Совет улемов запретил российским мусульманам маржинальную торговлю и короткие позиции

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России назвал разрешенные и запрещенные для мусульман виды сделок с ценными бумагами. В частности, российским мусульманам запрещены сделки на короткие позиции и маржинальная торговля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ДУМ.

Совет улемов также запретил мусульманам: проводить сделки с акциями компаний, целью создания которых является осуществление запрещенной шариатом деятельности (например, производство алкоголя и свиноводство); заключать в отношении акций фьючерсные контракты; предоставлять акции компаний в займы и в аренду.

Мусульманам разрешено проводить сделки с акциями компаний, которые занимаются дозволенным шариатом видом деятельности без размещения или привлечения средств под ростовщические проценты; спотовые сделки и сделки на длинные позиции.

При этом мусульманам можно торговать акциями компаний с дозволенным видом деятельности, но размещающих или привлекающих средства под проценты, при соблюдении ряда условий. Среди них, в частности, такие: в уставе компании среди целей не должно быть указано проведение ростовщических сделок; удельный вес привлеченных через процентные займы средств не должен превышать 30% от общего капитала компании; трейдеру нужно избавляться от запретной доли доходов от акций, передавая их на благотворительность.

Кроме того, совет не рекомендовал мусульманам иметь дела с компаниями, которые не публикуют финансовую отчетность либо у которых она представлена не полностью. На верующих держателей акций также возлагается обязанность выплаты обязательного закята (ежегодный налог мусульман в пользу нуждающихся) с ценной бумаги при достижении минимального достатка (нисаб), с которого можно платить налог.

Совет улемов также рекомендовал мусульманам, в частности, не проводить сделки с акциями иностранных компаний из-за международных санкций и принять к сведению постановление правительства от 24 ноября 2022 года, которое разрешает компаниям не раскрывать корпоративную информацию в полном объеме до 1 июля 2023 года.

29 декабря прошлого года Совет улемов опубликовал фетву, согласно которой покупка и продажа ценных бумаг не противоречит законам шариата. При этом мусульманам разрешили торговать акциями только тех компаний, деятельность которых дозволена шариатом.

Религиозные нормы предписывают мусульманам проявлять особую деликатность при выборе компаний для инвестирования средств или инструментов кредитования. Для последователей ислама существуют специальные фондовые индексы, не включающие в себя акции компаний, чья деятельность противоречит мусульманским нормам. К примеру, S&P 500 Shariah Index или Dow Jones Islamic Market Index.

Эрдни Кагалтынов