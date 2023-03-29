В «Пермэнерго» сменится руководитель еще одного производственного отделения

Директором производственного отделения «Пермские городские электрические сети» (БЭС) филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» в рамках плановой кадровой ротации внутри компании будет назначен Александр Казаков, в настоящий момент возглавляющий отделение «Чайковские электрические сети». Как сообщили в пресс-службе «Пермэнерго», официально в новую должность господин Казаков вступит 1 апреля. Олег Широких, который сейчас руководит «Пермскими городскими электрическими сетями», продолжит работу в электроэнергетике Урала. Какой именно пост он займет, в компании не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Казаков

Фото: «Пермэнерго» Александр Казаков

Фото: «Пермэнерго»

Александр Казаков работает в филиале «Пермэнерго» с 2008 года. Более 13 лет трудился в производственном отделении «Центральные электрические сети» — сначала инженером, потом заместителем начальника службы подстанций. Затем был назначен главным инженером, а позже начальником отделения «Пермский район электрических сетей». С 2018-го до 2021 года занимал должность заместителя директора «Центральных электрических сетей» по реализации услуг, в сентября 2021-го возглавил «Чайковские электрические сети».

В конце 2022 года в «Пермэнерго» сменился директор. Вместо Эдуарда Илларионова, возглавлявшего филиал с 2019 года, этот пост занял Вячеслав Костецкий, а господин Илларионов продолжил работать в компании в качестве советника. В начале марта этого года в филиале начались кадровые перестановки. Первым кадровым решением нового руководителя «Пермэнерго» стала смена директора производственного отделения «Березниковские электрические сети» (БЭС). Алексей Борковец покинул эту должность, и исполняющим обязанности директора БЭС был назначен Дмитрий Шапиро.