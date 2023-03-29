Сенатор Хохлова сообщила о снижении числа выявленных сирот на 3% за 2022 год

В 2022 году в России было выявлено 45 332 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 3% ниже, чем в 2021 году, заявила член Совета федерации Ольга Хохлова в своем Telegram-канале по итогам заседания рабочей группы «Благополучие семей с детьми» при координационном совете по проведению десятилетия детства при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сенатор сообщила, что число детей, ожидающих усыновления, составило в прошлом году 37 678. По словам госпожи Хохловой, численность таких детей в России также сокращается.

«Численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, по итогам 2022 года составила 19 299 человек, что на 2% ниже показателя 2021 года. Тенденция позитивная, но есть еще над чем работать»,— написала член СФ.

Согласно данным Минпросвещения за 2021 год, в стране проживает 391 тыс. сирот и детей, чьи родители не исполняют свои обязанности или лишены прав,— это около 2% всех детей в России. Из них 35,3 тыс. находятся в организациях для детей-сирот и 4,5 тыс.— под опекой госорганов.

По сравнению с 2014 годом сирот в России стало в полтора раза меньше, подсчитали аналитики фонда «Дорога жизни». Эксперты связывают это с падением рождаемости, сокращением отказов от младенцев и детей-инвалидов, смягчением политики по лишению родительских прав.

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Эрдни Кагалтынов