WSJ: Newmark займется продажей кредитов обанкротившегося Signature Bank на $60 млрд

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC), управляющая активами обанкротившегося банка Signature Bank, наняла консалтинговую компанию Newmark Group для продажи портфеля кредитов этого банка на общую сумму $60 млрд. Об этом сегодня, 29 марта, написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Нью-йоркский Signature Bank обанкротился через несколько дней после громкого банкротства другого американского банка, Silicon Valley Bank. На прошлой неделе стало известно, что значительную часть активов Signature Bank приобретет New York Community Bank. В воскресенье нашелся покупатель и на основные активы SVB — холдинг First Citizens Bank & Trust. Однако существенная часть активов обоих банков остается под управлением FDIC. Теперь она обратилась к Newmark, которая будет искать покупателей на портфель кредитов Signature Bank. FDIC и Newmark пока не прокомментировали эту информацию.

Яна Рождественская