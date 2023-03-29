Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В «Пермэнерго» сменится руководитель еще одного производственного отделения

Директором производственного отделения «Пермские городские электрические сети» (БЭС) филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» в рамках плановой кадровой ротации внутри компании будет назначен Александр Казаков, в настоящий момент возглавляющий отделение «Чайковские электрические сети». Как сообщили в пресс-службе «Пермэнерго», официально в новую должность господин Казаков вступит 1 апреля. Олег Широких, который сейчас руководит «Пермскими городскими электрическими сетями», продолжит работу в электроэнергетике Урала. Какой именно пост он займет, в компании не уточнили.

Александр Казаков

Александр Казаков

Фото: «Пермэнерго»

Александр Казаков

Фото: «Пермэнерго»

Александр Казаков работает в филиале «Пермэнерго» с 2008 года. Более 13 лет трудился в производственном отделении «Центральные электрические сети» — сначала инженером, потом заместителем начальника службы подстанций. Затем был назначен главным инженером, а позже начальником отделения «Пермский район электрических сетей». С 2018-го до 2021 года занимал должность заместителя директора «Центральных электрических сетей» по реализации услуг, в сентября 2021-го возглавил «Чайковские электрические сети».

В конце 2022 года в «Пермэнерго» сменился директор. Вместо Эдуарда Илларионова, возглавлявшего филиал с 2019 года, этот пост занял Вячеслав Костецкий, а господин Илларионов продолжил работать в компании в качестве советника. В начале марта этого года в филиале начались кадровые перестановки. Первым кадровым решением нового руководителя «Пермэнерго» стала смена директора производственного отделения «Березниковские электрические сети» (БЭС). Алексей Борковец покинул эту должность, и исполняющим обязанности директора БЭС был назначен Дмитрий Шапиро.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...