года структуры, подконтрольные владельцам «Витесса», получили не менее €117 млн в виде займов от компаний, близких к Роману Абрамовичу.

Правда, The Guardian признает, что это не является основанием утверждать, что именно Роман Абрамович контролировал «Витесс». Но эти данные «убедительно показывают», что господин Абрамович выделял значительное финансирование клубу.

Сам Мераб Жордания подтвердил The Guardian, что брал в долг у Романа Абрамовича и Александра Чигиринского. «Это был мой личный проект, а они меня очень поддержали… Когда мне не хватало денег, я пользовался ресурсами своих друзей, в первую очередь Абрамовича и Чигиринского»,— отметил господин Жордания. Он пояснил также, что долг был оформлен как «скажем так, личный».

Само по себе владение двумя и более командами нарушением не является. Но регламент UEFA гласит, что клубы, подконтрольные одному лицу, не могут выступать в одном турнире.

Правда, президент UEFA Александр Чеферин две недели назад не исключил, что это правило может быть отменено.

«Витесс» и «Челси» ни разу в официальных матчах не пересекались, но The Guardian вспомнило о том, что в 2014 году Мераб Жордания заявил, что «Челси» помешал «Витессу» стать чемпионом Нидерландов в 2013 году. Голландская команда после первого круга лидировала в национальном первенстве, но в итоге стала только четвертой и не попала в Лигу чемпионов, избежав пересечения с «Челси».

«Я хочу рассказать болельщикам "Витесса" правду,— приводило слова господина Жордании издание The Telegraph.— Я хотел бороться за чемпионство, однако "Челси" не захотел этого. Вот почему клуб в июне прошлого года покинул главный тренер Фред Рюттен. Он знал, что не сможет выиграть чемпионат. Мы знали, что нам не хватает покупки одного игрока для победы в чемпионате — Келвина Лердама. Трансфер уже почти состоялся, однако в этот момент в дело вмешался "Челси"».

Позже, однако, господин Жордания заявил, что ничего такого не говорил, а в «Витессе» назвали все это «плохой первоапрельской шуткой».

Тем не менее Федерация футбола Нидерландов начала расследование. Уже второе — первое было проведено в 2010 году. И, как и в первый раз, не смогла найти подтверждений того, что владелец «Челси» имеет чрезмерное влияние на «Витесс».

Хотя и отрицать, что у господина Абрамовича была возможность влиять на голландскеую команду, тоже нельзя. «Витесс» фактически выступал в роли фарм-клуба лондонцев, которые отдавали некоторых своих игроков в аренду в Голландию. Как утверждается, не без российского влияния в 2018 году главным тренером «Витесса» стал россиянин Леонид Слуцкий.

Александр Петров