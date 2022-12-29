Совет улемов разрешил российским мусульманам торговлю ценными бумагами

Покупка и продажа ценных бумаг не противоречит законам шариата — к такому выводу пришел совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Фетва о допустимости купли-продажи акций не распространится на ценные бумаги компаний, занимающихся продажей алкоголя, свинины и игорным бизнесом.

«На рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые — их деятельность дозволена шариатом, и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые — компании, деятельность которых запретна мусульманам, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др. Третьи — смешанные компании. Они в основном занимаются разрешенной шариатом деятельностью, но вынуждены прибегать, например, к ростовщическим займам у традиционных банков»,— поделился зампред ДУМ Ильдар Аляутдинов с «РИА Новости» классификацией организаций.

Он подчеркнул, что подробные условия операций с акциями для мусульман будут изложены в полном тексте принятой фетвы, который ДУМ опубликует на своем сайте.

Религиозные нормы предписывают мусульманам проявлять особую деликатность при выборе компаний для инвестирования средств или инструментов кредитования. Для последователей ислама существуют специальные фондовые индексы, не включающие в себя акции компаний, чья деятельность противоречит мусульманским нормам. К примеру, S&P 500 Shariah Index или Dow Jones Islamic Market Index.

Андрей Сапожников